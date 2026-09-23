Další potíž pro fotbalovou reprezentaci, zraněného Ryneše nahrazuje Zmrzlý

Ryneš je sedmým odpadlíkem z původní nominace. Už v pondělí sraz postupně opustili Lukáš Zima, Denis Višinský, Tomáš Chorý, Tomáš Vlček, David Jurásek a Lukáš Provod.
Nahradili je Jiří Sláma, Martin Vitík, Ondřej Kričfaluši, Václav Sejk, Daniel Vašulín a Martin Šubert.
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Sedmadvacetiletý Zmrzlý má za národní mužstvo zatím dva starty, před čtyřmi lety debutoval v přípravě proti Faerským ostrovům. Na podzim 2024 si zahrál v Lize národů proti Ukrajině.
Do Polska odešel ze Slavie, předtím působil v Olomouci.
Česko během nadcházejících deseti dnů čekají duely s Chorvatskem, Španělskem a dvakrát Anglií.