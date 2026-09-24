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Obhájci začali Ligu národů vítězně, Nizozemci ve šlágru vyrovnali v nastavení

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  23:41

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Fotbalisté Portugalska slaví gól Joaoa Félixe v utkání Ligy národů proti Walesu. | foto: AP

Portugalští fotbalisté zahájili cestu k obhajobě prvenství v Lize národů v Lisabonu výhrou nad Walesem 1:0. Premiéra nových trenérů na lavičkách Nizozemska a Německa skončila v Amsterodamu remízou 1:1, když domácí vyrovnali až v nastavení. Ve skandinávském derby zdolali Norové v Oslu Dánsko 3:2 především díky dvěma brankám Erlinga Haalanda a svého souseda porazili poprvé po 26 letech. Srbové v Bělehradě prohráli s Řeckem 1:2, přestože dlouho vedli.

Portugalský tým převzal dvaasedmdesátiletý Jorge Jesus, který dosud vedl saúdsko-arabský an-Nasr, v němž hraje Cristiano Ronaldo, a tak o nominaci 41letého útočníka nebylo pochyb. Ronaldo svoji rekordní bilanci nevylepšil.

Stoprocentní šanci, v níž byl sám před brankářem, nevyužil, míč trefil holení a minul branku. Vzápětí sice balon do sítě dostal, ale z ofsajdu. Prosadil se ale jeho klubový spoluhráč z an-Nasru Félix.

Portugalci budou hrát v pondělí v Oslu s Norskem o vedení ve skupině A4. Norové, kteří dokázali na mistrovství světa vyřadit Brazílii, v premiéře mezi elitou v Lize národů začali ve velkém stylu. Po osmnácti minutách už vedli 2:0.

Po Bobbovi se trefil i Haaland, ale Dánové nechtěli zůstat pozadu a Damsgaard z přímého kopu vstřelil po sedmi minutách kontaktní gól. Po hodině hry Höjlund dokonce vyrovnal, ale Haaland vrátil domácím vedení. Hvězda Manchesteru City má bezkonkurenční bilanci v reprezentaci - 64 gólů v 56 zápasech!

Cristiano Ronaldo slaví v 59. minutě gól proti Walesu, který však VAR následně odvolal kvůli ofsajdu.

Ve skupině A2 se v Amsterodamu utkaly dva týmy, které musely strávit překvapivě rychlé vyřazení na světovém šampionátu, po němž následovala výměna trenérů. Němec Jürgen Klopp, který si po odchodu z Liverpoolu dal dvouletou pauzu, povolal celkem 44 hráčů a kádr rozdělil na dvě části.

Na první dva zápasy má k dispozici 11 nováčků, v základu nastoupil jen jediný - pravý obránce Treu a po půlhodině přišel Ebnoutalib místo zraněného Havertze.

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Nizozemci nastoupili poprvé pod taktovkou Španěla Xaviho Hernándeze, který ve snaze okysličit kádr, vynechal z nominace nejlepšího střelce Oranje v historii Depaye.

I bez něj měli v úvodu navrch. Brobbey, povzbuzený víkendovým hattrickem za Sunderland, se v úvodu marně dožadoval penalty. Ve 12. minutě po rohovém kopu hlavičkoval Van Dijk do sítě, ale podle videorozhodčího střele předcházel faul na brankáře Ter Stegena, který se po Neuerově odchodu stal jedničkou.

Trenér německé reprezentace Jürgen Klopp (vlevo) u postranní čáry s Yannikem Engelhardtem během utkání Ligy národů proti Nizozemsku.

Gól padl na druhé straně, jeho autorem byl Nmecha a domácí se hodně zlobili, že hra nebyla přerušena, když na trávníku zůstal ležet zraněný Brobbey. Po změně stran se Nizozemci předháněli v zahazování šancí a Ter Stegen, který je od léta v Cryuffově aréně doma, dlouho držel čisté konto. V nastavení ho ale překonal Gakpo, někdejší Kloppův svěřenec z Liverpoolu.

Srbsko se v skupině A udrželo jen díky úspěšné baráži, ale dnes začalo skvěle. Už ve čtvrté minutě vstřelil první gól nového ročníku soutěže Živkovič, které protihráče dobře zná coby hráč PAOK Soluň. Přihrávkou ho vybídl kapitán Tadič, který se v 37 letech vrátil do reprezentace po dvouleté pauze.

