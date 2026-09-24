Obhájci začali Ligu národů vítězně, Nizozemci ve šlágru vyrovnali v nastavení

Portugalský tým převzal dvaasedmdesátiletý Jorge Jesus, který dosud vedl saúdsko-arabský an-Nasr, v němž hraje Cristiano Ronaldo, a tak o nominaci 41letého útočníka nebylo pochyb. Ronaldo svoji rekordní bilanci nevylepšil.
Stoprocentní šanci, v níž byl sám před brankářem, nevyužil, míč trefil holení a minul branku. Vzápětí sice balon do sítě dostal, ale z ofsajdu. Prosadil se ale jeho klubový spoluhráč z an-Nasru Félix.
Portugalci budou hrát v pondělí v Oslu s Norskem o vedení ve skupině A4. Norové, kteří dokázali na mistrovství světa vyřadit Brazílii, v premiéře mezi elitou v Lize národů začali ve velkém stylu. Po osmnácti minutách už vedli 2:0.
Po Bobbovi se trefil i Haaland, ale Dánové nechtěli zůstat pozadu a Damsgaard z přímého kopu vstřelil po sedmi minutách kontaktní gól. Po hodině hry Höjlund dokonce vyrovnal, ale Haaland vrátil domácím vedení. Hvězda Manchesteru City má bezkonkurenční bilanci v reprezentaci - 64 gólů v 56 zápasech!
Ve skupině A2 se v Amsterodamu utkaly dva týmy, které musely strávit překvapivě rychlé vyřazení na světovém šampionátu, po němž následovala výměna trenérů. Němec Jürgen Klopp, který si po odchodu z Liverpoolu dal dvouletou pauzu, povolal celkem 44 hráčů a kádr rozdělil na dvě části.
Na první dva zápasy má k dispozici 11 nováčků, v základu nastoupil jen jediný - pravý obránce Treu a po půlhodině přišel Ebnoutalib místo zraněného Havertze.
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Nizozemci nastoupili poprvé pod taktovkou Španěla Xaviho Hernándeze, který ve snaze okysličit kádr, vynechal z nominace nejlepšího střelce Oranje v historii Depaye.
I bez něj měli v úvodu navrch. Brobbey, povzbuzený víkendovým hattrickem za Sunderland, se v úvodu marně dožadoval penalty. Ve 12. minutě po rohovém kopu hlavičkoval Van Dijk do sítě, ale podle videorozhodčího střele předcházel faul na brankáře Ter Stegena, který se po Neuerově odchodu stal jedničkou.
Gól padl na druhé straně, jeho autorem byl Nmecha a domácí se hodně zlobili, že hra nebyla přerušena, když na trávníku zůstal ležet zraněný Brobbey. Po změně stran se Nizozemci předháněli v zahazování šancí a Ter Stegen, který je od léta v Cryuffově aréně doma, dlouho držel čisté konto. V nastavení ho ale překonal Gakpo, někdejší Kloppův svěřenec z Liverpoolu.
Srbsko se v skupině A udrželo jen díky úspěšné baráži, ale dnes začalo skvěle. Už ve čtvrté minutě vstřelil první gól nového ročníku soutěže Živkovič, které protihráče dobře zná coby hráč PAOK Soluň. Přihrávkou ho vybídl kapitán Tadič, který se v 37 letech vrátil do reprezentace po dvouleté pauze.
Hosté mohli vzápětí vyrovnat, ale Pavlidisovu střelu zastavila tyč. Řecký kapitán, který dal v této sezoně v dresu Benfiky už 14 branek, tentokrát cestu do sítě nenašel. Ale čtvrthodiny před koncem připravil vyrovnávací gól pro Tzolise a Duvakis v nastavení obrat dovršil.
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Ve skupině B3 Kosovo vyhrálo nad Irskem 1:0. Rozhodl Muriqi, který o víkendu v dresu Fenerbahce vstřelil v turecké lize čtyři góly a formu si přinesl i do reprezentace. Domácí se musel obejít bez dlouholetého kapitána Amira Rrahmaniho, neapolská hvězda se po sporech s vedením svazu vzdala reprezentace.
