Předchozích pět porážek mohli Češi smazat, s nadsázkou řečeno, pokud by v Chorvatsku zvítězili.
V Lize národů by udrželi naději na zachránu mezi elitou a zároveň by si vybojovali výhodné postavení při prosincovém losu kvalifikace o postup na mistrovství Evropy.
Jenže k tomu bylo zase daleko, byť o remízu přišli tři minuty před koncem. I ta by dávala naději na účast v play off o udržení v Lize národů A.
„Neděláme nic špatně schválně, ale zatím tu kvalitu jako soupeři nemáme,“ prohlásil Coufal v rozhovoru pro Českou televizi.
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„Například při presinku. Hodně se nadřeme, abychom získali míč a pak ho první přihrávkou soupeři zase vrátíme. A když se to stane víckrát za sebou, tak nás to stojí strašně sil.“
Co s tím? Jak to zlepšit?
„Musíme líp pochopit, co po nás trenér chce. Chtělo by to udělat dvoutýdenní kemp někde v teple, abychom víc pochopili principy. Sraz je krátký. Něco si ukážeme na videu, ale na hřišti je to úplně něco jiného,“ zdůraznil Coufal.
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A lze za něco chválit?
„Přístup, ale to je samozřejmost. Myslím si, že nějaký posun vidět je. Jak chceme hrát, jak se odzadu prezentovat. Nějaký šance jsme si vytvořili, dali gól. Chorvati byli lepší, ale s troškou štěstí jsme bod uhrát mohli. Principy, které po nás trenér chce, už jsou trochu vidět, to je fajn,“ řekl pravý obránce.
Podle čtyřiatřicetiletého beka Hoffenheimu se na hře týmu projevují časté změny, které jsou většinou vynucené zraněními či tresty.
„Minule jsme sice měli sraz tři týdny, ale teď tady byla zase spousta nových kluků. Pak je těžké něco nacvičit. Řešením je pořád opakovat, opakovat,“ míní Coufal.
„Děláme individuální chyby, jako třeba u druhé branky. Neposuneme se včas k hráči, necháme mu prostor na pravou nohu, i když víme, že ji má silnou. A o prvním gólu se asi nemá cenu bavit. Musíme být víc drzejší, zastavit akci dřív, nenechat je vyjet. Věřím, že příště to bude lepší.“