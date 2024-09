Coufal k situaci fotbalistů: Doufám, že to všichni pochopili. Byl to průšvih

On sám vítězství v soutěžním zápase za národní mužstvo zažil naposled před patnácti měsíci na Faerských ostrovech ještě za bývalého kouče Šilhavého v minulé kvalifikaci o postup na mistrovství Evropy.

Pod novým trenérem Ivanem Haškem odehrál zatím čtyři ostrá utkání - tři na červnovém Euru, jedno v Tbilisi v Lize národů. Tři porážky, jedna remíza. Jak to dopadne v Praze proti Ukrajině? „Hlavně náš výkon musí být úplně jiný,“ zdůraznil Coufal.

ONLINE: Česko – Ukrajina výkop: v úterý 20.45 rozhodčí: Beaton - McFarlane, McGeachie (všichni Skotsko)

Jak byste po ostudě v Gruzii popsal stav mužstva? Jak jste to vstřebali?

Má to dvě roviny. Hned hrajeme další zápas, takže se musíme oklepat, udělat rychlou analýzu, co všechno bylo špatně. A už se musíme soustředit na to, co bude. Ale abych byl upřímný, já osobně se přes tu Gruzii nepřenesu ještě hodně dlouho.

Co vám vadí nejvíc?

Nebudu říkat, že jsme nebojovali, i když to tak vypadalo. Bojovali jsme. Ale jak jsem zmínil tu naivitu. Jak jsme ty situace řešili, jak jsme nemluvili, jak jsme si nepředávali hráče. Bezkrevný výkon. Museli jsme si to v kabině vysvětlit a doufám, že to všichni pochopili.

Přitom se to stalo poměrně zkušenému mužstvu, v sestavě nebyli žádní vyjukaní mladíci. Jak je to možné?

Jako zkušený tým můžeme působit, ale když se podíváte na to, kolik má většinu kluků za nároďák startů... Kovář, Hranáč, Zima, Krejda sice tady už nějakou dobu jsou a neříkám, že za národní mužstvo hrají špatně, ale může jim chvíli trvat, než pochopí, o čem to tady je.

O čem?

Neříkám, že to neví. Ale když jsem před léty přišel já, tak jsem se učil od Dočkala, od Gebre Selassieho a dalších. Jste rád, že jste v reprezentaci, ale nevíte, co to znamená. A postupně, když s těmi staršími kluky mluvíte, tak se to od nich naučíte, získáte zkušenosti. A tyhle špatné zkušenosti se pak musí do budoucna projevit tak, aby se už takové zápasy nestávaly. A vidíte, vím to, ale přitom já už takových zápasů zažil několik. Pořád se mi to stává.

Vladimír Coufal na tiskové konferenci před zápasem s Ukrajinou v Lize národů.

Takže jste se nepoučili?

Takhle, v Gruzii měla během zápasu přijít odezva, reakce od nás zkušených. Ode mě, od Součka, od Schicka. Ale nepřišla. Třeba stáhnout se do bloku, nebláznit, prostě cokoli. Beru to na sebe, že se na hřišti nic neudělalo.

Jak vypadala vaše příprava na Ukrajinu po mentální stránce? Ví se, že jste si to vyříkali mezi sebou, proslov k vám měl trenér Hašek a svolal si vás i předseda asociace Fousek.

Už v Gruzii jsme se v kabině zavřeli a něco si řekli. Vzešlo to ode mě a od Suka. Vysvětlili jsme si to dost jasně. Další den jsme měli analýzu od trenérů a všichni jsme viděli, že to byl průšvih. Ne že bychom neplnili to, co jsme si v kabině řekli. Ale počínali jsme si hrozně naivně. Skočili jsme jim do pasti. Dvacet minut to šlo, pak se v zápase něco zlomilo a každý si začal dělat, co chtěl. Rozebrali jsme si to na videu, abychom viděli, co bylo špatně. Ale pak už to musíte hodit za hlavu. Moc toho natrénovat nemůžeme, jeden den máme pozápasový trénink, druhý den už je předzápasový. Ale důležité je se připravit po mentální stránce. Od toho tady jsme my starší, abychom k mladším klukům promluvili.

Trenér Hašek prohlásil, že když nebudou výsledky, tak tady nemá co dělat. Budete s Ukrajinou hrát i za něj?

Odpovědnost mají hráči, ti jsou na hřišti, ne trenér. Ten nám může říkat cokoli, ale když to nebudeme plnit a nepůjde to, tak to asi odnese on. Tak to chodí. My nehrajeme jen za trenéra, ale za celé Česko. Chceme, aby trenér na nás byl hrdý. Když to tak bude, výsledky mít budeme. Já si velkou odpovědnost uvědomuju.