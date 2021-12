Schick, český král podzimu. Zájem o něj sílí. A co takhle Barcelona?

Zatím je to jen spekulace. Jedna z mnoha. Proto na ni taky Patrik Schick, střelec fotbalové reprezentace, reagoval vtipkováním. „Barcelona? To je u moře, ne?“ usmál se, když přišla řeč na možný přestup do Katalánska, který přetřásají španělská média. „Kdepak, soustředím se na sebe, víc neřeším.“ Správně. Skutečně nemá cenu předbíhat.