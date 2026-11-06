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Nováčky Hopi a Kozel, k národnímu týmu se vrací Souček. Denia povolal i Gabriela

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Přímý přenos   11:18
Trenér českých fotbalistů Santi Denia oznámil svou druhou nominaci. Na listopadové zápasy elitní Ligy národů povolal třeba Tomáše Součka, jenž se k národnímu týmu připojuje po vyléčeném zranění. Nováčky jsou teplický Idris Hopi a David Kozel z Mladé Boleslavi, vrací se také Kryštof Daněk či Adam Gabriel.

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Nechybí pak ani Ryan Naderi, jenž v národním týmu debutoval při minulém srazu poté, co dal Česku přednost před Německem a Bulharskem. Nepovedlo se naopak zlanařit talentovaného Oriana Gorena, jehož povolal Izrael.

„Řekli jsme mu, že by mohl hrát za áčko, což velmi ocenil, s rodinou si toho vážili, ale rozhodl se reprezentovat Izrael, což musíme respektovat. Přejeme mu hodně štěstí,“ vysvětlil manažer reprezentací Pavel Nedvěd, jenž se na tiskové konferenci ve španělském Instituto Cervantes v Praze usadil vedle Denii.

Program národního týmu v listopadu

12. listopadu: Česko - Španělsko, od 20.45 na pražské Letné
15. listopadu: Chorvatsko - Česko, od 20.45 v Osijeku

V nominaci je nicméně teprve osmnáctiletý útočník Idris Hopi, odchovanec Teplic, jenž má chorvatské rodiče. V aktuální sezoně má na kontě jeden gól.

„Je to hráč, který nastupuje pravidelně v první lize a profilově se nám líbí. Je rychlý, umí jeden na jednoho a je silný v soubojích. Už minule jsem říkal, že se nebudeme dívat na pas nebo datum narození, pokud hráčům věříme,“ vysvětlil Denia.

Z útočníků pak Denia ukázal ještě na Hložka s Kabongem. Hložek nicméně poslední zápas Hoffenheimu vynechal kvůli zranění.

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Návrat Patrika Schicka se tak nekoná a nepovedlo se zatím zlanařit ani Allana Wlka z Paraguaye, u nějž je problémem zejména to, že nemá český pas.

„S Patrikem jsme v kontaktu a byli bychom rádi, kdyby se vrátil, ale je to jeho osobní rozhodnutí. Nikoho nutit nebudeme,“ popsal Denia.

Druhým a posledním nováčkem je čtyřiadvacetiletý záložník David Kozel z rozjeté Mladé Boleslavi, jemuž vyšel zejména start sezony, na konci srpna se pak zranil, ale od října zase pravidelně nastupuje.

„Je to podobné jako s Hopim. V Boleslavi hraje dobře a jeho týmu se teď daří. Sledovali jsme ho už v září, ale to měl bohužel zraněný kotník, takže jsme ho nemohli povolat. Věříme, že nám může hodně přinést,“ řekl na jeho adresu Denia.

A co další jména?

Ze záložníků se dle očekávání vrací někdejší kapitán a stálice Souček, jenž posledně scházel kvůli zranění, které si přivodil na mistrovství světa. V říjnu dal tři gól za anglický West Ham. Vytáhlý záložník přiznal, že zvažoval budoucnost v národním týmu, ale přesvědčil ho Denia.

Podruhé se nominace dočkal také Kryštof Daněk, jemuž se daří v rakouském Linci a nedávno rozhodl zápas Ligy mistrů na Sportingu. Za národní tým už si zahrál loni na podzim ve dvou utkáních pod dočasným koučem Jaroslavem Köstlem.

Doplní je Červ či Provod, jenž se posledně odpojil na začátku srazu a nedávno ho také trápilo zranění. Znovu se dostalo také na Ambrose, Sadílka, Krále a Šuberta.

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V obraně nejvíc upoutá jméno plzeňského Gabriela, jenž měl dosud jeden start za reprezentaci – před více než dvěma a půl lety ještě pod Ivanem Haškem. Po návratu z Dánska se nicméně dostal do formy a o víkendu dával dva góly Baníku.

Opět dostává šanci jablonecký Sláma, jenž minule zanechal dobrý dojem, a dokonce se prosadil proti Španělsku. Ze stálic nechybí Coufal s Krejčím, které doplní také slávistická čtveřice Chaloupek, Jurásek, Zima a Vlček.

