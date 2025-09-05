Léčba Nedvědem. Muž s aurou vylezl zpoza opony, hraje se v Černé Hoře i o trenéra?

Jan Palička
  6:01
Jak může fotbalovou reprezentaci spravit slavný chlap, který už dávno nekope do míče? Jak vykurýruje mužstvo, které pokašlává a lehce sípe? Má tak zázračné schopnosti, že okamžitě zakouzlí? Ne, Pavel Nedvěd rozhodně není všelék, ale z mnoha důvodů bude zajímavé sledovat, jak ovlivní dění kolem národního týmu. Už večer budeme soudit.
Někdejší záložník Pavel Nedvěd byl jmenován generálním manažerem českých...

Někdejší záložník Pavel Nedvěd byl jmenován generálním manažerem českých fotbalových reprezentací. | foto:  Michal Růžička, MAFRA

Trenér národního týmu Ivan Hašek s manažerem reprezentace Pavlem Nedvědem.
Manažer českých fotbalových reprezentací Pavel Nedvěd (vlevo) a předseda...
Utkání Mladé Boleslavi proti Liberci navštívil i Pavel Nedvěd.
Generální manažer fotbalových reprezentací Pavel Nedvěd (vlevo) sleduje...
Česko potřebuje vyhrát v Černé Hoře, aby se udrželo na dostřel prvního místa v kvalifikaci o mistrovství světa 2026. Jedině z něj se postupuje přímo na šampionát do Ameriky.

Vypadá to jako ztracená mise, neboť Chorvaté jsou příliš silní a hlavně v červnu rozbombardovali české naděje 5:1. I proto se na scéně senzačně objevil Nedvěd.

Jako volání SOS!

„Může nám jen pomoct. Má okolo sebe takovou auru, že když něco řekne, platí to,“ prohlásil stoper Tomáš Holeš.

„On je náš vzor. To je jediné, co vám můžu ze zákulisí prozradit,“ dodal kapitán Tomáš Souček.

Také Souček řešil nabídku: Ale já i West Ham jsme řekli ne. Mám tam stabilní pozici

Jakmile tým pozorujete zblízka, poznáte, že se v posledním týdnu něco změnilo. Nedvěd se svým kadeřavým účesem, pózou suveréna i dávkou nonšalance je všude.

Kráčí kolem hřiště s telefonem na uchu. Nic nekomentuje, jen koncentrovaně hledí.

Na jeden trénink dorazí s bundou, na které má státní znak. Na druhý se oblékne tak, aby ladil.

Poklábosí s trenérem Haškem, poplácá hráče po zádech a znovu mu v kapse zavibruje telefon. Modrá kravata je skoro povinnost.

Pavel Nedvěd, nový generální manažer českých fotbalových reprezentací, pózuje v síni slávy.

„Potkal jsem pana Nedvěda, což je jeden z mých splněných snů,“ rozplýval se kupříkladu záložník Michal Beran, poprvé pozvaný do áčka.

Nedvěd je pan Někdo.

Nový šéf svazu David Trunda udělal troufalý tah, když do pozice reprezentačního manažera získal tu nejslavnější tvář.

Držitele Zlatého míče 2003. Hvězdu Juventusu. Kapitána nejúspěšnější české generace, který dlouho tvrdil, že se domů nejspíš nevrátí. A najednou má dozor nad celým národním týmem. Dva měsíce pracoval za oponou, poslední týden je vidět. Od podřízených se prakticky nehne.

Jak nečekané, milý šok. Co ale Nedvěd po návratu k reprezentaci (z)může?

„Jsem s kluky každou hodinu, každou minutu. A je to tak správně, abych přečetl, na co myslí a jak jsou připravení. Jakmile budou potřebovat pomoct, jsem tady,“ pravil.

Ale jak vlastně pomůže Nedvědův přísun zkušeností, zarputilosti a názorů? Góly už dávno nestřílí. Český dres oblékl naposledy před devatenácti lety. Emotivně se loučil při svém 91. reprezentačním utkání.

Zůstal v Turíně a vypracoval se na druhého nejmocnějšího muže v Juventusu. Rozhodoval o přestupech, s trenéry se bavil o herní strategii, jednal se sponzory. Se svými typickými zápisníčky, do nichž si zaznamenával úkoly a poznámky.

