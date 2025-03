Komunikace s Haškem byla jasná a přímá. Týmu mám co dát, říká po návratu Schick

V nejlepší formě se vrací zpátky do národního týmu.

Říjnový a listopadový sraz kvůli zdravotním neduhům vynechal, v klubu už v aktuálním ročníku nastřílel třiadvacet branek ve všech soutěžích a chybí mu jediný gól k vyrovnání vlastního maxima ze sezony 2020/21.

Odpovídají čísla tomu, jak se aktuálně cítíte?

Vyřešil jsem problémy, které mě dlouhou dobu limitovaly. Ne že bych s tím nedokázal hrát, ale pokud to trvá nějaký čas, člověku to zkrátka začne lézt na nervy a trápí ho to.

Schick oficiálně bez manažera. Co dál? „Není to tak, že bych změnil agenta,“ okomentoval devětadvacetiletý útočník Leverkusenu zprávy, které se na veřejnost dostaly začátkem roku. „Pouze jsem nepodepsal novou smlouvu s agenturou ISM, kterou pan Paska prodal. Konkrétně s ním jsem ale stále v dennodenním kontaktu a nic se mezi námi nemění. Oficiálně jsem tedy bez manažera, protože jsem s nikým dalším nic nepodepsal, v žádné agentuře nefiguruju. Uvidíme, co bude do budoucna.“

Budete konkrétní?

O co šlo, bych si rád nechal pro sebe. Ale každý hráč vám potvrdí, že když má podobné bolístky, brzdí ho to a někde vzadu mu to v hlavě neustále šrotuje. Jsem rád, že je to za mnou. Jsem zdravý, cítím se fajn, mám minutáž a to je pro mě nejdůležitější.

Věděl jste hned, že se do reprezentace vrátíte?

S panem trenérem Haškem jsme byli v kontaktu po celou dobu. Průběžně jsem dával vědět, jak to se mnou vypadá zdravotně i jaká je situace v Leverkusenu. Vím, že se objevilo spoustu spekulací, ale naše komunikace byla jednoduchá, přímá, konkrétní. Nebyly v ní žádné otazníky. Mockrát jsem vysvětloval, že mé rozhodnutí nepřijet bylo stoprocentně správné. Ze všeho nejdřív jsem se potřeboval dostat zpátky do fyzické pohody, což se povedlo.

Mistrovství světa je meta, která vás teď žene?

Pozor, určitě se do nároďáku nevracím jen kvůli mistrovství světa. Jsem přesvědčený, že mám týmu co nabídnout a můžu pomoct. To je hlavní důvod, proč jsem tady. Šampionát je samozřejmě milník, o kterém sním nejen já, ale i ostatní kluci. Kdo by si na takovém turnaji nechtěl zahrát?

Máte životní střeleckou formu?

Gólů dávám dost, což mě těší. Ale třeba v sezoně 2020/21 mi to lepilo taky slušně. Situace je teď jiná v tom, že jsem si své místo v sestavě musel vybojovat. Všechno se otočilo až na začátku listopadu, do té doby jsem skoro nehrál.

Přitom teď naháníte v tabulce bundesligových střelců i prvního Harryho Kanea. Ztrácíte čtyři góly, zbývá osm zápasů. Věříte si?

V hlavě to mám, i když vím, že dohnat Harryho bude těžké. Sice teď máme poměrně zajímavý los, ale to může být zrádné. Kolikrát si člověk před konkrétními zápasy myslí, že by měl dát gól, ale vyjde naprázdno. A pak se utrhne někde, kde to vůbec nečeká. Rád bych Kanea ještě stáhl, ale spíš všichni v Leverkusenu myslíme na společný cíl – pokusíme se ještě dostat Bayern pod tlak.

Z druhé příčky ztrácíte šest bodů.

Kdybychom nezlomili ten víkendový duel ve Stuttgartu, bylo po nadějích. Takhle to snad ještě může být hratelné. Všichni cítíme, že tahle sezona je úplně jiná než předchozí: soupeři jsou na nás podstatně lépe přichystaní, dělají nám to mnohem složitější. My ale v poslední době máme zase silné koncovky, z čehož jsme v mistrovském ročníku hodně těžili. Už to nemůže být náhoda. Máme velký charakter, bojujeme do posledního momentu, vyplácí se nám to.

Jen Liga mistrů vám trochu utekla. V osmifinále 0:3 a 0:2 s Bayernem, vy jste navíc v prvním zápase nebyl v základní sestavě.

Ani v lize jsem proti Bayernu nenastoupil od začátku. Bohužel, hráli jsme bez útočníka.

Proč?

Pojali jsme to tak, že chceme víc bránit než útočit. Zejména ten ligový duel mě ale hodně mrzel, protože tam jsme Bayern od začátku mačkali a měli jsme vyhrát.

Skončilo to 0:0.

Čekal jsem, že pokud nebudu hrát od začátku, dostanu se do hry mnohem dřív než v nastavení. S trenérem jsme si o tom pak povídali a trochu jsme to probrali...

S reprezentací vás nyní čeká kvalifikační start proti outsiderům: v pátek Faery, v úterý Gibraltar. Takže povinných šest bodů?

Papírově by to tak být mělo, za nic se neschováváme. Na druhou stranu si dobře pamatujeme, jak jsme se právě s Faerskými ostrovy natrápili v Plzni.

Říjen 2023, utkání evropské kvalifikace tehdy rozhodl až čtvrt hodiny před koncem Souček z penalty.

Očekávám, že soupeři opět budou urputně bránit, což pro nikoho není jednoduché. Ale pokud chceme na mistrovství světa, musíme se s tím popasovat.