Schick: Z Leverkusenu jsem zvyklý otáčet. Možná je dobře, že nám nateklo do bot

Jistě, Česko mělo dost šancí na to, aby sveřepý tým ze severu porazilo výrazněji než 2:1, jenže v koncovce to byla bída. Až na jedinou výjimku: kanón z Leverkusenu v obou šancích hlavičkoval spolehlivě.

Patriku, jsou tři body proti Faeřanům víc úleva než radost?

Cítíme obojí. Ztratit hned na začátku kvalifikace, to by byl velký problém a komplikace. Zaplaťpánbůh jsme stihli druhý gól a máme tři body.

Zatrnulo vám, když soupeř sedm minut před koncem vyrovnal?

Já jsem z Leverkusenu zvyklý bojovat a otáčet v posledních sekundách (úsměv). Mohl to být samozřejmě pořádný problém, ale základ je vždycky zachovat klid. Jasně, bylo to nepříjemné, ale já pořád věřil, že tam ještě něco padne. Čas na závěrečný tlak ještě zbýval a možná právě v tu chvíli jsme pochopili, že je třeba hrát ještě víc do stran a víc sypat míče do vápna. Možná dobře, že nám nateklo do bot a v závěru jsme se probrali.

V čem byli Faeřané tak nepříjemní?

Tyhle zápasy jsou vždycky složité. Když soupeř stojí zalezlý takhle nízko, hraje se fakt těžko. Nedokázali jsme najít správné skuliny, ale do vápna létalo dost centrů, na které jsme s Tomášem Chorým čekali. Gól jsme mohli dát oba, škoda, že to nevyšlo.

Jak se vám vedle sebe hrálo?

Oba jsme nebezpeční ve vápně, takže plán byl jasný. Sypat to do šestnáctky, nevymýšlet nic moc komplikovaného. Uvidíme, jak to bude do budoucna, ale dneska tenhle tah úspěch splnil.

Nemělo být centrů ještě víc?

Možná, ale moc dobře jsme neotáčeli hru a někdy nedrželi výšku. Proto jsme se občas k centrům ani nedostávali. V takových zápasech to mají útočníci vždycky těžké, jsou hodně závislí na podpoře křídel. Nakonec jsme těch zakončení neměli málo, nemůžeme si stěžovat.

Jak jste se cítil fyzicky? Ubývaly ke konci síly?

Cítil jsem se dobře. Zátěž je v poslední době velká, k tomu cestování, nejsme vždycky všichni fresh, ale myslím, že to zvládám.

Zdraví vám teď drží. Děláte něco jinak než dřív?

Neřekl bych. Vnímám svoje tělo a když je třeba, vždycky včas zareaguju. V Leverkusenu mám výborný fyzio tým, kondičáky, v Česku mi pomáhá se suplementací Honza Tobiška, jsem rád, že mám vedle sebe lidi, kteří mi pomáhají. Ale nic diametrálně jinak nedělám.

Cítil jste se vůbec někdy v kariéře líp?

Už nevím, jak jsem se přesně cítil v té nejpovedenější sezoně před třemi lety, ale teď se cítím dobře. Jsem zdravý, což je u mě vždycky nejdůležitější, a fotbalově je všechno fajn.

Spekuluje se o tom, jestli v Leverkusenu prodloužíte smlouvu, nebo v létě odejdete. Můžete prozradit?

Na to je ještě moc brzy. Těžko říct, uvidíme, co se stane v létě.