Dělám správný krok, říká útočník Schick o příchodu do Lipska

„V Itálii jsem zůstávat nechtěl,“ přiznal Schick ve středu na reprezentačním srazu, kam dorazil s kratším sestřihem a úsměvem na tváři. „Zato bundesliga mě lákala od první chvíle. A doufal jsem, že Lipsko vyjde.“

Co kdyby ne?

Jednání se táhla a já až do posledního dne zůstával v Římě, takže jsem už byl připravený i na to, že nikam nepůjdu a zase se poperu o místo tam.

Ale víc jste doufal ve změnu.

Cítil jsem, že ji potřebuju, protože v Římě jsem nebyl úplně šťastný. Věděl jsem, že musím změnit klima, a myslím, že jsem udělal správný krok. V Lipsku na mě všechno působí strašně pozitivně.

Proč to tak nebylo v Římě?

Důvodů bylo několik. Už start angažmá byl těžký, přišel jsem po dvouměsíční pauze a bez přípravy začal trénovat. Kvůli tomu přišla zranění, která se navíc pořád vracela. Od té doby to bylo nahoru dolů.

A když už jste hrál, často to nebylo na hrotu, kde se cítíte nejlíp.

To mi začátek taky neusnadnilo. Nastupoval jsem z křídla, což mi tolik nesedí. K tomu velká očekávání, která jsem bohužel nenaplnil. Byl jsem pořád pod tlakem. V každém utkání, do kterého jsem nastoupil, na mě byla dost možná největší pozornost, nikdy jsem se necítil v hlavě uvolněný. Očekávání mě svazovalo, což byl asi největší problém.

Cítíte vůči Římu dluh?

Dluh? To bych neřekl.

Tak jak to pojmenovat? Stál jste miliardu a za dvě sezony dal jen osm gólů.

Samozřejmě vím, že očekávání a představy byly jiné, nenaplnil jsem je na sto procent. V první sezoně jsme udělali týmově slušný výsledek, v Lize mistrů jsme prošli do semifinále, v lize jsme si ji zajistili. Ale druhý rok se nepovedl a logicky se něco muselo změnit.

Dá se říct, že do Německa trochu utíkáte od tlaku?

Neřekl bych, že od něčeho utíkám, ale cítil jsem, že pokud se mám někam posunout, potřebuju změnu. Potřebuju se nastartovat a věřím, že tohle je ideální krok.

Na co se nejvíc těšíte?

Od kluků z Německa vím, že liga je hodně kvalitní a prostředí kolem fotbalu parádní: stadiony, atmosféra, chodí hodně lidí. Tohle si chci vyzkoušet.

Navíc by vám mohl sedět i rychlý fotbal, který Lipsko pod koučem Nagelsmannem hraje.

Snad jo. Hraje se na dva útočníky, což je fajn. Mohl bych se dostávat do šancí, být víc zapojený ve hře. V Římě jsme hráli celkem pomalu, já byl zatlačený do vápna, kam létaly balony, do mezihry jsem se nedostal. Nechci se vymlouvat, jen tuším, že tohle by se teď mohlo změnit.

Jenže musíte se dostat do sestavy přes střelce Wernera a Poulsena.

Konkurence byla v Římě taky, je všude. Vím, s kým se budu prát o místo, ale to nemůžu řešit – musím se soustředit sám na sebe. Nevěřím, že by mě brali na hostování, abych seděl na lavičce. Sám musím ukázat, že na základní sestavu mám, když mi to půjde, příležitost určitě dostanu. Jsem připravený.

Ve všech ohledech? Co němčina?

Měl jsem ji na základce, ale protože jsem ji nepoužíval, z hlavy mi vymizela. Budu se učit, snad slovíčka časem naskočí.

Italštinu asi nezapomenete, ale AS Řím berete jako uzavřenou kapitolu?

To se těžko odhaduje. Jsem nově v Lipsku, Řím teď řešit nechci. Budu se soustředit na to, co mě čeká v Německu. Chci předvést maximum, pomoct týmu. A pak uvidíme.

„Vím, s kým se budu prát o místo, ale to nemůžu řešit - musím se soustředit sám na sebe. Příležitost určitě dostanu.“

S koučem Nagelsmannem, skoro vrstevníkem, jste se už viděl?

Zatím ne, ale Pavel Kadeřábek, kterého trénoval v Hoffenheimu, oněm mluvil hezky. Prý je pozitivní, lidský, dobře komunikuje s hráči a i jeho styl fotbalu je zábavný.

Což je přesně to, co teď potřebujete, ne?

Uvidíme. Z Říma jsem odešel hlavně kvůli sobě, cítil jsem, že to potřebuju. Do Lipska se těším a jsem moc rád, že to takhle dopadlo.

Takže před klíčovými zápasy o Euro máte čistou hlavu.

To sedí. Nemám nad čím přemýšlet, všechno je hotové, už se můžu soustředit jen na repre a na dva zápasy, které nás čekají. Můžou hodně napovědět: pokud je zvládneme, budeme mít k druhému místu už opravdu blízko.