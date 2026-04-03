Odchod po kvalifikačním krachu. Kouč Gattuso už italskou reprezentaci nepovede

Čtyřnásobní mistři světa Italové neuspěli v kvalifikaci potřetí za sebou a jsou jedinými bývalými světovými šampiony, kteří se nezúčastní tří finálových turnajů v řadě. Už ve čtvrtek odstoupil předseda FIGC Gabriele Gravina a v realizačním týmu reprezentace skončil někdejší slavný brankář Gianluigi Buffon, jenž plnil funkci takzvaného vedoucího delegace.
„S těžkým srdcem, protože se nám nepodařilo dosáhnout cíle, který jsme si stanovili, považuji své působení ve vedení národního týmu za ukončené,“ uvedl Gattuso v prohlášení. „Bylo mi ctí vést národní tým a dělat to se skupinou kluků, kteří prokázali oddanost a loajalitu k dresu,“ dodal.
Sedmačtyřicetiletý Gattuso vedl italskou reprezentaci od loňského června, kdy nahradil Luciana Spallettiho odvolaného po prohře v prvním kvalifikačním duelu v Norsku. Vedení svazu se pro mistra světa z roku 2006 rozhodlo poté, co nevyšla snaha získat zkušeného Claudia Ranieriho.