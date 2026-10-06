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Okamžik nastal. Messi natočil rozlučkové video, naposledy oblékne argentinský dres

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  20:57
Argentinští fotbalisté hází do vzduchu Lionela Messiho po výhře nad Egyptem.

Argentinští fotbalisté hází do vzduchu Lionela Messiho po výhře nad Egyptem. | foto: Reuters

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Jedna velká, ne-li největší éra nejpopulárnějšího sportu planety končí. Lionel Messi, pro mnohé „fotbalový Bůh“, naposledy oblékne modro-bílý reprezentační dres. Argentinská hvězda se vzkazem na sociálních sítích loučí s fanoušky před přípravným zápasem s Beninem, který začne hodinu po půlnoci na středu SELČ.

„Nastal ten okamžik. Odcházím v klidu. Dal jsem do toho všechno. Tento dres byl mým snem, mou pýchou a mým životem. Děkuji, že jste mě tolik milovali, budete mi chybět,“ řekl Messi ve videu, které na sociálních sítích zveřejnil oficiální účet sportovní značky Adidas, jíž je ambasadorem.

Messi v noci na středu nastoupí v základní sestavě, společně s velkou většinou hráčů, kteří v roce 2022 vyhráli mistrovství světa. Půjde o jeho definitivní rozloučení před zaplněným stadionem Monumental v Buenos Aires.

„Děkuji, Argentino,“ zakončil Messi příspěvek ve svém příběhu na instagramu, jež doplnil fotografií, na níž líbá speciální dres s legendárním číslem deset, který ve svém závěrečném utkání po 21 letech v reprezentaci oblékne.

Devětatřicetiletý útočník a dlouholetý kapitán národního týmu podle trenéra Lionela Scaloniho po sobě zanechá něco, co nemá obdoby. „Musíme hrát dál, ale ten pocit, když je s námi na hřišti, je jedinečný. Nikdy jsem neviděl nikoho jiného, kdo by na hřišti dokázal předvést to, co on, a právě to nám bude chybět,“ řekl Scaloni na tiskové konferenci.

„Teď, když už tu nebude, zůstává jen nostalgie. Je to neskutečný vzor. Tím, jak přichází jako první a odchází jako poslední, jak se o sebe stará, jak přistupuje ke každému zápasu,“ prohlásil osmačtyřicetiletý kouč, který držitele rekordních osmi Zlatých míčů ještě zažil v reprezentaci coby spoluhráče.

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Messi oznámil konec reprezentační kariéry v závěru srpna. Rodák z Rosaria si připíše 208. start a může ještě rozšířit bilanci 125 branek. Více utkání a gólů v národním týmu má na kontě jen Portugalec Cristiano Ronaldo (234/146).

Messi v roce 2022 dovedl Argentinu k titulu mistra světa, v roce 2014 a letos s ní skončil druhý. Dvakrát se radoval z triumfu na Copě América a získal také pohár Finalissimy.

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Bývalý hráč Barcelony či Paris Saint-Germain nepolevuje ani v devětatřiceti letech. Na letním MS byl s osmi trefami mezi střelci druhý, v posledních čtyřech utkáních skóroval i na klubové úrovni za Inter Miami.

„Že je fenomén, je vidět už jen z toho, jak hraje, ale má za sebou i věci, které vidí jeho spoluhráči, a je tím nejlepším vzorem, jakým může být. Zanechal po sobě – nebo zanechává, protože ho čeká ještě jeden zápas – něco neopakovatelného,“ řekl Scaloni.

Argentina v posledních letech končí na závěrečných turnajích mezi nejlepšími. Otázka je, jak se jí bude dařit bez Messiho. „Argentinská reprezentace jeho odchod ustojí. Zůstaneme na vysoké úrovni, o tom nepochybuji,“ prohlásil Scaloni.

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