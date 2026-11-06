Nováčky Hopi a Kozel, k národnímu týmu se vrací Souček. Denia povolal i Gabriela

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Nechybí pak ani Ryan Naderi, jenž v národním týmu debutoval při minulém srazu poté, co dal Česku přednost před Německem a Bulharskem. Nepovedlo se naopak zlanařit talentovaného Oriana Gorena, jehož povolal Izrael.
„Řekli jsme mu, že by mohl hrát za áčko, což velmi ocenil, s rodinou si toho vážili, ale rozhodl se reprezentovat Izrael, což musíme respektovat. Přejeme mu hodně štěstí,“ vysvětlil manažer reprezentací Pavel Nedvěd, jenž se na tiskové konferenci ve španělském Instituto Cervantes v Praze usadil vedle Denii.
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V nominaci je nicméně teprve osmnáctiletý útočník Idris Hopi, odchovanec Teplic, jenž má chorvatské rodiče. V aktuální sezoně má na kontě jeden gól.
„Je to hráč, který nastupuje pravidelně v první lize a profilově se nám líbí. Je rychlý, umí jeden na jednoho a je silný v soubojích. Už minule jsem říkal, že se nebudeme dívat na pas nebo datum narození, pokud hráčům věříme,“ vysvětlil Denia.
Z útočníků pak Denia ukázal ještě na Hložka s Kabongem. Hložek nicméně poslední zápas Hoffenheimu vynechal kvůli zranění.
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Návrat Patrika Schicka se tak nekoná a nepovedlo se zatím zlanařit ani Allana Wlka z Paraguaye, u nějž je problémem zejména to, že nemá český pas.
„S Patrikem jsme v kontaktu a byli bychom rádi, kdyby se vrátil, ale je to jeho osobní rozhodnutí. Nikoho nutit nebudeme,“ popsal Denia.
Druhým a posledním nováčkem je čtyřiadvacetiletý záložník David Kozel z rozjeté Mladé Boleslavi, jemuž vyšel zejména start sezony, na konci srpna se pak zranil, ale od října zase pravidelně nastupuje.
„Je to podobné jako s Hopim. V Boleslavi hraje dobře a jeho týmu se teď daří. Sledovali jsme ho už v září, ale to měl bohužel zraněný kotník, takže jsme ho nemohli povolat. Věříme, že nám může hodně přinést,“ řekl na jeho adresu Denia.
A co další jména?
Ze záložníků se dle očekávání vrací někdejší kapitán a stálice Souček, jenž posledně scházel kvůli zranění, které si přivodil na mistrovství světa. V říjnu dal tři gól za anglický West Ham. Vytáhlý záložník přiznal, že zvažoval budoucnost v národním týmu, ale přesvědčil ho Denia.
Podruhé se nominace dočkal také Kryštof Daněk, jemuž se daří v rakouském Linci a nedávno rozhodl zápas Ligy mistrů na Sportingu. Za národní tým už si zahrál loni na podzim ve dvou utkáních pod dočasným koučem Jaroslavem Köstlem.
Doplní je Červ či Provod, jenž se posledně odpojil na začátku srazu a nedávno ho také trápilo zranění. Znovu se dostalo také na Ambrose, Sadílka, Krále a Šuberta.
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V obraně nejvíc upoutá jméno plzeňského Gabriela, jenž měl dosud jeden start za reprezentaci – před více než dvěma a půl lety ještě pod Ivanem Haškem. Po návratu z Dánska se nicméně dostal do formy a o víkendu dával dva góly Baníku.
Opět dostává šanci jablonecký Sláma, jenž minule zanechal dobrý dojem, a dokonce se prosadil proti Španělsku. Ze stálic nechybí Coufal s Krejčím, které doplní také slávistická čtveřice Chaloupek, Jurásek, Zima a Vlček.
Brankářská trojice je stejná jako posledně – Horníček, Kinský a Kovář. Ti si minule zápasy rozdělili, přičemž Horníček chytal dvakrát a jeho konkurenti jednou.
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Při posledním srazu doznala nominace několika změn kvůli četným zraněním, zejména v prvním týdnu. Z útočníku tentokrát chybí Sejk, Vašulín nebo Chorý, jehož absenci však Nedvěd předem vyloučil. Šulc je zraněný.
V záloze se tentokrát nedostalo třeba na Macka, Radostu, Višinského, Buchu. Karabce s Lingrem pak vyřadilo zranění. Kvůli tomu chybí i stoper Hranáč či krajní bek Ryneš. Schází rovněž Zmrzlý a Sáček.
Denia, jenž u národního týmu nahradil Miroslava Koubka, stále čeká na první výhru či alespoň remízu.
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Reprezentace v září a říjnu prohrála všechny čtyři zápasy – dvakrát s Anglií, jednou s mistry světa Španěly a jednou s Chorvatskem. Prezentovala se však sympatickými výkony.
Teď ji čekají závěrečná dvě utkání ve skupině a stále si ještě může zajistit místenku v baráži o udržení mezi elitou. Musí však porazit Chorvaty a proti Španělsku buď získat víc bodů než Chorvati s Anglií, nebo spoléhat na lepší skóre.
Kompletní nominace
|Pozice
|Jméno a příjmení
|Klub
|Počet startů
|Branky
|Brankáři
|Lukáš Horníček
|Newcastle
|3
|0
|Antonín Kinský
|Tottenham
|1
|0
|Matěj Kovář
|PSV Eindhoven
|24
|0
|Obránci
|Vladimír Coufal
|Hoffenheim
|67
|2
|Adam Gabriel
|Plzeň
|1
|0
|Štěpán Chaloupek
|Slavia Praha
|9
|0
|David Jurásek
|Slavia Praha
|18
|1
|Ladislav Krejčí II
|Wolverhampton
|32
|6
|Jiří Sláma
|Jablonec
|4
|1
|Tomáš Vlček
|Slavia Praha
|2
|0
|David Zima
|Slavia Praha
|26
|1
|Záložníci
|Lukáš Ambros
|Anderlecht Brusel
|4
|0
|Kryštof Daněk
|LASK Linec
|2
|0
|Lukáš Červ
|Plzeň
|22
|2
|David Kozel
|Mladá Boleslav
|0
|0
|Alex Král
|FC Kodaň
|52
|2
|Tomáš Souček
|West Ham
|93
|17
|Lukáš Provod
|Slavia Praha
|41
|3
|Michal Sadílek
|Slavia Praha
|42
|2
|Martin Šubert
|Mladá Boleslav
|1
|0
|Útočníci
|Adam Hložek
|Hoffenheim
|50
|5
|Christophe Kabongo
|Plzeň
|1
|0
|Idris Hopi
|Teplice
|0
|0
|Ryan Naderi
|Rangers
|2
|0