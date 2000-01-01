Třicet let uplynulo od chvíle, kdy čeští fotbalisté vybojovali stříbrné medaile na mistrovství Evropy, a dokonce padesát let od momentu, kdy šampionát opanovali. Úspěchy z let 1996 a 1976 si ve středu připomněli na Setkání legend, na kterém se ukázali třeba Pavel Nedvěd, Karel Poborský či Patrik Berger.
Autor: Anna Kristová, MAFRA
Nedvěd na evropském šampionátu v roce 1996 vstřelil svůj první reprezentační gól, v národním týmu debutoval o dva roky dříve. Postupně se zařadil mezi legendy českého fotbalu.
V roce 2003 ovládl jako teprve druhý Čech prestižní cenu Zlatý míč pro nejlepšího fotbalistu světa. Aktuálně působí coby generální manažer české reprezentace.
Společně na hřišti s Nedvědem ve středu odpoledne vyběhl také další legendární hráč Karel Poborský. Na mistrovství Evropy v roce 1996 zaujal svým gólovým „dloubákem“ ve čtvrtfinále proti Portugalsku.
Na Setkání fotbalových legend nechyběl ani Patrik Berger, svého času záložník Liverpoolu. Na šampionátu v Anglii dal jediný český gól ve finále proti Německu, které reprezentace prohrála 1:2.
Dres s číslem 50 si ze středečního Setkání legend odnesl ke svým narozeninám předseda fotbalové asociace David Trunda.
A na celou akci nedohlížel nikdo jiný než sám legendární Antonín Panenka. Jeho slavná penalta na mistrovství Evropy 1976 v Bělehradě zajistila československým fotbalistům zlaté medaile.
Za tým legend si ve středu zahrál také Vladimír Šmicer. Na Euru 1996 pomohl českému výběru k postupu do čtvrtfinále.
Hlavním bodem programu bylo utkání mezi Výběrem hráčů 96 a týmem Real Top Praha, za který byl na hřišti třeba Jan Rajnoch...
... či herec Jakub Štáfek, známý pod svým fotbalovým pseudonymem Julius „Lavi“ Lavický.
A ti tak měli možnost se setkat a vyfotit s hráči, kteří dokázali porážet i ty nejlepší týmy v Evropě.
