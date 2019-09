Konec přestupů nadešel. Schick do poslední chvíle jedná v Lipsku

Třiadvacetiletý útočník v pondělí po poledni nedorazil na sraz národního mužstva, nedostavil se ani na začátek podvečerního tréninku na stadionu Viktorie Žižkov.

Podle televize Sky Italia během pondělí pobýval v Lipsku, které se v posledních týdnech vyprofilovalo jako nejvážnější zájemce.

Papírově jasno musí být do pondělních 18.00, kdy v Německu končí přestupní termín. Je však možné, že kluby dohodu oznámí až později.

Schick ještě v neděli večer doufal, že zasáhne do římského derby (1:1), ale nakonec prestižní duel s Laziem proseděl na lavičce.

Italská televize oznámila, že se po několikadenním váhání rozhodl přijmout nabídku Lipska. Zbývá, jestli se dohodnou kluby.

Nejdřív by šlo o roční hostování s opcí. Pak už by záleželo na jeho výkonech a ochotě Lipska zaplatit požadovanou sumu za přestup. Podle spekulací by mělo jít o 28 milionů eur, v přepočtu 730 milionů korun.

Před dvěma lety AS Řím za nejtalentovanějšího českého fotbalistu zaplatilo ještě víc, v přepočtu takřka miliardu korun.

Schick se však natrvalo do sestavy neprosadil, po nuceném odchodu trenéra Eusebia di Franceska jeho pozice ještě oslabila.

Přednost na hrotu dostával bosenský útočník Džeko, na křídlech ho častěji než Schick podporovali jiní ofenzivní hráči Cengiz Ünder, Justin Kluivert či Nicolo Zaniolo.

Schick v AS Řím během dvou sezon zasáhl do 58 zápasů včetně pohárových a dal osm branek. Například v minulé sezoně byl v lize patnáctkrát v základní sestavě.

RB Lipsko je účastník Champions League, v Německu patří hned za silnou dvojku Bayern Mnichov - Dortmund.

Pod novým trenérem Julianem Nagelsmannem hraje Lipsko v rozestavení na dva útočníky. Ale ani tak by to Schick jednoduché neměl.

Timo Werner je hvězdou týmu i soutěže, současný německý útočník číslo jedna, autor pěti bundesligových branek ve třech kolech. S ním nastupuje na hrotu dánský reprezentant Yussuf Poulsen, český forward by byl třetím do party.

„Pro něj i pro reprezentaci je lepší, aby věděl kam patří,“ poznamenal reprezentační asistent Jiří Chytrý. „Hlavní je, že v pondělí bude vědět, jak na tom je.“

Pro národní mužstvo je Schick nepostradatelný. V červnu sám rozhodl o výhře nad Bulharskem (2:1), proti Černé Hoře (3:0) přidal třetí gól v kvalifikaci a zásadně se podílel i na další brance.

Na hřišti mu nevadilo, že v Římě nebyl tolik vytížený. Na jeho formě a projevu se to nepodepsalo.

„V reprezentaci svou roli potvrzuje. Dokáže se vyrovnat se vším, je pro nás klíčovým hráčem, střílí góly, rozhoduje zápasy,“ podotýká Chytrý.