Na Skoty s olomouckými stopery? Na automatismy budeme spoléhat, kývl kouč

Nevšední příběhy před pondělním mačem v Olomouci zažije ovšem většina z výběru „náhradníků“, neboť hygienici kvůli nákaze v realizačním týmu poslali áčkový výběr včetně trenérů do karantény.

A tak se narychlo sháněli adepti. Zejména z ligových mančaftů, jež nehrají poháry, aby jim případná nákaza hráče neztížila bitvy o miliony. Místní Sigma uvolnila pět hráčů – kromě Breiteho i šestatřicetiletého Romana Hubníka, parťáka z obrany Václava Jemelku, brankáře Aleše Mandouse či sedmnáctiletého teenagera Jáchyma Šípa.

A jelikož se nominace rodila bleskově během pěti hodin a čas na sehrání nebyl téměř žádný, až na jeden trénink, dá se očekávat, že provizorní kouč David Holoubek bude sázet na vazby z klubů. Osu defenzivy by tak klidně mohl složit z olomoucké party – v brance Mandous, stopeři Jemelka s Hubníkem a před nimi řízný štít Breite.

„Když máte takhle krátkou dobu na přípravu, musíte spoléhat na věci, které kluci mají v návycích z klubů. Určitě na automatismy budeme spoléhat,“ kývl Holoubek po dotazu na sigmácké stopery.

„Zatím nebyl čas se pídit, kdo hraje a kdo nehraje. Čekali jsme na výsledky testů na koronavirus, naštěstí všechny byly negativní. Za dva dny složit takový tým, to klobouk dolů před realizačním týmem, trenérem a kluky,“ doplnil veterán Hubník, jenž navlékne kapitánskou pásku. „Za tak krátký čas složit třiadvacetičlenný tým nebylo úplně snadné. Bylo i trošku logické, že více hráčů bude z Moravy, než aby všichni dojížděli z Čech, případně ze zahraničí. V tomhle případě to bylo nejlepší řešení.“

Do národního trika se Hubník obleče po čtyřech letech, kdy ohlásil konec reprezentační kariéry. Účastnil se dvou evropských šampionátů; s 29 starty a třemi góly je suverénně nejzkušenějším z nominace.

Ostatně už jen slávistický útočník Tecl nastoupil za národní tým, a to pouze pětkrát. V minulosti byl do A-mužstva povolán i Jemelka, ale zápas nehrál.

„Ještě včera by mě nenapadlo, že budu na srazu reprezentace. Beru to jako příjemné překvapení. Rád jsem nabídky využil. Chci pomoci v těžké chvíli. Nepůjdeme si jenom zahrát. Věřím, že jsme i v této situaci schopní odehrát dobré utkání,“ pravil Hubník. „Vůbec by mě nenapadlo, že si ještě zahraju za národní mužstvo. Když mi to řekli, hned jsem řekl, že jdu do toho.“

S reprezentací se přitom rozloučil po Euru 2016. „Neváhal jsem ani minutu. Doba je taková, že nic není nemožné. Mám sice věk, ale rád jsem to přijal. Zvládneme to, uděláme hezký výsledek,“ slíbil.

Mimochodem před deseti lety právě stoper s vysokým čelem proti stejnému soupeři jedinou brankou zařídil v Praze výhru v evropské kvalifikaci a teď by na to rád doma na Hané navázal.



„Na tenhle zápas, který mi vyšel, jsem samozřejmě myslel. Vyhráli jsme 1:0, vstřelil jsem branku, bylo to velmi důležité, protože jsme poté postoupili na mistrovství Evropy. Já těch gólů moc nedal. Byl to můj nejdůležitější gól v reprezentační kariéře,“ přemítal Hubník.

„Byl bych rád, kdybych to mohl zopakovat, po deseti letech by výsledek 1:0 nemusel být špatný. Věřím, že jsme nepřijeli zápas jen odehrát, ale že jsme schopni večer něco udělat, zejména dobrý výsledek.“

Podceňovanému týmu plnému debutantů bude večer (20.45) u televize držet palce celá fotbalová republika. Do hlediště kvůli bezpečnostním nařízení proti šíření viru diváci nesmí, i fotbalisté přejížděli na stadion dvěma autobusy z hotelu, ač je přes ulici sotva sto metrů.

U vstupu jim pak byla měřena tělesná teplota. Žertující fanoušci z Moravy se však na sociálních sítích hlásili trenérovi přímo do akce: „Olomouc máme autem blízko.“