Hosté mohli vzápětí vyrovnat, ale Pavlidisovu střelu zastavila tyč. Řecký kapitán, který dal v této sezoně v dresu Benfiky už 14 branek, tentokrát cestu do sítě nenašel. Ale čtvrthodiny před koncem připravil vyrovnávací gól pro Tzolise a Duvakis v nastavení obrat dovršil.

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Ve skupině B3 Kosovo vyhrálo nad Irskem 1:0. Rozhodl Muriqi, který o víkendu v dresu Fenerbahce vstřelil v turecké lize čtyři góly a formu si přinesl i do reprezentace. Domácí se musel obejít bez dlouholetého kapitána Amira Rrahmaniho, neapolská hvězda se po sporech s vedením svazu vzdala reprezentace.

Rakušané vedli v Linci nad Izraelem 1:0, když Schmid proměnil penaltu. Abu Farchi vyrovnal a při oslavě gólu vytrhl rohový praporek a držel ho jako zbraň. Dostal žlutou kartu, a protože byla druhá, zápas pro něj skončil. Domácí pak početní převahu dvěma góly proměnili ve výhru 3:1.

Češi vstoupí do soutěže v sobotu v Praze proti Chorvatsku.

Liga národů UEFA - Liga A
Skupina 2 24. 9. 2026 20:45
Srbsko Srbsko : Řecko Řecko 1:2 (1:0)
Góly:
4. Živković
Góly:
74. Tzolis
90+5. Douvikas
Sestavy:
V. Milinković-Savić – Simić (80. Gudelj), Eraković, S. Pavlović, Kostić (72. Terzić) – Živković, S. Milinković-Savić, N. Maksimović, Cvetković (46. Lukić) – Tadić (C) (87. Sukačev), Jović (72. Joveljić).
Sestavy:
Tzolakis – Vagiannidis, Mavropanos (90+1. Saliakas), Retsos, Tsimikas – Karetsas (75. Douvikas), Kourbelis, Zafeiris (90+1. Androutsos), Tzolis – Kostoulas (63. Ioannidis), Pavlidis (C) (75. Tetteh).
Náhradníci:
D. Petrović, F. Stanković – Dragojević, A. Stanković, Babić, Kostov, Samardžić.
Náhradníci:
Vlachodimos, Mandas – Koulierakis, Masouras, Michailidis, Kyriakopoulos, Mouzakitis.
Žluté karty:
63. Kostić, 72. Terzić
Žluté karty:
83. Zafeiris

Rozhodčí: Nyberg – Beigi, Söderkvist (SWE)

Počet diváků: 4550

Liga národů UEFA - Liga A
Skupina 4 24. 9. 2026 20:45
Portugalsko Portugalsko : Wales Wales 1:0 (1:0)
Góly:
22. Félix
Góly:
Sestavy:
Costa – Cancelo (89. Dalot), Veiga, Dias, Mendes (78. Tavares) – R. Neves (67. Ramos) – Fernandes (89. J. Neves), Vitinha, Neto – Ronaldo (C) (67. Palhinha), Félix.
Sestavy:
Ward – Williams, Cabango (71. Mepham), Davies (C), Dasilva – J. James (77. Thomas), Sheehan, Ampadu – Koumas (77. Moore), Johnson, Brooks (63. D. James).
Náhradníci:
Soares, R. Silva – Araújo, Conceição, Leão, B. Silva, Trincão.
Náhradníci:
Cornell, King – Colwill, Burns, Cullen, Harris, Norrington-Davies, Roberts.
Žluté karty:
Žluté karty:
71. Cabango

Rozhodčí: Rumšas – Radiuš, Sužiedélis

Liga národů UEFA - Liga A
Skupina 2 24. 9. 2026 20:45
Nizozemsko Nizozemsko : Německo Německo 1:1 (0:1)
Góly:
90+2. Gakpo
Góly:
32. Nmecha
Sestavy:
Verbruggen – Dumfries, van Hecke, van Dijk (C), van de Ven – Gravenberch, Q. Timber (57. Veerman), Reijnders (83. Til) – Summerville (83. van Bommel), Brobbey (35. Meerdink), Gakpo.
Sestavy:
ter Stegen – Treu, Schlotterbeck, Tah, Brown – Kimmich (C), Amiri (80. Engelhardt), Nmecha (64. Stach) – Adeyemi (80. Gnabry), Havertz (30. Ebnoutalib), Schade (64. Führich).
Náhradníci:
Roefs, Flekken – Geertruida, Hato, Aké, Lang, Frimpong, Koopmeiners.
Náhradníci:
Dahmen, Nübel – Bisseck, Rosenfelder, Vagnoman, Behrens.
Žluté karty:
22. Q. Timber, 24. van Hecke, 69. Dumfries
Žluté karty:
68. Amiri

