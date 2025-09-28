Proti Chorvatsku bez Schicka. Útočník Leverkusenu si poranil zadní stehenní sval

  14:32aktualizováno  14:47
Patrik Schick bude české fotbalové reprezentaci chybět v říjnových kvalifikačních zápasech proti Chorvatsku a na Faerských ostrovech. Útočník Leverkusenu si podle klubového webu poranil zadní stehenní sval levé nohy a čeká ho třítýdenní pauza.

Patrik Schick se raduje z gólu v zápase Leverkusenu proti Frankfurtu. | foto: AP

Schick by měl být mimo hru minimálně do 18. října, kdy Leverkusen čeká zápas v Mohuči. Česká reprezentace mezi tím v kvalifikaci přivítá v pražském Edenu Chorvatsko (9. října) a o tři dny později se představí na Faerských ostrovech.

Devětadvacetiletý Schick za Leverkusen nastoupil naposledy v sobotu a při bundesligové výhře 2:1 na hřišti St. Pauli kvůli zranění střídal v 89. minutě. Dosud v sezoně německé ligy odehrál pět zápasů a dal tři branky.

V Leverkusenu Schick působí od září 2020. V sezoně 2021/2022 se v dresu Bayeru stal druhým nejlepším střelcem bundesligy a v ročníku 2023/2024 mu pomohl k historickému titulu. Před tím působil ve Spartě, Bohemians 1905, Sampdorii Janov, AS Řím a Lipsku.

České reprezentaci v kvalifikační skupině L patří s 12 body druhé místo za Chorvatskem, které má však utkání k dobru. Třetí Faerské ostrovy a čtvrtá Černá Hora mají po šesti bodech. Poslední Gibraltar je bez bodu.

Na šampionát v roce 2026, který budou hostit Kanada, USA a Mexiko, postoupí přímo pouze vítěz skupiny. Tým na druhém místě zamíří do baráže.

Výsledky

