Ševčenka vystřídá na lavičce ukrajinské reprezentace trenér Petrakov

První volbou na post reprezentačního kouče měl být jiný bývalý kanonýr Serhij Rebrov, který se ale rozhodl zůstat v současném angažmá v Al Ajnu ve Spojených arabských emirátech.

K mužstvu tak přijde čtyřiašedesátiletý Petrakov, který působil posledních deset let u mládežnických výběrů Ukrajiny. Předloni s týmem do 20 let ovládl mistrovství světa.

Premiéru na lavičce seniorské reprezentace si odbude 1. září v utkání kvalifikace mistrovství světa na hřišti Kazachstánu. Před cestou do Plzně nastoupí Ukrajinci ještě 4. září v dalším kvalifikačním zápase proti Francii.

V ukrajinské nominaci na nadcházející duely mají tradičně nejsilnější zastoupení hráči Dynama Kyjev a Šachtaru Doněck. V týmu nechybí hlavní hvězdy v čele s vítězem anglické ligy Olexandrem Zinčenkem z Manchesteru City, Ruslanem Malinovským z Bergama a kapitánem Andrijem Jarmolenkem z West Hamu, kde nastupuje s Tomášem Součkem a Vladimírem Coufalem. V kádru čtvrtfinalisty letošního Eura je i útočník Roman Jaremčuk, kterého nedávno koupila Benfica Lisabon z Gentu za 17 milionů eur (433 milionů korun).