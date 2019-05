Euro? Velká motivace, raduje se pardubický dorostenec Šimek

Česká reprezentace na úvod remizovala s Belgií 1:1 a první dva jmenovaní byli na hřišti celý zápas, Šimek si na svůj úvodní start na šampionátu bude muset ještě počkat. „Určitě bych chtěl do nějakého utkání zasáhnout. Byl bych za to moc rád, Euro beru jako skvělou zkušenost a motivaci do další práce,“ nechal se slyšet sedmnáctiletý hráč v rozhovoru na klubovém webu. Už jen samotná nominace na mládežnický turnaj pro něj však znamenala hodně.

„Je to splněný sen. Reprezentovat naši republiku je něco neskutečného. Spoluhráči i kamarádi mi přáli, ať se mi tam daří. Všichni jsou strašně rádi za to, že jsem se do nominace na Euro dostal,“ neskrýval Šimek s tím, že podobné reakce doprovázely i nominaci jeho pardubických kolegů.

Všichni tři jsou členy dorostu U17, který v tabulce okupuje devátou pozici a dnes od 15.15 jej čeká domácí utkání proti Dynamu České Budějovice. Ani jeden z nich se tak logicky nezúčastní.

„Trenérovi to nevadilo, naopak nám nominaci moc přál. My za to budeme spoluhráčům z dorostu držet palce na dálku,“ vzkázal Šimek.

Jeho myšlenky se ale v první řadě upínají právě na evropský šampionát v Irsku. A kromě dnešního duelu Pardubic s Budějovicemi by zajisté moc rád vynechal i ten příští, byť půjde o derby s Hradcem Králové, a ještě několik dalších.

„Naším hlavním cílem je probojovat se do čtvrtfinále. A kdyby to vyšlo, tak bychom se určitě chtěli kvalifikovat na mistrovství světa,“ přál si Šimek. Na světový šampionát se kromě dvou semifinalistů podívají také dva týmy poražené právě ve čtvrtfinále.

Šimek věří, že Češi oba cíle splní. Osobně vnímá účast na Euru jako velkou věc.

„Ve své kariéře to řadím hodně vysoko. Je pro mě velká čest být součástí tohoto týmu, který snad uspěje,“ řekl Šimek. Po Belgii Česko čekají ještě skupinové zápasy s Irskem (6. května) a Řeckem (9. května).