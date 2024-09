Haškovi nováčci: překvapení gólmani i odhodlaný Ryneš. Mám šanci hrát, věří

Stejně tak Ryneš, fotbalista na levý kraj sestavy, kde má národní tým dlouhodobě potíže. „Je to velká čest a radost. Jsem šťastný, že jsem pozvánku obdržel.“

Všichni tři nováčci fotbalové reprezentace v úterý odpoledne předstoupili před novináře. Každý svůj příběh a cestu vnímá trochu jinak.

„Pro mě byla reprezentace snem od dětství,“ připomněl třiadvacetiletý Ryneš.

Stejně starý Markovič, gólman Baníku, byl překvapený a tvrdil: „Beru to celé jako odměnu za úvod sezony, který se povedl.“

„To já nad něčím takovým nikdy ani nepřemýšlel,“ navázal Zadražil, kterému je o rok víc než oběma kolegům. „Vždyť mě i v mládeži pozvánky míjely. Jen jednou jsem jel na osmnáctku, ale protože jsem chytal v Táborsku až druhou nejvyšší dorosteneckou soutěž, v repre byli jiní.“

Zářijový program národního týmu zápasy Ligy národů Gruzie – Česko

7. září od 18:00 v Tbilisi Česko – Ukrajina

10. září od 20:45 v Praze Kompletní los

Právě jméno hradeckého brankáře v nominaci překvapilo možná ze všech nejvíc. „Není zvykem, aby od nás kluci jezdili do národního týmu, i proto si toho moc vážím,“ pokračoval Zadražil.

Posledním fotbalistou Hradce, který se do reprezentace podíval, byl Adam Vlkanova. V červnu 2022 si zahrál Ligu národů v Portugalsku a následně přestoupil do Plzně. Baník měl reprezentanta před třemi lety v březnu, kdy tehdejší kouč Jaroslav Šilhavý donominoval Patrizia Stronatiho. na duely s Belgií a Walesem.

Zadražil s Markovičem doplnili tým i proto, že další brankáři Jindřich Staněk s Vítězslavem Jarošem jsou zranění a zkušení Tomášové Vaclík s Koubkem i Jiří Pavlenka nemají angažmá. Slávista Antonín Kinský, další z adeptů, zase po dohodě trenérů pomůže v evropské kvalifikaci jedenadvacítce.

I proto si oba brankářští nováčci užívají v národním týmu každou minutu.

„Možná jsem byl na tréninku trochu vyjukaný,“ připouští Zadražil. Fotbalově vyrostl v Táborsku, půl roku se učil v Plzni a od loňska je brankářem Hradce, kde dostal první ligovou šanci.

Markovič má za sebou angažmá ve Slavii, kde nakoukl i do ligy. „V kariéře mě to hodně posunulo,“ říká. Hostoval ve Vlašimi, v Pardubicích a už přes rok patří Baníku. Jedničkou se stal po odchodu kolegy Jiřího Letáčka do španělského Getafe.

„Ale nechci tvrdit, že tohle je pro mě nějaká průlomová sezona. Bylo by předčasné dělat po pár kolech závěry. Všechno je součást cesty, po které chci dál pokračovat. Ne aby bylo chvíli haló, a pak aby se po mně slehla zem,“ upozorňuje Markovič.

Lze očekávat, že v národním týmu spíš společně se Zadražilem posbírají zkušenosti, než aby zasáhli do zápasu. Předvedou se trenérům, poznají nové pořádky. Jedničkou by ale v blížících se duelech proti Gruzii a s Ukrajinou měl být Matěj Kovář z Leverkusenu.

I proto má do základní sestavy nejblíž třetí nováček Ryneš.

„Věřím, že šance hrát je velká,“ zmínil. „Pokud to vyjde, budu se toho snažit využít,“ navázal.

Na jeho post na levém kraj je v týmu vlastně jen Jaroslav Zelený, konkurent z klubu. Davidové Jurásek s Douděrou, kteří tam nastupovali na Euru, v aktuální nominaci chybí.

Ostatně Ivan Hašek o Rynešovi uvažoval právě před červnovým turnajem. „Jestli jsem byl zklamaný? Každý hráč se chce podívat na takovou akci,“ připouští sparťanský fotbalista. „Lehké zklamání asi panovalo, ale bral jsem to tak, jak to je. Říkal jsem si, že pro to musím ještě něco více udělat, abych byl třeba v další nominaci.“

Což se Rynešovi podařilo.

Na začátku sezony patří k tahounům Sparty, která po devatenácti letech prošla až do Ligy mistrů. Gólem v závěrečném play off proti Malmö se na tom ostatně i Ryneš významně podílel.

„Trenér Friis mi k premiérové pozvánce gratuloval. Apeloval na mě, ať se hlavně nezraním,“ vykládal Ryneš, který fotbalově vystřelil během posledních dvou let. Dost mu pomohlo hostování v Hradci, v uplynulé sezoně už patřil do základní jedenáctky na Letné.

„Fotbalově jsem se zvedl, zlepšil jsem nějaké taktické věci, třeba ohledně bránění nebo jak presovat. Ale osobně jsem pořád stejný kluk z vesnice,“ líčil s úsměvem.

Teď má Ryneš, rodák z jihočeské Horní Plané, výraznou šanci zabydlet se v národním týmu. „V lize i v pohárech podává velmi dobré výkony, jeho výkonnost neustále stoupá,“ chválil ho také kouč Hašek. Jakou mu ušije roli?