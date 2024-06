Za malé sebevědomí mohl i režim. Kuka o Euru i finanční gramotnosti hráčů

Je to osmadvacet let, co jako jeden z posledních českých fotbalistů přebíral stříbrnou medaili na slavném stadionu ve Wembley. „Moc se mi tam pro ni na tribunu do těch schodů nechtělo, cítil jsem strašnou únavu a smutek, protože jsme byli blízko triumfu. Došlo i na slzy,“ vzpomíná bývalý útočník Pavel Kuka na EURO 1996, kde národní tým ve finále padl s Němci až v prodloužení. Dnes se jako generální ředitel firmy ISM stará o marketing a hráčský servis pro mladé talenty i některé tuzemské hvězdy. Jak se podle něj změnil fotbal za posledních dvacet let? Co mu dal a co vzal? A jak si povede český národní tým na EURO 2024? | foto: Jan Zátorský, MAFRA