Okamžik nastal. Messi natočil rozlučkové video, naposledy oblékne argentinský dres

„Nastal ten okamžik. Odcházím v klidu. Dal jsem do toho všechno. Tento dres byl mým snem, mou pýchou a mým životem. Děkuji, že jste mě tolik milovali, budete mi chybět,“ řekl Messi ve videu, které na sociálních sítích zveřejnil oficiální účet sportovní značky Adidas, jíž je ambasadorem.
Messi v noci na středu nastoupí v základní sestavě, společně s velkou většinou hráčů, kteří v roce 2022 vyhráli mistrovství světa. Půjde o jeho definitivní rozloučení před zaplněným stadionem Monumental v Buenos Aires.
„Děkuji, Argentino,“ zakončil Messi příspěvek ve svém příběhu na instagramu, jež doplnil fotografií, na níž líbá speciální dres s legendárním číslem deset, který ve svém závěrečném utkání po 21 letech v reprezentaci oblékne.
Leo: "thank you for loving me so much" us: 🥹🥹🥹🥹🥹🥹🥹🥹🥹🥹 https://t.co/fx2Zffq1er— adidas Football (@adidasfootball) October 6, 2026
Devětatřicetiletý útočník a dlouholetý kapitán národního týmu podle trenéra Lionela Scaloniho po sobě zanechá něco, co nemá obdoby. „Musíme hrát dál, ale ten pocit, když je s námi na hřišti, je jedinečný. Nikdy jsem neviděl nikoho jiného, kdo by na hřišti dokázal předvést to, co on, a právě to nám bude chybět,“ řekl Scaloni na tiskové konferenci.
„Teď, když už tu nebude, zůstává jen nostalgie. Je to neskutečný vzor. Tím, jak přichází jako první a odchází jako poslední, jak se o sebe stará, jak přistupuje ke každému zápasu,“ prohlásil osmačtyřicetiletý kouč, který držitele rekordních osmi Zlatých míčů ještě zažil v reprezentaci coby spoluhráče.
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Messi oznámil konec reprezentační kariéry v závěru srpna. Rodák z Rosaria si připíše 208. start a může ještě rozšířit bilanci 125 branek. Více utkání a gólů v národním týmu má na kontě jen Portugalec Cristiano Ronaldo (234/146).
Messi v roce 2022 dovedl Argentinu k titulu mistra světa, v roce 2014 a letos s ní skončil druhý. Dvakrát se radoval z triumfu na Copě América a získal také pohár Finalissimy.
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Bývalý hráč Barcelony či Paris Saint-Germain nepolevuje ani v devětatřiceti letech. Na letním MS byl s osmi trefami mezi střelci druhý, v posledních čtyřech utkáních skóroval i na klubové úrovni za Inter Miami.
„Že je fenomén, je vidět už jen z toho, jak hraje, ale má za sebou i věci, které vidí jeho spoluhráči, a je tím nejlepším vzorem, jakým může být. Zanechal po sobě – nebo zanechává, protože ho čeká ještě jeden zápas – něco neopakovatelného,“ řekl Scaloni.
Argentina v posledních letech končí na závěrečných turnajích mezi nejlepšími. Otázka je, jak se jí bude dařit bez Messiho. „Argentinská reprezentace jeho odchod ustojí. Zůstaneme na vysoké úrovni, o tom nepochybuji,“ prohlásil Scaloni.