Pavel Nedvěd vede míč při fotbalové exhibici v Dolních Chabrech.

Možná by byl v Juventusu dodnes, kdyby v listopadu 2022 nemusel s celou správní radou odstoupit kvůli podezření z falšování účetnictví.

Konec Nedvěda ve fotbale? Zapomeňte. Letos v lednu se jako sportovní ředitel upsal klubu aš-Šabab v Saúdské Arábii. A v červnu se pustil do zřejmě nejtěžšího životního úkolu.

Ví, že nesmí zklamat. Přitom zdaleka nemá ideální zadání. Reprezentaci chybějí výstavní hráči, v evropském měřítku patří spíše do průměru. Loni Češi neuspěli na Euru a výpraskem od Chorvatů ztratili glanc.

Krejčí, Souček, Šulc, Schick a dál? Jak by měla vypadat sestava proti Černé Hoře

O budoucnosti kouče Haška se pochybuje.

Však i sám Nedvěd zdůraznil, že některé trenérovy tahy nechápe. Dokonce se spekuluje, že není vyloučená radikální změna, pakliže by souboj v Podgorici dopadl špatně. Pokud by k tomu došlo, červené tlačítko s nápisem OUT zmáčkne právě Nedvěd.

„Pavel je součástí realizačního týmu. Denně spolu diskutujeme o hráčích, o systému, o nominaci. Je přirozené, že se neshodneme ve všem. K čemu by to bylo, kdybychom si na všechno jen kývali?“ řekl Hašek před posledním tréninkem.

Když reprezentanti ve žhavém odpoledni nastupovali na voňavý a skvěle připravený trávník, seřadili se mezi střídačkami vůdci českého fotbalu. Vedle Nedvěda, který nesundal sluneční brýle, stál svazový předseda Trunda, plzeňský boss Šádek a zlínský šéf Grygera.

Stačil letmý pohled na mocné pány a bylo vám jasné, o co se hraje.

Manažer českých fotbalových reprezentací Pavel Nedvěd (vlevo) a předseda fotbalové asociace David Trunda sledují semifinále tenisového Prague Open.

O klíčové body. A taky o trenéra?

První místo v tabulce mizí, nicméně i to druhé má váhu. Daleko lepší než do baráže o mistrovství světa vkročit coby úspěšný účastník Ligy národů. Jinými slovy: tým má baráž víceméně jistou, ale dost bude záležet, v jaké pozici do ní vstoupí.

„Víme, o co hrajeme. Můžeme se v tabulce odpoutat od Černé Hory. Každý gól rozhoduje,“ říká kouč Hašek.

Nominace Chorého? V nároďáku prohřešky neměl, řekl Hašek. Stojí za ním i Nedvěd

Pro lepší pocit a případně výhodu domácího prostředí pro barážové semifinále by to chtělo vyhrát. I proto Nedvěd jednoznačně odsouhlasil nápad, aby ve výběru nechyběl útočník Chorý, jenž v lize podle praštil brankáře mezi nohy a kvůli trestu už měsíc nehrál zápas.

V základní sestavě asi nebude, to by musel mezi náhradníky zaplout kanonýr Schick, ale stejně Chorého nominace potřebovala posvěcení shora.

A co další pozice?

Ani v nových časech nebudou překotné změny. Ze zavedené formace by snad mohl dostat na pravém křídle přednost slávista Kušej na úkor dribléra Černého, jenž kvůli přestupu do Besiktase zvládl jen dva reprezentační tréninky.

Proč dal Slončík přednost Hradci před Baníkem. A co soudí o Novotného urážce

V minulém kvalifikačním cyklu se kouči fotbalových lvíčat Janu Suchopárkovi do týmu nehodil. Jeho nástupce u české jedenadvacítky Michal Bílek s Tomem Slončíkem počítá. Kreativní záložník dorazil na...

4. září 2025  10:49

Vémola vzal tátu na fotbal: Schick už mě zdravil, s Haškem jsme léta kamarádi

Od našich zpravodajů v Černé Hoře Široká ramena, zlatý prsten, třpytivé hodinky a na hrudi boxer Muhammad Ali. „Jsme na sportovní akci, tak jsem si sebou přibalil i sako s Muhammadem Alim. Ať nosím štěstí,“ hlásil Karlos Vémola, toho...

4. září 2025  10:22

