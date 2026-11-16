Premium

Mimořádná nabídka
690 Kč/rok

Opět vynulovaní. Fotbalisté se museli vytáhnout, místo toho předvedli chaos

David Čermák
  10:30
Sledovat iDNES.cz na Googlu
Český záložník Lukáš Červ leží na trávníku po jednom ze soubojů v utkání s...

Český záložník Lukáš Červ leží na trávníku po jednom ze soubojů v utkání s Chorvatskem. | foto: AP

Chorvatský fotbalista Lovro Majer střílí gól v utkání Ligy národů s Českem.
Chorvatský fotbalista Lovro Majer po vstřelení gólu v Lize národů mezi...
Adam Hložek skóruje za českou reprezentaci ve fotbalové Lize národů proti...
Luka Modrič a Kryštof Daněk během utkání fotbalové Ligy národů mezi Chorvatskem...
42 fotografií
Nečekalo se moc. Ale tohle je vážně málo. Šest zápasů, nula bodů, jen tři góly, sestup z elitní skupiny Ligy národů. A navrch ještě zádrhel před startem bojů o Euro, které začnou příští rok.

Nedělní porážka 1:2 v Chorvatsku znamená mimo jiné to, že až se bude v Dublinu losovat kvalifikace, fotbalová reprezentace poputuje do druhého koše a nevyhne se soupeři z kategorie TOP.

Kéž by to tak byl jediný problém, který teď Češi musí řešit.

Je jich daleko víc, což zápas v Osijeku neodhalil, jen potvrdil.

Exkluzivní konkurence v nabité áčkové skupině omlouvá národní tým jen částečně. Bez ohledu na okolnosti je děsivé, že jedenáctkrát v řadě nevyhrál a sedmkrát v řadě šel ze hřiště s porážkou.

Chorvatsko - Česko 2:1, drama v závěru, fotbalisté však padli i pošesté a sestupují

Je fajn, že dokázal solidně odehrát zápasy proti španělským mistrům světa, ale jinak se Ligou národů víceméně protrápil.

Třeba v neděli začal vyloženě mizerně: už po minutě a půl Zima zakopl sám o sebe, urostlý útočník Beljo mu pláchl, posunul na veterána Perišiče a ten trefil perfektně. S ovázanou hlavou se radoval, zatímco Češi po sobě jen nechápavě koukali.

Líbí se vám výkony české reprezentace pod Santim Deniou?

celkem hlasů: 91

Věděli jste, že Chorvaty ještě nikdy neporazili? V Osijeku k tomu bylo hodně daleko, což odhalí pohled do statistik: zatímco Chorvati se prokombinovali do pěti velkých šancí, hosté jedinkrát trefili branku - a to ještě jen díky tomu, že Hložek šest minut před koncem otřel ránu o záda clonícího Stanišiče. Zapadla do brány a remízový stav Čechy vrátil do hry, ale jen na chvilku, než chorvatský náhradník Majer schoval utaženou ránu za skluzujícího Vlčka a rozsekl zápas, který mohli domácí rozhodnout daleko dřív.

Byli lepší vlastně ve všem, což je smutné zjištění, protože zázračné výsledky v poslední době nesbírali. Od Angličanů třeba doma schytali sedmičku, přitom proti Čechům zápas kontrolovali a nebýt skvělého gólmana Kinského, mohli jim klidně nasypat mnohem víc gólů.

Chorvatský křídelník Ivan Perišič slaví gól do sítě Česka.

„Na můj vkus to byl až moc otevřený zápas,“ líčil český brankář v televizním rozhovoru. „Víme, co máme hrát, máme jasné pokyny, ale je na nás, abychom to pak přenesli na hřiště.“

Dál samozřejmě platí, že španělský expert Denia přebudovává tým za pochodu a tvoří cosi nového, což vyžaduje čas. Přitom od posledního zápasu, kdy Česku šlo o hodně, neutekl ani půlrok. Ikonický mexický stadion Azteca se tenkrát otřásal, pobláznění domácí fanoušci třikrát v euforii házeli do vzduchu kelímky s pivem a národní tým končil mistrovství světa výsledkem na hraně trapasu.

