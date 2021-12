Schick: Jsem jiný fotbalista než ten mladý kluk ze Sampdorie nebo z Říma

V Německu má za sebou mimořádný podzim, kterým navázal na letní povedené mistrovství Evropy. Šestnáct ligových gólů ve čtrnácti zápasech.

I proto se po první části sezony stal suverénním lídrem českého Zlatého míče, v novinářské anketě vede před obhájcem Tomášem Součkem z West Hamu.

Ten přes svátky dovolenou neměl žádnou. Už v neděli hrál, v úterý nastoupí znovu, Premier League totiž nezná ani krátkou zimní přestávku.

„Neměl bych problém s tím, kdyby to i v Německu bylo jako v Anglii. Sice teď mám dovolenou, ale přes svátky je to spíš stres. Takže jsem vlastně i rád, že bundesliga začne brzy.“

Neztratil jste přes Vánoce nic ze své životní podzimní formy?

Po tom zranění z konce října jsem určitě v životní formě nebyl. Dobře jsem se cítil před tím zraněním.

Ale vždyť po vyléčení jste pak dal osm branek ve třech zápasech.

Jenže nebyl jsem na tom fyzicky tak, jak bych si představoval. Počítám, že to nějakou dobou ještě zabere. S tím kotníkem to ještě není úplně stoprocentní.

Přesto šestnáct gólů za podzim je klubový rekord Leverkusenu.

Abych byl upřímný, s tím jsem úplně nepočítal. Přál jsem si dávat co nejvíc gólů, ale šestnáct jsem nečekal. Číslo je slušný, ale je zapotřebí v tom pokračovat.

Kolik jich za celý ročník může být?

Myslím si, že dvacet, pětadvacet, potenciál tam je.

Patrik Schick s manželkou Hanou na slavnostním vyhlášení ankety Sportovec roku 2021.

Který byl nejhezčí?

Asi ten hlavou proti Hoffenheimu. Jinak samozřejmě ten na Euru proti Skotsku.

Pořád si ho připomínáte?

Lidi se mě na něj často ptají, na internetu běhá dokola, takže ho mám na očích. Pořád je to téma. A pak jsem se s ním dostal do té ankety FIFA o nejhezčí gól roku. To je pocta. Ale stejně mě nejvíc těší, že jsem navázal na to Euro.

Také se o vás mluví v souvislosti s velkým přestupem. Troufl byste si na Bayern, kde byste mohl nahradit Lewandowského? O něm se spekuluje, že v létě odejde.

Mluví se dlouho, že by měl odejít. Ale já si spíš myslím, že podepíše novou smlouvu a zůstane. On je tam číslo jedna.

Za podzim dal o tři góly víc než vy, ale odehrál o tři utkání víc. Lze ho během jara předstihnout?

Poslední dvě sezony má hodně povedené, zasloužil by si Zlatý míč. Ani nevím, jestli ho mám brát jako konkurenta. Hraje v Bayernu, který ligu válcuje. Jsem rád, že se ho držím. Počítám s tím, že i na jaře pojede.

Díky lepším spoluhráčům to má jednodušší.

To zase ne. Dát gól je ve fotbale to nejtěžší. Ale samozřejmě vždycky záleží i na mužstvu.

Premier League by vás nelákala? Co West Ham United?

Myslím si, že West Ham by teď ke mně nepasoval ať už způsobem hry nebo složením mužstva. V Německu jsem hodně spokojený. V Leverkusenu jsem si vybudoval určitou pozici. Cítím podporu od trenéra, od klubu. Hraje se mi tam dobře.

Lewandowski v Německu hraje celou kariéru.

I já bych si to představit dokázal. Uvidíme co bude.

Španělská média píší o zájmu Barcelony. Zaznamenal jste to?

To je u moře, ne? Ale vážně, spekulací je ve fotbale hodně. Já je nijak neřeším, nepozastavuju se nad nimi. Soustředím se jen na své výkony.

Po letním Euru zájem o vás vzrostl. I cena podle specializovaného severu transfermarkt.com vyletěla zpátky na miliardu korun.

Dolů jde rychle, dostat se zpátky nahoru je šichta. Zaregistroval jsem to, ale pro mě se nic nemění.

Pokud by se k velkému přestupu schylovalo, budete při výběru víc obezřetný než v létě 2017, když jste šel ze Sampdorie do AS Řím, kde vám to kvůli různým okolnostem nevyšlo?

Když porovnám sebe v Sampdorii a teď, tak si myslím, že jsem jinde. Stejně tak když srovnám sebe v Římě a teď v Leverkusenu. Prošel jsem si nějakým vývojem. Už nejsem ten jedenadvacetiletý kluk, který si poprvé čuchnul ke světové úrovni. Mám zkušenosti, asi bych se zachoval jinak než tenkrát.

Cítíte, že si teď soupeři na vás dávají větší pozor?

Nejen na mě, ale na celý tým, jak hraje, jak se prezentuje. Při našem stylu hry se dostávám často do zakončení, do situací, kdy můžu dát gól.

Je jiný fotbal v Leverkusenu než v národním mužstvu, kde to s vámi stojí a padá?

Je to rozdíl. V Leverkusenu má mužstvo velký tempo. Styl hry je úplně jiný. Když přijedu na sraz, musím se přizpůsobit na jiný styl. Ale jsem hráč, který s tím nemá problém. Ale třeba hra ve vápně je pak dost podobná.

Jsou očekávání v reprezentaci větší?

Budou větší v březnu v baráži o postup na mistrovství světa, to jde do tuhého. Neberu to tak, že bych byl pod tlakem. Spíš mě ta důležitost žene dopředu. Pořád lepší hrát pod tlakem, kdy se ode mě očekávají další a další góly, než kdybych je nedával. To by ten tlak byl horší.

V semifinále baráže máte Švédsko. Přijatelný soupeř?

Švédsko je silné, ale ne zas tolik, že bychom ho nemohli porazit. Myslím si, že naše šance do toho zápasu jsou vysoké. A i v případném finále je Rusko, nebo Polsko na podobné úrovni jako my.

Jaká jsou vaše očekávání od nového roku? Jaké máte cíle?

Ty si nedávám, jedu den po dni. Cíl je být zdravý, na tom pracuju každý den. Když nebudu mít zdravotní problém, budou i góly.

Přece jen, nemrzí vás pořád, že jste na Euru nedal o gól víc a nemusel se dělit o první místo mezi střelci s Cristianem Ronaldem?

To mě vůbec netrápilo. Díky Euru jsem se ve světě zviditelnil. Že jsem dal pět gólů a byl druhý? To mě fakt nemrzelo.

Jak se ve skutečnosti projevilo, že vás Euro proslavilo?

Nepřijde mi, že by se něco změnilo. V Německu je to klidnější, než kdybych zůstal v Itálii.

Po březnové baráži vás v červnu s národním týmem čeká elitní úroveň Ligy národů, celkem čtyři zápasy se Španělskem, Portugalskem a Švýcarskem. Jak to berete?

Na baráž se těším, v ní jde o hodně. Ale ten červen? Jak to říct... Ten program je šílený, to se musí ještě nějak vyřešit.

Jak to myslíte?

Bundesliga končí v polovině května, pak máme dovolenou. A uprostřed dovolené je sraz. Za mě je ten termín skandální. Letos bylo Euro, teď Liga národů. To se nedá. Dva týdny volno a pak čtyři ostré zápasy. Ani klubům se to líbit nebude.

Takže budete chtít, aby vás trenér Šilhavý nevzal?

Na to je teď složité odpovědět. Nevím, co bude na konci sezony.