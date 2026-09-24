Noví trenéři exkluzivně. Jak poznali Yamala? A jak chtějí léčit český fotbal?

Seznamte se: ti dva mají uzdravit českou fotbalovou reprezentaci.
Španělští trenéři s výstavními životopisy. Denia doma léta vedl juniorské výběry a vyhrál s nimi olympiádu i mistrovství Evropy, Amo má jako asistent zlato z Eura se španělským áčkem.
Teď oba stojí před úkolem, který láká: dokázat, že Česko může znovu konkurovat špičce, což v posledních letech rozhodně neplatilo. V sobotu je čeká premiéra: Liga národů v Edenu proti Chorvatsku.
Nevidíme problémy, ale příležitosti. Náš úkol je jasný: dostat z českého fotbalu to nejlepší. Vidíme spoustu možností k rozvoji, jak v rámci asociace, tak soutěží.