Bylo jasné, že se něco musí změnit, aby se uzdravil a nebyl pro smích. Ale čekali jste, že refresh bude až tak výrazný? Z tehdejší základní sestavy zůstala v té nedělní už jen čtveřice Coufal, Sadílek, Červ a Hložek.

Změnilo se nejen obsazení, ale i rozestavení, styl a nálada.

A stejně to nestačí.

ZNÁMKY: Jak byste hodnotili výkon českých fotbalistů v Chorvatsku?

Nadšení i pochopení vyprchává, doba hájení končí a vás muselo napadnout, jestli změn v týmu není už přespříliš. Odvaha se cení, kouč Denia ji ukazuje od prvního dne, ale když se rozhodnete do týmu třeba i na sílu vmáčknout novou krev, nese to s sebou riziko.

V prvních pěti zápasech se všechno dalo zdůvodnit testováním, seznamováním a sondováním možností, ale v neděli už Češi potřebovali zabrat, protože směrem k Euru šlo o hodně. Místo toho předvedli chaotický výkon plný nepřesností, nedorazů, nedokonalostí a technických chyb.

Pořád se snažili o rozehrávku odzadu po zemi, ale Chorvati je zvládli přimáčknout tak, že pod tlakem stejně často museli sáhnout k nákopům, které ničemu nepomáhaly.

Hlavní problém? Nejen dát gól, ale vlastně i trefit branku. Všimli jste si, že se to nepovedlo v předchozích dvou zápasech? Ve Wembley proti Anglii nula, doma proti Španělům zrovna tak. A v neděli jediná střela mezi tyče.

Trenér české reprezentace Santi Denia před zápasem v Chorvatsku.

„Potřebovali bychom minimálně čtrnáctidenní kemp někde v teple, abychom přesně pochopili, co od nás trenér chce a přenesli to do hry. Sraz je na to příliš krátký,“ vystihl kapitán Vladimír Coufal.

I proto Češi zatím pod Deniou hledají sami sebe. Chvílemi máte chuť jim tleskat za odvahu a kuráž, pak zase kroutíte hlavou nad tím, kolikrát jim zbytečně odskočí míč nebo pokazí lehounkou přihrávku.

V neděli, kdy bylo třeba se vytáhnout, převažovaly slabší momenty.

Což je varovný signál.

Vstoupit do diskuse (4 příspěvky)
Sledovat iDNES.cz na Googlu

Fotbal v sezoně 2026/27

Fotbalová Chance liga odstartovala 25. července 2026. V evropských pohárech hrají čtyři české týmy. Reprezentace pod koučem Santim Deniou bojuje v elitní skupině Ligy národů.

Tipsport - partner programu
Kazachstán vs. SlovenskoFotbal - Skupina 3 - 16. 11. 2026:Kazachstán vs. Slovensko //www.idnes.cz/sport
16. 11. 16:00
  • 4.23
  • 3.59
  • 1.89
Faerské ostrovy vs. MoldavskoFotbal - Skupina 3 - 16. 11. 2026:Faerské ostrovy vs. Moldavsko //www.idnes.cz/sport
16. 11. 16:00
  • 1.77
  • 3.46
  • 5.22
Estonsko vs. BulharskoFotbal - Skupina 4 - 16. 11. 2026:Estonsko vs. Bulharsko //www.idnes.cz/sport
16. 11. 18:00
  • 2.02
  • 3.24
  • 4.16
Island vs. LucemburskoFotbal - Skupina 4 - 16. 11. 2026:Island vs. Lucembursko //www.idnes.cz/sport
16. 11. 18:00
  • 1.20
  • 6.56
  • 16.60
Litva vs. LichtenštejnskoFotbal - Skupina 2 - 16. 11. 2026:Litva vs. Lichtenštejnsko //www.idnes.cz/sport
16. 11. 18:00
  • 1.10
  • 8.94
  • 35.00
Řecko vs. SrbskoFotbal - Skupina 2 - 16. 11. 2026:Řecko vs. Srbsko //www.idnes.cz/sport
16. 11. 20:45
  • 1.44
  • 4.72
  • 7.15
Program a výsledky
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Výsledky

Nejčtenější

Česko - Španělsko 0:2, fotbalisté mistry trápili, inkasovali z penalty i hráli v deseti

Ladislav Krejčí (vpravo) dostává červenou kartu v zápase proti Španělsku

Fotbaloví mistři světa se v Praze dostali do potíží. A jen málo chybělo, aby české národní mužstvo sebralo Španělsku vítěznou sérii, která se po vydřeném vítězství 2:0 v Lize národů protáhla na...