Rozhodčí: Hernández (ESP) – Naranjo (ESP), Sánchez (ESP)

Liga národů UEFA - Liga A
Skupina 4 24. 9. 2026 20:45
Norsko Norsko : Dánsko Dánsko 3:2 (2:1)
Góly:
14. Bobb
18. Haaland
74. Haaland
Góly:
25. Damsgaard
60. Højlund
Sestavy:
Nyland – Ryerson, Ajer, Heggem, Aursnes (66. Wolfe) – Ødegaard (C), Berge, Berg (66. Aasgaard) – Bobb (66. Schjelderup), Haaland, Nusa (89. Thorstvedt).
Sestavy:
Jörgensen – Kristensen, Provstgaard, Andersen, Maehle – Hjulmand (88. Jørgensen), Højbjerg (C) – Froholdt (75. Bidstrup) – Dorgu (75. Isaksen), Højlund (82. Høgh), Damsgaard (82. Grønbaek).
Náhradníci:
Tangvik, Selvik – Bjørtuft, Østigaard, Strand Larsen, Blomberg, Pedersen, Botheim.
Náhradníci:
Jungdal, Hermansen – Høgsberg, Nelsson, Daghim, Gaaei, Bak.
Žluté karty:
68. Wolfe
Žluté karty:
38. Kristensen, 70. Dorgu, 90+1. Isaksen
Červené karty:
90+3. Wolfe
Červené karty:

Rozhodčí: Stieler – Koslowski, Weickenmeier (GER)

Liga národů UEFA - Liga B
Skupina 3 24. 9. 2026 20:45
Kosovo Kosovo : Irsko Irsko 1:0 (0:0)
Góly:
83. Muriqi
Góly:
Sestavy:
Murić – Dellova, I. Krasniqi, Hajdari, Gallapeni – Vojvoda, Hodža (87. Osmani), Zhegrova (73. E. Krasniqi), Avdullahu, Zabërgja (73. Rashica) – Muriqi (C) (87. Asllani).
Sestavy:
Kelleher – Egan (88. Elding), O'Shea (C), Abankwah (80. Coventry) – O'Brien, Ogbene (61. Moylan), Knight, Molumby, Scales (88. Manning) – Azaz – Parrott (80. Idah).
Náhradníci:
Bekaj, Saipi – Raçi, Avdyli, Matoshi, Rrahmani, Kacuri, Jashari.
Náhradníci:
Bazunu, O'Leary – Cannon, Kitching, Bagan, Vata, Phillips.
Žluté karty:
Žluté karty:
66. Molumby, 68. Abankwah

Rozhodčí: Visser – Wyns, Seeldraeyers

Liga národů UEFA - Liga B
Skupina 3 24. 9. 2026 20:45
Rakousko Rakousko : Izrael Izrael 3:1 (1:0)
Góly:
43. Schmid
90. Mwene
90+3. Kalajdžić
Góly:
55. Abu Farchi
Sestavy:
A. Schlager – Posch, Lienhart, Danso, Mwene – X. Schlager, Seiwald (73. Horvath) – Wimmer (73. Lang), Schmid (83. Chukwuemeka), Grüll (46. Wanner) – Gregoritsch (C) (37. Kalajdžić).
Sestavy:
Daniel Peretz – Mizrahi (64. Šlomo), Nachmias, Stojnov, Revivo – Dor Peretz (C) (64. Levi), E. Peretz (85. Dasa) – Chalaili, Gloukh (85. Abada), Solomon (73. Turgeman) – Abu Farchi.
Náhradníci:
Jungwirth, Wiegele – Adamu, Affengruber, Friedl, Prass, Veratschnig.
Náhradníci:
Glazer, Tzur – Baribo, Feingold, Šua, Štaifman, Toklomati.
Žluté karty:
26. X. Schlager, 52. Danso
Žluté karty:
32. E. Peretz, 52. Abu Farchi
Červené karty:
Červené karty:
56. Abu Farchi

