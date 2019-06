Proč Schick v reprezentaci válí. Cítí důvěru, která mu v klubu chybí

„Patrik je vynikající útočník, což u nás v reprezentaci neustále potvrzuje,“ vysekl poklonu kouč Jaroslav Šilhavý.



„Z tréninků moc dobře víme, co v Páťovi máme. Je to nadstandardní fotbalista a my se toho snažíme maximálně využít,“ pokračoval Marek Suchý, český muž s páskou.

Právě díky Schickovi, střelci dvou branek, zapsal národní tým v pátek večer první tři body v evropské kvalifikaci.

Znovu se potvrdilo, že v reprezentačním dresu se třiadvacetiletému útočníkovi dýchá mnohem lépe než v tom klubovém, římském. Jako by pro něj bylo působení v národních barvách vítanou oázou po náročných a často protrápených měsících v Itálii.

Doma vždycky ožije.

Při zápasech je nebezpečný, dominantní a sebejistý. Technicky je na tom lépe než ostatní a při hře se to nebojí předvést. Tým na něj spoléhá a on si výsadní postavení užívá. Právem.

Vždyť poslední tři reprezentační triumfy jdou právě za ním. Na podzim rozhodl oba klíčové duely Ligy národů se Slovenskem, tentokrát se proti Bulharům v boji o Euro prosadil hned dvakrát.



„Myslím, že ani můj poslední výkon v přípravě s Brazílií nebyl úplně špatný, ale co se počtu gólů týče, tenhle byl můj nejpovedenější,“ povídal sám Schick před páteční půlnocí.

Vstřelil svou šestou a sedmou branku při sedmnáctém reprezentačním startu. Jaký kontrast proti podstatně chudším statistikám z klubu, kde navíc často mění pozice: na osm branek tam ať už jako střední útočník či křídlo potřeboval 58 zápasů, celé dvě sezony.

„Bavili jsme se o jeho situaci v Římě, ale nechtěl bych to tady bez něj úplně ventilovat,“ poznamenal trenér Šilhavý před novináři.

„V nároďáku hraje daleko uvolněněji. Potřebuje důvěru, kterou má od nás, ale ne v Římě,“ myslí si obránce Pavel Kadeřábek. „AS je obrovský klub, hraje pod velkým tlakem fanoušků a Patrik to tam nemá jednoduché.“

Což ostatně Schick v rozhovorech sám potvrzuje.

Nezastírá, že styl současné reprezentace je mu bližší a lépe v něm dovede uplatnit své přednosti. Zároveň však neutíká z Říma, kde chce navzdory nevýraznému období stále prorazit.

„Nerad něco vzdávám,“ hlásí odhodlaně. „Rád bych dokázal, že do týmu patřím.“

Tak jako do reprezentace, kde je na něj spoleh.