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Kapitán Coufal: Chtělo by to kemp v teple. Musíme líp pochopit, co po nás trenér chce

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Český fotbalista Vladimír Coufal v souboji o míč s Chorvatem Ivan Perišičem ve...

Český fotbalista Vladimír Coufal v souboji o míč s Chorvatem Ivan Perišičem ve vzájemném utkání Ligy národů. | foto: AP

Ivan Perišič a Vladimír Coufal v utkání Česka s Chorvatskem ve fotbalové Lize...
Český obránce Vladimír Coufal napadá rozehrávajícího Chorvata Joška Gvardiola.
Chorvatský fotbalista Lovro Majer střílí gól v utkání Ligy národů s Českem.
Chorvatský fotbalista Lovro Majer po vstřelení gólu v Lize národů mezi...
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Za potrestaného Krejčího si opět navlékl kapitánskou pásku, ale ani v šestém utkání pod novým trenérem Santi Deniou úspěšný výsledek s fotbalovou reprezentací nezažil. „Jestli budu týmu něco vyčítat? Nebudu vůbec nic. Znovu jsme se potkali s top kvalitou. Víme, kde jsme udělali chyby, kde se musíme zlepšit,“ řekl Vladimír Coufal po nedělní prohře v Chorvatsku (1:2).

Předchozích pět porážek mohli Češi smazat, s nadsázkou řečeno, pokud by v Chorvatsku zvítězili.

V Lize národů by udrželi naději na zachránu mezi elitou a zároveň by si vybojovali výhodné postavení při prosincovém losu kvalifikace o postup na mistrovství Evropy.

Jenže k tomu bylo zase daleko, byť o remízu přišli tři minuty před koncem. I ta by dávala naději na účast v play off o udržení v Lize národů A.

„Neděláme nic špatně schválně, ale zatím tu kvalitu jako soupeři nemáme,“ prohlásil Coufal v rozhovoru pro Českou televizi.

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„Například při presinku. Hodně se nadřeme, abychom získali míč a pak ho první přihrávkou soupeři zase vrátíme. A když se to stane víckrát za sebou, tak nás to stojí strašně sil.“

Co s tím? Jak to zlepšit?

„Musíme líp pochopit, co po nás trenér chce. Chtělo by to udělat dvoutýdenní kemp někde v teple, abychom víc pochopili principy. Sraz je krátký. Něco si ukážeme na videu, ale na hřišti je to úplně něco jiného,“ zdůraznil Coufal.

Chorvatsko - Česko 2:1, drama v závěru, fotbalisté však padli i pošesté a sestupují

A lze za něco chválit?

„Přístup, ale to je samozřejmost. Myslím si, že nějaký posun vidět je. Jak chceme hrát, jak se odzadu prezentovat. Nějaký šance jsme si vytvořili, dali gól. Chorvati byli lepší, ale s troškou štěstí jsme bod uhrát mohli. Principy, které po nás trenér chce, už jsou trochu vidět, to je fajn,“ řekl pravý obránce.

Podle čtyřiatřicetiletého beka Hoffenheimu se na hře týmu projevují časté změny, které jsou většinou vynucené zraněními či tresty.

„Minule jsme sice měli sraz tři týdny, ale teď tady byla zase spousta nových kluků. Pak je těžké něco nacvičit. Řešením je pořád opakovat, opakovat,“ míní Coufal.

„Děláme individuální chyby, jako třeba u druhé branky. Neposuneme se včas k hráči, necháme mu prostor na pravou nohu, i když víme, že ji má silnou. A o prvním gólu se asi nemá cenu bavit. Musíme být víc drzejší, zastavit akci dřív, nenechat je vyjet. Věřím, že příště to bude lepší.“

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  • 1.11
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Řecko vs. SrbskoFotbal - Skupina 2 - 16. 11. 2026:Řecko vs. Srbsko //www.idnes.cz/sport
16. 11. 20:45
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