Rakušané vedli v Linci nad Izraelem 1:0, když Schmid proměnil penaltu. Abu Farchi vyrovnal a při oslavě gólu vytrhl rohový praporek a držel ho jako zbraň. Dostal žlutou kartu, a protože byla druhá, zápas pro něj skončil. Domácí pak početní převahu dvěma góly proměnili ve výhru 3:1.
Češi vstoupí do soutěže v sobotu v Praze proti Chorvatsku.
4. Živković
74. Tzolis
90+5. Douvikas
V. Milinković-Savić – Simić (80. Gudelj), Eraković, S. Pavlović, Kostić (72. Terzić) – Živković, S. Milinković-Savić, N. Maksimović, Cvetković (46. Lukić) – Tadić (C) (87. Sukačev), Jović (72. Joveljić).
Tzolakis – Vagiannidis, Mavropanos (90+1. Saliakas), Retsos, Tsimikas – Karetsas (75. Douvikas), Kourbelis, Zafeiris (90+1. Androutsos), Tzolis – Kostoulas (63. Ioannidis), Pavlidis (C) (75. Tetteh).
D. Petrović, F. Stanković – Dragojević, A. Stanković, Babić, Kostov, Samardžić.
Vlachodimos, Mandas – Koulierakis, Masouras, Michailidis, Kyriakopoulos, Mouzakitis.
63. Kostić, 72. Terzić
83. Zafeiris
Rozhodčí: Nyberg – Beigi, Söderkvist (SWE)
Počet diváků: 4550
22. Félix
Costa – Cancelo (89. Dalot), Veiga, Dias, Mendes (78. Tavares) – R. Neves (67. Ramos) – Fernandes (89. J. Neves), Vitinha, Neto – Ronaldo (C) (67. Palhinha), Félix.
Ward – Williams, Cabango (71. Mepham), Davies (C), Dasilva – J. James (77. Thomas), Sheehan, Ampadu – Koumas (77. Moore), Johnson, Brooks (63. D. James).
Soares, R. Silva – Araújo, Conceição, Leão, B. Silva, Trincão.
Cornell, King – Colwill, Burns, Cullen, Harris, Norrington-Davies, Roberts.
71. Cabango
Rozhodčí: Rumšas – Radiuš, Sužiedélis
90+2. Gakpo
32. Nmecha
Verbruggen – Dumfries, van Hecke, van Dijk (C), van de Ven – Gravenberch, Q. Timber (57. Veerman), Reijnders (83. Til) – Summerville (83. van Bommel), Brobbey (35. Meerdink), Gakpo.
ter Stegen – Treu, Schlotterbeck, Tah, Brown – Kimmich (C), Amiri (80. Engelhardt), Nmecha (64. Stach) – Adeyemi (80. Gnabry), Havertz (30. Ebnoutalib), Schade (64. Führich).
Roefs, Flekken – Geertruida, Hato, Aké, Lang, Frimpong, Koopmeiners.
Dahmen, Nübel – Bisseck, Rosenfelder, Vagnoman, Behrens.
22. Q. Timber, 24. van Hecke, 69. Dumfries
68. Amiri
Rozhodčí: Hernández (ESP) – Naranjo (ESP), Sánchez (ESP)
14. Bobb
18. Haaland
74. Haaland
25. Damsgaard
60. Højlund
Nyland – Ryerson, Ajer, Heggem, Aursnes (66. Wolfe) – Ødegaard (C), Berge, Berg (66. Aasgaard) – Bobb (66. Schjelderup), Haaland, Nusa (89. Thorstvedt).
Jörgensen – Kristensen, Provstgaard, Andersen, Maehle – Hjulmand (88. Jørgensen), Højbjerg (C) – Froholdt (75. Bidstrup) – Dorgu (75. Isaksen), Højlund (82. Høgh), Damsgaard (82. Grønbaek).
Tangvik, Selvik – Bjørtuft, Østigaard, Strand Larsen, Blomberg, Pedersen, Botheim.