Chorvatsko - Česko 2:1, drama v závěru, fotbalisté však padli i pošesté a sestupují

Chorvatský fotbalista Lovro Majer střílí gól v utkání Ligy národů s Českem.

Od našeho zpravodaje v Chorvatsku - Čeští fotbalisté zakončili vystoupení v elitní divizi Ligy národů svou šestou porážkou. V Osijeku s domácím Chorvatskem po velmi nevýrazném výkonu prohráli 1:2....

Plzeň - Sparta 1:1, další ztráta hostů. V utkání vedli, ještě v první půli srovnal Adu

Sestřih zápasu
Plzeňský Adu zakončuje na bránu Sparty.

Sparťanští fotbalisté nezvítězili počtvrté za sebou. Ve čtrnáctém ligovém kole remizovali v Plzni 1:1 a prohloubili své neúspěšné období. V zápase vedli zásluhou norského útočníka Brunese, ještě v...

Kubáň k fanouškům: Jste slepá vývojová větev. Rozpuštěný kotel mluví o cirkusu

Ústí nad Labem, 6.11. 2026, FK Viagem Ústí - Viktoria Žižkov, 2. fotbalová...

Ústecký fotbal má nejen kněze fotbalu, ale teď už na svém stadionu i ticho jako v kostele. Kotel Armové přestal po sporech s klubovým vedením druholigový Viagem podporovat a návrat za současného...

Brunes před gólem fauloval, shodují se experti. Cítili jsme křivdu, řekl Kováč

Plzeňský obránce Dweh v bolestivé grimase po souboji s Brunesem.

Byl to jeho první venkovní gól v dresu Sparty, pořádně ale rozzlobil plzeňské fotbalisty. Ti totiž reklamovali, že Jonatan Brunes bezprostředně před skórováním fauloval bránícího Sampsona Dweha....

Nejlepší sezona. Ženy z libereckého Slovanu se bodově dotáhly na Spartu

Liberecká Kateřina Vithová v odvetě 1. předkola Evropského poháru.

Fotbalistky libereckého Slovanu zvládly závěr podzimní části FORTUNA LYGY ve velkém stylu. Poslední tři zápasy (dvakrát s Prague Raptors a jednou se Slováckem) vyhrály s celkovým skóre 13:2 a v...

16. listopadu 2026  10:54

Opět vynulovaní. Fotbalisté se museli vytáhnout, místo toho předvedli chaos

Český záložník Lukáš Červ leží na trávníku po jednom ze soubojů v utkání s...

Nečekalo se moc. Ale tohle je vážně málo. Šest zápasů, nula bodů, jen tři góly, sestup z elitní skupiny Ligy národů. A navrch ještě zádrhel před startem bojů o Euro, které začnou příští rok.

16. listopadu 2026  10:30

Ten, jenž zařídil všechny české góly. Prohry jsou drsné, ale něco budujeme, řekl Hložek

Adam Hložek (vlevo) a Španěl Dean Huijsen v hlavičkovém souboji

Ze šesti zápasů v Lize národů dali čeští fotbalisté tři góly a všechny nesou jeho podpis. Chcete větší důkaz, že Adam Hložek je jasně nejlepším hráčem v nové éře fotbalové reprezentace? Potvrdil to i...

16. listopadu 2026  9:36

Liga národů 2026/27: Výsledky českých fotbalistů, tabulka

Obránce Štěpán Chaloupek stíhá Petara Sučiče z Chorvatska.

