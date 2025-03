První český fotbalista na Gibraltaru: Boj s větrem, zápasy u ranveje. Teď je ve Slavii

Při fotbalovém putování stihl zároveň vystudovat University od Derby, obor Sport Management. „Anglie je můj druhý domov. Život na ostrovech mě hodně ovlivnil – v přístupu, disciplíně, sebekritice,“ vypráví 27letý gólman.

Od ledna je skautem v pražské Slavii. Zároveň občas chystá brankářům individuální analýzy a v Mariánských Lázní, odkud pochází, dělá trenéra brankařů a třetího gólmana.

Byť nemá času nazbyt, v úterý večer si jistě v televizi zapne zápas české reprezentace proti Gibraltaru. Druhý duel kvalifikace na mistrovství světa.

Když se řekne Gibraltar, co se vám vybaví?

Dobrodružství. Skvělá zkušenost, která přišla znenadání. V Karlových Varech, ve třetí lize, mi končila smlouva a já věděl, že chci zpět do zahraničí. Zúčastnil jsem se testů pro hráče bez smlouvy a vyšlo to.

Jak jste na ně natrefil? Pomohl agent?

Kdepak. Po studiích jsem si udělal takovou analýzu, kde by mohlo být pro gólmana s typologií jako já volné místo. Menší země jako San Marino, Lucembursko, Andorra... A narazil jsem na Europa Point z Gibraltaru. Na jejich Instagramu jsme zjistil, že v lednu 2024 pořádají trial, tedy testy. V těchto zemích je to běžné. Často jde o odrazový můstek pro mladší zahraniční hráče, jelikož si můžou připsat start z první líze.