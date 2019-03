Mladí Češi míří na Euro: Angličané se divili, jak jsme mohli postoupit

„Bylo vidět, že jsme oba šťastní,“ povídal Slaměna už na zlínské Letné, kde se po pauze připojil k prvoligovému týmu Fastavu. „Pro mě je čest, že jsem mohl postoupit na mistrovství Evropy. I pro český fotbal to bude dobré. Doufám, že tam uhrajeme nějaký dobrý výsledek,“ vyhlíží Slaměna červencový turnaj v Arménii.

Přitom skupinu jste rozehráli porážkou 1:4 od domácí Anglie. Jak jste se dokázali zvednout?

Na zápas proti Anglii jsme se sice těšili, ale šli jsme do něho ustrašeně. Měli jsme v hlavách, proti komu hrajeme, a šlo to vidět. Věřili jsme, že Řecko s Dánskem nám můžou proti Anglii pomoct. To se také stalo a nám se podařily zbývající dva zápasy. Přidali jsme na důrazu, hráli jsme se zdravým sebevědomím.

V posledním zápase jste museli vyhrát a doufat v zaváhání Anglie. Věděli jste, jak hrají domácí?

Na lavičce to bylo hned druhé téma po našem zápase. Jejich utkání skončilo chvíli před naším, takže jsme mohli slavit přímo na hřišti. Menší oslava proběhla i potom. Ale vzhledem k tomu, že jsme na druhý den odlétali domů, tak nám trenér řekl, ať to moc nepřeháníme.

Pro anglickou devatenáctku muselo být velké zklamání, když jste jim postup nakonec vyfoukli, ne?

Určitě. I podle toho, jak se chovali. Mysleli si, že mají postup v kapse. Asi se pak divili, jak mohli postoupit Češi. Po zápase s nimi jsme začali hrát, co umíme. A kdyby se podívali na naše utkání, mohli by si říct, že jsme na to měli.

V Anglii jste hráli v době, kdy tam české áčko podlehlo ve Wembley 0:5. Jakou to mělo odezvu v zemi?

Co jsme se na hotelu dívali na televizi, tak to tam trochu řešili, ale nedávali tomu nějakou přehnanou pozornost. Brali to jako každý jiný zápas.

Koho byste si přáli do skupiny na Euru?

Mně by se líbila skupina s Arménií, Francií a Norskem nebo Irskem. V Arménii jsem ještě nebyl.

Na jaře jste odehrál jen pět minut v derby se Slováckem. Jsou pro vás kvalifikační duely vítanou možností si zahrát?

Vždycky když se dostanete do reprezentace a hrajete zápasy, tak je to zpestření a dodá vám to motivaci do práce. Teď mám motivaci se dostat na Euro. Nikdy nemáte nic jisté, i když hrajete nebo nehrajete v kvalifikaci. Musím makat a ukázat trenérům ve Zlíně, abych tady hrával. Teď jsem rád, když si jdu zahrát za juniorku, abych měl herní vytížení.