Brankářská trojice je stejná jako posledně – Horníček, Kinský a Kovář. Ti si minule zápasy rozdělili, přičemž Horníček chytal dvakrát a jeho konkurenti jednou.

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Při posledním srazu doznala nominace několika změn kvůli četným zraněním, zejména v prvním týdnu. Z útočníku tentokrát chybí Sejk, Vašulín nebo Chorý, jehož absenci však Nedvěd předem vyloučil. Šulc je zraněný.

V záloze se tentokrát nedostalo třeba na Macka, Radostu, Višinského, Buchu. Karabce s Lingrem pak vyřadilo zranění. Kvůli tomu chybí i stoper Hranáč či krajní bek Ryneš. Schází rovněž Zmrzlý a Sáček.

Denia, jenž u národního týmu nahradil Miroslava Koubka, stále čeká na první výhru či alespoň remízu.

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Reprezentace v září a říjnu prohrála všechny čtyři zápasy – dvakrát s Anglií, jednou s mistry světa Španěly a jednou s Chorvatskem. Prezentovala se však sympatickými výkony.

Teď ji čekají závěrečná dvě utkání ve skupině a stále si ještě může zajistit místenku v baráži o udržení mezi elitou. Musí však porazit Chorvaty a proti Španělsku buď získat víc bodů než Chorvati s Anglií, nebo spoléhat na lepší skóre.

Kompletní nominace

Nominace fotbalové reprezentace na zápasy Ligy národů se Španělskem a v Chorvatsku
PoziceJméno a příjmeníKlubPočet startůBranky
BrankářiLukáš HorníčekNewcastle30
Antonín KinskýTottenham10
Matěj KovářPSV Eindhoven240
ObránciVladimír CoufalHoffenheim672
Adam GabrielPlzeň10
Štěpán ChaloupekSlavia Praha90
David JurásekSlavia Praha181
Ladislav Krejčí IIWolverhampton326
Jiří SlámaJablonec41
Tomáš VlčekSlavia Praha20
David ZimaSlavia Praha261
ZáložníciLukáš AmbrosAnderlecht Brusel40
Kryštof DaněkLASK Linec20
Lukáš ČervPlzeň222
David KozelMladá Boleslav00
Alex KrálFC Kodaň522
Tomáš SoučekWest Ham9317
Lukáš ProvodSlavia Praha413
Michal SadílekSlavia Praha422
Martin ŠubertMladá Boleslav10
ÚtočníciAdam HložekHoffenheim505
Christophe KabongoPlzeň10
Idris HopiTeplice00
Ryan NaderiRangers20
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Fotbal v sezoně 2026/27

Fotbalová Chance liga odstartovala 25. července 2026. V evropských pohárech hrají čtyři české týmy. Reprezentace pod koučem Santim Deniou bojuje v elitní skupině Ligy národů.

Tipsport - partner programu
Hranice vs. Zbrojovka Brno BFotbal - 15. kolo - 6. 11. 2026:Hranice vs. Zbrojovka Brno B //www.idnes.cz/sport
6. 11. 17:00
  • 2.48
  • 3.48
  • 2.10
Artis Brno B vs. UničovFotbal - 15. kolo - 6. 11. 2026:Artis Brno B vs. Uničov //www.idnes.cz/sport
6. 11. 17:30
  • 2.15
  • 3.49
  • 2.41
Dukla Praha vs. PříbramFotbal - 14. kolo - 6. 11. 2026:Dukla Praha vs. Příbram //www.idnes.cz/sport
6. 11. 18:00
  • 1.70
  • 3.76
  • 4.37
Ústí n. L. vs. ŽižkovFotbal - 14. kolo - 6. 11. 2026:Ústí n. L. vs. Žižkov //www.idnes.cz/sport
6. 11. 18:00
  • 1.88
  • 3.73
  • 3.51
Jihlava vs. KarvináFotbal - 14. kolo - 6. 11. 2026:Jihlava vs. Karviná //www.idnes.cz/sport
6. 11. 18:00
  • 2.51
  • 3.47
  • 2.51
Opava vs. VlašimFotbal - 14. kolo - 6. 11. 2026:Opava vs. Vlašim //www.idnes.cz/sport
6. 11. 18:00
  • 2.03
  • 3.52
  • 3.24
Program a výsledky
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Výsledky

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