Rozhodčí: Kabakov (BUL) – Margaritov (BUL), Venev (BUL)

Počet diváků: 15200

Liga národů UEFA - Liga D
Skupina 2 24. 9. 2026 20:45
Lichtenštejnsko Lichtenštejnsko : Litva Litva 0:2 (0:0)
Góly:
Góly:
53. Michelbrink
66. Dolžnikov
Sestavy:
B. Büchel – Weissenhofer, Traber, Göppel, Zünd (88. Poitner) – N. Hasler (C), M. Büchel (88. Netzer), A. Hasler – Sele (73. Schlegel), Notaro (73. Kindle), Saglam (61. A. Lo Russo).
Sestavy:
Bartkus – Širvys (61. Dolžnikov), Kažukolovas, Utkus, Tutyškinas – Gineitis, Vorobjovas (46. Burba), Michelbrink – Lasickas (C) (83. Baltrūnas), Kučys (73. Ruzgis), Jankauskas (61. Lickūnas).
Náhradníci:
Foser, L. Lo Russo – N. Beck, Meier, Kranz, Allgäuer, Hofer.
Náhradníci:
Gertmonas, Švedkauskas – Šluta, Slivka, Armalas, Venckus, Malžinskas.
Žluté karty:
40. Saglam
Žluté karty:
17. Lasickas

Rozhodčí: Čulina – Kolarević, Novosel (CRO)

Liga národů UEFA - Liga D
Skupina 1 24. 9. 2026 18:00
Andorra Andorra : Malta Malta 1:2 (1:1)
Góly:
17. López
Góly:
36. Cardona
81. Teuma
Sestavy:
Álvarez – Borra, Llovera, Olivera, San Nicolás (C) (87. Cornella) – Rodrigo, de las Heras (67. Aláez), Babot, Remolins (87. Vales) – Solà (76. Martínez), López (67. Rosas).
Sestavy:
Bonello – Muscat (46. Corbalan), Shaw, Pepe, Camenzuli – Guillaumier (C), Satariano (75. Paiber) – Chouaref, Teuma (89. Grech), P. Mbong (75. Ewurum) – Cardona.
Náhradníci:
de Castro, Ruiz – García, Pomares, R. Fernández, Rubio, Guillén.
Náhradníci:
Sissons, Al-Tumi – Overend, Mentz, Zammit, Beerman, Azzopardi, Scicluna.
Žluté karty:
4. Olivera, 14. San Nicolás, 54. Solà, 63. de las Heras, 90. Rosas
Žluté karty:
34. Satariano, 90+2. Shaw

Rozhodčí: Kooij – Fikkert, Kücükerbir (NED)

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Fotbal v sezoně 2026/27

Fotbalová Chance liga odstartovala 25. července 2026. V evropských pohárech hrají čtyři české týmy.

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Karviná B vs. Artis Brno BFotbal - 9. kolo - 25. 9. 2026:Karviná B vs. Artis Brno B //www.idnes.cz/sport
25. 9. 15:30
  • 4.21
  • 3.88
  • 1.50
Zlín B vs. VítkoviceFotbal - 9. kolo - 25. 9. 2026:Zlín B vs. Vítkovice //www.idnes.cz/sport
25. 9. 15:30
  • 1.66
  • 3.77
  • 3.38
Slovácko B vs. Zbrojovka Brno BFotbal - 9. kolo - 25. 9. 2026:Slovácko B vs. Zbrojovka Brno B //www.idnes.cz/sport
25. 9. 15:30
  • 2.59
  • 3.58
  • 2.00
Ázerbájdžán vs. ČeskoFotbal - Skupina B - 25. 9. 2026:Ázerbájdžán vs. Česko //www.idnes.cz/sport
25. 9. 15:45
  • 10.60
  • 6.01
  • 1.24
Písek vs. Příbram BFotbal - 8. kolo - 25. 9. 2026:Písek vs. Příbram B //www.idnes.cz/sport
25. 9. 18:00
  • 1.55
  • 3.96
  • 3.76
Gruzie vs. Sev. IrskoFotbal - Skupina 2 - 25. 9. 2026:Gruzie vs. Sev. Irsko //www.idnes.cz/sport
25. 9. 18:00
  • 1.89
  • 3.40
  • 4.54
Program a výsledky
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
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