Nejsme dole, ale musíme se zlepšit ve všem, říká Coufal k bitvě o záchranu

V průmyslovém předměstí St. Gallenu, na nejvýše položeném stadionu, na kterém se ve Švýcarsku hraje profesionální fotbal, v nadmořské výšce 650 metrů, se čeští fotbalisté pokusí zachránit elitní úroveň Ligy národů.

Budou se snažit napravit sobotní nepovedené vystoupení proti Portugalsku. A porazit tým, který v sobotu vyhrál ve Španělsku a v červnu porazil Portugalsko.

„Švýcarský fotbal je roky na vzestupu. Je to taky malá země, ale mají skvělé hráče, individuality, jako jsou Xhaka, Shaqiri, Embolo, Seferovic. Opravdu velká kvalita,“ řekl Coufal na pondělní tiskové konferenci na stadionu Kybunpark. „Na každém postu mají výborné hráče, fotbal tady dělají dobře.“

Co konkrétně musíte zlepšit, abyste vyhráli a udrželi se v elitní úrovni Ligy národů?

Portugalsko jsme si rozebrali a viděli jsme, co všechno jsme udělali špatně. Musíme být rychlejší, agresivnější, mít větší tlak na míč. A zbytek si nechám pro sebe, to zůstane v kabině.

Po debaklu s Portugalskem jste byli dole, jaká je teď nálada?

Byli jsme všichni naštvaní, ale není důvod být dole, byl to jeden zápas. Pravda, nemuseli jsme dostat tolik gólů, ale to je náš styl, který nám přináší i úspěchy. Plzeň taky nebyla dole, když dostala pět gólů v Barceloně.

Dva ročníky Ligy národů jste odehráli v druhé úrovni, letos jste v té nejvyšší. Jak se vám to líbí?

Komu by se nelíbilo hrát se světovou extratřídou. A když se nám to povede a udržíme se, v příštím ročníku nás čekají další velikáni. Je to moc důležitý zápas a uděláme všechno proto, abychom vyhráli.

Po nadějném rozjezdu do Ligy národů se situace otočila a musíte vyhrát. Cítíte tlak?

Od začátku bylo jasné, že budeme hrát o záchranu, že jsme ve skupině papírově asi nejslabší. Každý si na nás chtěl zchladit žáhu. Ale my jsme chtěli ukázat, že nejsme jen do počtu. I kvůli fanouškům se chceme udržet, aby k nám v příštím ročníku přijeli zase skvělí soupeři.

Co se musí stát, aby se to povedlo?

Čeká nás nesmírně těžký krok. Ale i kdyby nám stačila remíza, tak bychom nespekulovali a nezalezli v sedmi lidech do brány a bránili výsledek. Stačila by pak jedna standardka v poslední minutě a všechno by šlo do kopru. Rozdáme si to s nimi na férovku a uvidíme.

Poslední zápasy v rozestavení se třemi stopery nastupujete na pozici tzv. wingbacka. Nevyhovuje vám spíš klasika se čtyřmi obránci a vy na kraji?

Každý systém má své výhody a záleží, jak vám to v ten den sedne a jak zareaguje soupeř. Když hrajeme na tři stopery a já jsem na kraji, nemusím za každou cenu tahat dozadu, protože je čas se zajistit, když tam máme tři střední obránce. Když jsem pravý obránce, víc mám míč, víc se zapojím do kombinace, ale taky nejde pořád lítat nahoru dolů. Na téhle úrovni vás soupeři potrestají, když to trochu otevřete.