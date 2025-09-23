Dembélého cesta: z floutka králem světového fotbalu. Díky ženě

David Čermák
  19:43
Bylo jasné, že to video někdo vyštrachá. Jeden z jeho prvních rozhovorů vůbec. Ještě v dresu francouzského Rennes, v němž Ousmane Dembélé premiérově prorazil mezi dospěláky. V obličeji byl pořád vlastně dítě, když nejistě přešlapoval před kamerou a u toho se nervózně kousal do rtů. Nežádalo se po něm nic záludného, reportér chtěl jen zjistit, jestli je mladý pán levák, či pravák, neboť na hřišti to už tehdy vlastně nebylo možné poznat.
Jen co přestoupil do Dortmundu, v září 2016 debutoval ve francouzské...

Jen co přestoupil do Dortmundu, v září 2016 debutoval ve francouzské reprezentaci, bylo to v přípravě proti Itálii. V té době v národním týmu nastupovali Pogba, Kanté, Varane, chytal Mandanda. První reprezentační gól dal o necelý rok později proti Anglii. Dosud za Francii nasbíral 57 startů a dal sedm branek. | foto: Profimedia.cz

„Jsem levák, ale penalty kopu pravou,“ vypadlo z něj.

Proč? „No. Protože mám pravačku silnější!“ pokrčil rameny.

Už od dětství mu bylo srdečně jedno, kterou nohou do balonu zrovna čutne. Naučil se to na ulici.

Ousmane Dembélé přebírá Zlatý míč pro nejlepšího fotbalistu planety.

„Jestli se tenhle kluk nebude fotbalem živit, já končím,“ líčil kolegům mládežnický skaut Armand Djiré. Devítiletého Dembélého poprvé spatřil na lokálním turnaji v normandském Évreux, kde syn malijského otce a mauritánské matky vyrůstal. A fotbalové talenty hledá dodnes – nově jako ten, který našel budoucího vítěze Zlatého míče.

Osmadvacetiletý Dembélé, toho času zraněný, se v pondělí stal šestým Francouzem, jenž si prestižní trofej potěžkal.

V divadle Théatre du Chatelet, neoklasicistním skvostu v 1. pařížském obvodu, každou volnou chvíli na displeji telefonu zjišťoval, jak si v dohrávce v Marseille vedou jeho spoluhráči ze St. Germain. Pak vystoupal na pódium, u pultíku se zlatou trofejí si prstem přidržoval mikrofon, ale připravenou řeč stejně nedokončil, protože se dojetím rozplakal.

„Ještě loni na podzim by si na něj nikdo nevsadil, jeho fotbalová proměna přišla hlavně po Novém roce,“ připomíná Guillaume Narguet, reportér z Českého rozhlasu, který francouzský fotbal podrobně sleduje.

Pro současný Dembélého triumf je však nejspíš ještě důležitější proměna osobní.

Z floutka, který často hřešil na vlastní talent, v příkladného profíka, jenž se v PSG stará o mladé hráče a pravidelně navštěvuje také zápasy akademie.

Fotbal teď prý sleduje nonstop.

Dřív měl přitom i jiné starosti.

Když se přes Rennes a Dortmund dostal do Barcelony, která za něj zaplatila takřka 150 milionů eur, v přepočtu přes tři a půl miliardy korun, psalo se o něm jako o nejpokutovanějším hráči v historii klubu.

OBRAZEM: Zlatý míč pro Dembélého. Útočník PSG je poprvé králem fotbalového světa

Kvůli pozdním příchodům, které často plynuly z jeho nočních seancí u videoher.

Kvůli mizerné životosprávě, kterou Barcelona řešila přidělením osobního kuchaře.

Tehdy Dembélého osudově brzdila také zranění, která mohla mít s nezdravým životním stylem úzkou souvislost. Během šesti let v modročerveném dresu vynechal neuvěřitelných 120 zápasů. Ale když se v prosinci 2021 oženil a záhy se stal otcem, žebříček priorit okamžitě přeskládal. A v létě 2023 přestoupil do Paříže.

„Je poznat, že vyspěl,“ souhlasí Narguet a přidává, jak Dembélého vnímá Francie: „Nikdy nebyl miláčkem národa jako třeba Kanté. Ale zároveň ho fanoušci vždycky brali pozitivně, netýkaly se ho aféry. Třeba u Mbappého cítím, že zas tak oblíbený není. Lidem nevoní, že je až moc sebevědomý. Ani okolnosti jeho loňského odchodu z Paříže nevzali zrovna nejlépe.“

Zato Dembélému přestup otevřel zcela nový svět.

Ousmane Dembélé z Barcelony během zápasu proti Elche.

Od kouče Enriqueho, s kterým se znal už z Barcelony, rázem získal mnohem větší roli v týmu. Srovnal se zdravotně, z křídla se posunul na hrot a 35 góly a 16 asistencemi pomohl ke čtyřem trofejím včetně vítězství v Champions League, které před ním pod Eiffelovku nedoručili ani Neymar s Messim.

I proto ten Zlatý míč, v jehož užší, třicetičlenné nominaci se přitom Dembélé v předchozích ročnících nikdy neobjevil.

Teď je úplně nejvýš. „Hlavně díky skvělému trenérovi a týmu,“ pravil skromně. Ať žije nový král!