Jungdal, Hermansen – Høgsberg, Nelsson, Daghim, Gaaei, Bak.
68. Wolfe
38. Kristensen, 70. Dorgu, 90+1. Isaksen
90+3. Wolfe
Rozhodčí: Stieler – Koslowski, Weickenmeier (GER)
83. Muriqi
Murić – Dellova, I. Krasniqi, Hajdari, Gallapeni – Vojvoda, Hodža (87. Osmani), Zhegrova (73. E. Krasniqi), Avdullahu, Zabërgja (73. Rashica) – Muriqi (C) (87. Asllani).
Kelleher – Egan (88. Elding), O'Shea (C), Abankwah (80. Coventry) – O'Brien, Ogbene (61. Moylan), Knight, Molumby, Scales (88. Manning) – Azaz – Parrott (80. Idah).
Bekaj, Saipi – Raçi, Avdyli, Matoshi, Rrahmani, Kacuri, Jashari.
Bazunu, O'Leary – Cannon, Kitching, Bagan, Vata, Phillips.
66. Molumby, 68. Abankwah
Rozhodčí: Visser – Wyns, Seeldraeyers
43. Schmid
90. Mwene
90+3. Kalajdžić
55. Abu Farchi
A. Schlager – Posch, Lienhart, Danso, Mwene – X. Schlager, Seiwald (73. Horvath) – Wimmer (73. Lang), Schmid (83. Chukwuemeka), Grüll (46. Wanner) – Gregoritsch (C) (37. Kalajdžić).
Daniel Peretz – Mizrahi (64. Šlomo), Nachmias, Stojnov, Revivo – Dor Peretz (C) (64. Levi), E. Peretz (85. Dasa) – Chalaili, Gloukh (85. Abada), Solomon (73. Turgeman) – Abu Farchi.
Jungwirth, Wiegele – Adamu, Affengruber, Friedl, Prass, Veratschnig.
Glazer, Tzur – Baribo, Feingold, Šua, Štaifman, Toklomati.
26. X. Schlager, 52. Danso
32. E. Peretz, 52. Abu Farchi
56. Abu Farchi
Rozhodčí: Kabakov (BUL) – Margaritov (BUL), Venev (BUL)
Počet diváků: 15200
53. Michelbrink
66. Dolžnikov
B. Büchel – Weissenhofer, Traber, Göppel, Zünd (88. Poitner) – N. Hasler (C), M. Büchel (88. Netzer), A. Hasler – Sele (73. Schlegel), Notaro (73. Kindle), Saglam (61. A. Lo Russo).
Bartkus – Širvys (61. Dolžnikov), Kažukolovas, Utkus, Tutyškinas – Gineitis, Vorobjovas (46. Burba), Michelbrink – Lasickas (C) (83. Baltrūnas), Kučys (73. Ruzgis), Jankauskas (61. Lickūnas).
Foser, L. Lo Russo – N. Beck, Meier, Kranz, Allgäuer, Hofer.
Gertmonas, Švedkauskas – Šluta, Slivka, Armalas, Venckus, Malžinskas.
40. Saglam
17. Lasickas
Rozhodčí: Čulina – Kolarević, Novosel (CRO)
17. López
36. Cardona
81. Teuma
Álvarez – Borra, Llovera, Olivera, San Nicolás (C) (87. Cornella) – Rodrigo, de las Heras (67. Aláez), Babot, Remolins (87. Vales) – Solà (76. Martínez), López (67. Rosas).
Bonello – Muscat (46. Corbalan), Shaw, Pepe, Camenzuli – Guillaumier (C), Satariano (75. Paiber) – Chouaref, Teuma (89. Grech), P. Mbong (75. Ewurum) – Cardona.
de Castro, Ruiz – García, Pomares, R. Fernández, Rubio, Guillén.
Sissons, Al-Tumi – Overend, Mentz, Zammit, Beerman, Azzopardi, Scicluna.
4. Olivera, 14. San Nicolás, 54. Solà, 63. de las Heras, 90. Rosas
34. Satariano, 90+2. Shaw
Rozhodčí: Kooij – Fikkert, Kücükerbir (NED)