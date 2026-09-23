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Další potíž pro fotbalovou reprezentaci, zraněného Ryneše nahrazuje Zmrzlý

Autor:
  20:46

Slávistický Ondřej Zmrzlý se rozčiluje v utkání proti Karviné. | foto:  Jan Zátorský, MAFRA

Sedmá změna ve fotbalové reprezentaci před blížícím se startem v Lize národů proti Chorvatsku: kvůli zdravotním potížím končí sraz pro Matěje Ryneše. Sparťanského levého obránce nahradí Ondřej Zmrzlý, jenž od léta působí v Górniku Zabrze. V národním mužstvu se potká s klubovým spoluhráčem Michalem Sáčkem, který nastupuje na pozici pravého obránce.

Ryneš je sedmým odpadlíkem z původní nominace. Už v pondělí sraz postupně opustili Lukáš Zima, Denis Višinský, Tomáš Chorý, Tomáš Vlček, David Jurásek a Lukáš Provod.

Nahradili je Jiří Sláma, Martin Vitík, Ondřej Kričfaluši, Václav Sejk, Daniel Vašulín a Martin Šubert.

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Sedmadvacetiletý Zmrzlý má za národní mužstvo zatím dva starty, před čtyřmi lety debutoval v přípravě proti Faerským ostrovům. Na podzim 2024 si zahrál v Lize národů proti Ukrajině.

Do Polska odešel ze Slavie, předtím působil v Olomouci.

Česko během nadcházejících deseti dnů čekají duely s Chorvatskem, Španělskem a dvakrát Anglií.

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