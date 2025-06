S ním totiž budou bojovat o jediné přímé postupové místo na světový šampionát. Druhý tým musí ještě do baráže.

„V pondělí očekávám úplně jiný zápas, protože Chorvati mají ještě kvalitnější tým. Musíme myslet na to, že je třeba hrát úplně jinak,“ zdůraznil devětadvacetiletý útočník Leverkusenu.

Ale dosavadní výsledky vás musejí těšit.

Samozřejmě, zatím je to super. Teď dva góly a další čisté konto, což je fajn. Doufejme, že se teď dobře připravíme a navážeme na ně, máme tři dny.

Budete zase klíčovou postavou? Zatím jste si pokaždé našel příležitost skórovat.

Nemyslím si, že to bude o mně. Spíš o tom, jak dobře budeme bránit, takže spíš než my útočníci budou důležití obránci.

Kteří tentokrát zahráli spolehlivě.

Jo, to bylo důležité. Tedy zaplaťpánbůh, že tam jednou byl ofsajd, protože Vukotič se trefil parádně, to byla pecka. Jinak si nevybavuju nic dalšího zásadního, kluci vzadu to odbránili perfektně, což je pro nás hrozně důležité. Nedostáváme góly a dopředu to pak přináší o něco větší lehkost.

A vy se můžete radovat. Přesná hlavička, pro vás ideální situace?

Centr na kraj vápna, to je takové moje teritorium, kde bych měl dominovat. Jsem rád, že aspoň jeden centr jsem si tam našel, i když ještě minimálně jednu další šanci jsem měl dát. I s tím jedním gólem jsem ale spokojený, protože to byl těžký zápas, který nám Černohorci nedali zadarmo.

Spolupráce s Václavem Černým zase fungovala, vzájemně jste si nahráli na gól, jen ten jeho rozhodčí neuznali.

Jo, škoda, že to Vašíkovi sebral ofsajd. Neviděl jsem to, ale prý jsem tam byl o kousíček já, i když jsem původně myslel, že on. Mrzí mě, že mu to nakonec gól sebralo. Pak mi teda ještě dával jeden krásný centr, ze kterého jsem měl skórovat. Těch šancí jsem měl obecně dost, nemám si na co stěžovat.

Přitom v první půli tolik šancí nebylo. Čím to?

To je jednoduché, Černohorci dobře bránili, v kompaktním bloku, kousek od sebe. Uprostřed nebylo žádné místo a jakmile tam šel balon, tak jsme ho hned ztratili. Nešlo moc nic vymýšlet. Zaplaťpánbůh se Hložan trefil, jinak by to bylo hodně složité. Za stavu 1:0 už museli taky vymýšlet a nám se otevírala místa, díky nimž jsme si vytvářeli šance. Oni taky fyzicky odpadli a škoda, že jsme nepřidali další góly, jinak to bylo od nás dobře zvládnuté utkání.

Čeští fotbalisté oslavují trefu Patrika Schicka.

Adam Hložek krátce po svém gólu kvůli zranění střídal, jak moc bude chybět?

Rozhodně, Hložan měl v posledních měsících po zranění dobrou formu, jak v Hoffenheimu, tak v posledních zápasech v repre. Jeho absence je nepříjemná a doufám, že bude brzo zpátky na hřišti.

Zatím máte devět bodů s lehčími soupeři. Věříte, že v Chorvatsku uhrajete dobrý výsledek?

Určitě, devět bodů bylo povinných, jakýkoli jiný počet by bylo zklamání. Do Chorvatska jedeme v takové pozici, v jaké jsme chtěli být. Bude to zajímavé a myslím, že tam můžeme odehrát velice slušný zápas a přivést dobrý výsledek, což do druhé části kvalifikace bude klíčové.