Česká fotbalová reprezentace zakončila skupinovou fázi Ligy národů 2026/27 bez jediného bodu. V elitní lize A prohrála všech šest zápasů se Španělskem, Anglií a Chorvatskem a po dvou letech sestupuje...

16. listopadu 2026  9:20

Sbohem, elito. Fotbalisté po sestupu vyhlížejí i těžší a delší cestu na Euro 2028

Chorvatský záložník Mateo Kovačič rozehrává v utkání s Českem.

Mohlo být veseleji. A nebylo k tomu úplně daleko. Stačilo, aby čeští fotbalisté v neděli večer v Osijeku udrželi remízu, kterou pár minut před koncem zařídila ojedinělá Hložkova střela. Gól...

16. listopadu 2026  8:30

Tohle předvádět nechceme, řekl Kinský. Pozice jedničky? Nemám to ve svých rukou

Český brankář Antonín Kinský zasahuje v utkání s Chorvatskem.

Svými zákroky držel národní tým ve hře. Nebýt něj, těžko by to do 84. minuty, v níž Adam Hložek srovnával, bylo jenom o gól. Ale čeští fotbalisté nakonec v Chorvatsku stejně prohráli 1:2. „Do zápasu...

16. listopadu 2026  7:30

Kouzelník zpět na hřišti. Ronaldinho se ukázal v Itálii, za Ravennu sehrál poločas

Ronaldinho v dresu Ravenny během zápasu Serie C.

Slavný brazilský fotbalista Ronaldinho se ve 46 letech –⁠⁠⁠⁠⁠⁠ poprvé od září roku 2015 –⁠⁠⁠⁠⁠⁠ objevil v soutěžním zápase a za...

16. listopadu 2026

Doufám, že máme před sebou slibnou budoucnost. Na tým jsem hrdý, řekl Denia

Trenér české reprezentace Santi Denia před zápasem v Chorvatsku.

Během několika otázek to zopakoval hned několikrát. „Já i celý tým věříme, že cesta, po které jdeme, je správná,“ hovořil klidně kouč českých fotbalistů Santi Denia po šesté porážce v elitní skupině...

16. listopadu 2026  6:30

43 zápasů a dost. Anglie přerušila Španělům unikátní sérii, vyhrála i Francie

Anglický brankář James Trafford zabraňuje gólu v utkání fotbalové Ligy národů...

Fotbalisté Španělska prohráli v „české“ skupině Ligy národů doma s Anglií 2:3 a připsali si první porážku v základní hrací době po rekordních 43 zápasech a poprvé od března 2024. Úřadující mistři...

16. listopadu 2026

Kapitán Coufal: Chtělo by to kemp v teple. Musíme líp pochopit, co po nás trenér chce

Český fotbalista Vladimír Coufal v souboji o míč s Chorvatem Ivan Perišičem ve...

Za potrestaného Krejčího si opět navlékl kapitánskou pásku, ale ani v šestém utkání pod novým trenérem Santi Deniou úspěšný výsledek s fotbalovou reprezentací nezažil. „Jestli budu týmu něco vyčítat?...

16. listopadu 2026

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Chybí nám kvalita, uznal Nedvěd. Výsledky nás netěší, ale téhle cestě věříme

Generální manažer české fotbalové reprezentace přihlíží zápasu s Chorvatskem.

Určitě neměl přehnaná očekávání, ale nejspíš doufal, že prvních šest zápasů pod novým koučem Santim Deniou dopadne pro české fotbalisty přece jenom o něco lépe. „Myslím, že na hlubší hodnocení je...

15. listopadu 2026  23:55

Chorvatsko - Česko 2:1, drama v závěru, fotbalisté však padli i pošesté a sestupují

Chorvatský fotbalista Lovro Majer střílí gól v utkání Ligy národů s Českem.

Od našeho zpravodaje v Chorvatsku - Čeští fotbalisté zakončili vystoupení v elitní divizi Ligy národů svou šestou porážkou. V Osijeku s domácím Chorvatskem po velmi nevýrazném výkonu prohráli 1:2....

15. listopadu 2026  22:40

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.
×