OBRAZEM: Nedvěd, Berger i Panenka. Fotbalisté si připomněli evropské úspěchy
PŘEHLEDNĚ: Koubkova širší nominace. Kteří čeští fotbalisté zabojují o MS?
Na závěrečný turnaj se všichni nepodívají, mají však šanci o své místo zabojovat na přípravném kempu. Kdo se vešel do širší nominace české fotbalové reprezentace na mistrovství světa? Podívejte se na...
Sláva s nejbližšími, pak show pro fanoušky. Dorazily nové posily, po nich i Vondráčková
Chytili se kolem ramen a možná dvě minuty se společně kolébali na tóny nejznámější mistrovské písně. We Are The Champions znělo prázdným Edenem. Korunovaci českých fotbalových mistrů sledovali pouze...
Zhrzený Maguire, opomenutý Camavinga, smutný Gnabry. Které hvězdy přijdou o MS
Pro někoho nemilé překvapení, pro jiného zničující zpráva. „Rozhodnutí trenéra mě šokovalo a zdrtilo,“ vzkázal Harry Maguire. Třiatřicetiletý anglický stoper se nevešel do nominace národního mužstva...
Dusno na Julisce. Vytočený Rada odešel brzy, fanoušci křičeli: Hašek ven!
Ještě stačil od plic seřvat asistenta rozhodčího. Chvíli poté sledoval, jak jeho Dukla inkasuje druhý gól. A to už bylo na Petra Radu moc. Kouč, který ještě před rokem pražský tým dovedl ve fotbalové...
KVÍZ: Střílel pořád, gól nedal. Co vám utkvělo z fotbalové sezony?
Fotbalová liga je u konce. Ideální čas prověřit, co o uplynulé sezoně víte. Nebude to jednoduché, protože jsme z oficiálních statistik vybrali i perličky, které nemusí být na první pohled zcela...
Začnu já. A pozor na řídký vzduch, míč víc plave. Gólman Kovář o strastích Mexika
Poslední březnový den se radoval se spoluhráči z fotbalového národního mužstva z postupu na mistrovství světa, jehož byl jedním ze strůjců. O pět dní později slavil v Eindhovenu nizozemský titul....
Chci s Libercem dokázat něco velkého, hlásí zkušený stoper Hůlka
V dresu Bohemians prožil jako stabilní opora zadních řad celkem osm sezon. Ta poslední pro něj byla navíc nejproduktivnější v kariéře - z pozice středního obránce zaznamenal čtyři góly a dvě...
Fotbalové přestupy ONLINE: Zelený i Kadeřábek prodloužili smlouvy ve Spartě
Sezony ve fotbalových ligách postupně končí a už se opět řeší, kdo změní působiště. Jaké kluby budou na přestupovém trhu nejaktivnější? A kdo trhne rekord letního okna? Sledujte v podrobném online...
Nejdražší přestupy v lize: další rekord po půl roce. Kdo se vyplatil nejméně?
Nad dvaceti miliony korun, což ještě nedávno byla pomalu nepředstavitelná hranice, se už přestupy mezi největšími kluby v české fotbalové lize pohybují běžně. Naposledy prolomil rekord příchod...
PSG - Arsenal: Kdy a kde sledovat finále Ligy mistrů 2026, sestavy, zajímavosti
Týmy nabité skvělými individualitami, šampioni svých zemí. Ve finále Ligy mistrů nastoupí fotbalisté Paris Saint-Germain a Arsenalu. Jak oba soupeři k boji o trofej postupovali? Kteří hráči mohou...
Messi i přes zranění nechybí v nominaci Argentiny na mistrovství světa
V nominaci Argentiny na fotbalové mistrovství světa je navzdory zranění i Lionel Messi. Kapitán obhájců titulu míří stejně jako jeho dlouholetý rival Portugalec Cristiano Ronaldo na rekordní šestý...
Holeš před startem mistrovství: Jsem rád, že tu Chorý je. Atmosféra dolehne na místě
Pár dnů odpočinku sice stihnul, ale fotbalová sezona dál pokračuje. Vysněným mistrovstvím světa. „Celý ročník byl náročný, měli jsme hodně těžkých zápasů, ale tím, že jsme titul získali dřív, jsem...
Projekt typu Kinský. Do Slavie přichází devatenáctiletý brankář Domčak z Ukrajiny
Sotva oslavili zisk mistrovského titulu, už mají slávističtí fotbalisté čtvrtého nového spoluhráče. Z ukrajinského Lvova přichází teprve devatenáctiletý brankář Nazar Domčak. V Edenu podepsal smlouvu...
Bylo to naposled, sbohem. Jak se úspěšný kouč Glasner loučil s Crystal Palace
Uspěl a poklonil se fanouškům. Kouč Oliver Glasner se s Crystal Palace rozloučil náramně. Ve finále fotbalové Konferenční ligy porazil Vallecano (1:0). Pro londýnský klub je to třetí trofej historie,...
Hlavně všem tykej! Sochůrek o Hložkovi, reprezentaci i nervozitě. A na co se netěší?
Bylo vidět, že je před novináři nesvůj. Když dostal otázku, jak moc ho potěšila chvála od generálního manažera fotbalových reprezentací Pavla Nedvěda, sedmnáctiletý Hugo Sochůrek nejistě odvětil:...
Dvě mince rekordního transferu ligy. Šturm Slavii pomůže, ustupuje Sigma z ambic?
Když v lednu přicházel do české ligy, sotva ho napadlo, že si ještě letos možná zahraje nablýskanou Ligu mistrů. Pro Danijela Šturma je to teď realita. Ve fotbalové Sigmě vynikal, předčil očekávání...
MS ve fotbale 2026 ONLINE: Jedničkou bude Kovář, reprezentanti se sešli v Praze
Fotbalové mistrovství světa se letos koná ve Spojených státech amerických, Kanadě a Mexiku od 11. června do 19. července. Poprvé v historii se ho zúčastní 48 týmů, což znamená rekordních 104 zápasů,...