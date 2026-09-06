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Nová éra pro český fotbal. Reprezentace představila dresy od Adidasu

Autor:
  18:00
Hugo Sochůrek pózuje v novém dresu české reprezentace.

Hugo Sochůrek pózuje v novém dresu české reprezentace. | foto: Adidas

Česká fotbalová reprezentace představila nové dresy. Takto vypadá domácí...
Reprezentační kapitán Ladislav Krejčí a rapper Calin představují nové venkovní...
Nový venkovní dres české fotbalové reprezentace.
Nový venkovní dres české reprezentace.
6 fotografií
Od chvíle, kdy kráčí český fotbal samostatně, stála po jeho boku vždy puma. Po třiatřiceti letech se však zavedené pořádky mění. Dresy do nové reprezentační éry dodal jiný německý gigant - společnost Adidas. Domácí jsou červené, venkovní tradičně bílé.

Nový trenér a také zbrusu nové dresy. Poprvé je fotbalisté obléknou v sobotu 26. září v domácím utkání Ligy národů proti Chorvatsku.

Barevně jde o klasiku, minimálně na první pohled. Domácí dresy jsou červené, ty venkovní bílé. Přesto jde o zásadní vizuální proměnu.

Co na ni říkáte?

Česká fotbalová reprezentace představila nové dresy. Takto vypadá domácí varianta.

Nový venkovní dres české fotbalové reprezentace.

Od roku 1993 až do letošního mistrovství světa hrálo Česko výhradně v dresech značky Puma. Osm evropských šampionátů, dva světové. Nejvýraznější úspěch? Stříbro na Euru v Anglii před třiceti lety.

„Puma s námi byla u všech důležitých okamžiků, u vítězství, postupů, ale i ve chvílích, kdy se nedařilo a český fotbal musel hledat cestu dál. Pro mě osobně nejsou podobná partnerství nikdy jen o smlouvách nebo logu na dresu,“ loučil se s tradiční značkou šéf českého fotbalu David Trunda.

Líbí se vám nové dresy české reprezentace?

Nově vítá na dresu tři proužky, které pamětníkům připomenou i dávné československé fotbalové časy. Především bílý venkovní dres s ikonickým logem Adidas Originals a tmavě modrými doplňky má probudit nostalgii.

„Venkovní dres je poctou bohatému dědictví českému fotbalu,“ píše výrobce. A předseda Trunda vzkazuje: „Mám velkou radost, že právě Adidas bude naším partnerem pro další etapu.“

Těšíte se?

Český fotbal v ní poprvé povede cizinec, po neúspěšném mistrovství světa nahradil kouče Miroslava Koubka španělský trenér Santi Denia. Ten od července objíždí ligové stadiony a v hlavě si skládá první nominaci na blížící se zápasy.

České fotbalisty čekají na přelomu září a října v elitní skupině Ligy národů hned čtyři duely: po Chorvatsku navážou domácím zápasem s Anglií, následně je čeká test na půdě mistrů světa ze Španělska a odveta v Anglii.

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Fotbal v sezoně 2026/27

Fotbalová Chance liga odstartovala 25. července 2026. V evropských pohárech se může ukázat až pět českých týmů.

Tipsport - partner programu
Valencia vs. BarcelonaFotbal - 4. kolo - 6. 9. 2026:Valencia vs. Barcelona //www.idnes.cz/sport
Živě0:5
  • 800.00
  • 800.00
  • -
FC Košice vs. B. BystricaFotbal - 7. kolo - 6. 9. 2026:FC Košice vs. B. Bystrica //www.idnes.cz/sport
Živě3:0
  • -
  • 60.00
  • 170.00
Povltavská vs. Sparta BFotbal - 5. kolo - 6. 9. 2026:Povltavská vs. Sparta B //www.idnes.cz/sport
Živě0:0
  • 5.71
  • 4.18
  • 1.33
Varnsdorf vs. Velké HamryFotbal - 5. kolo - 6. 9. 2026:Varnsdorf vs. Velké Hamry //www.idnes.cz/sport
Živě1:1
  • 1.56
  • 3.40
  • 7.40
Arsenal vs. ChelseaFotbal - 3. kolo - 6. 9. 2026:Arsenal vs. Chelsea //www.idnes.cz/sport
Živě1:1
  • 1.70
  • 3.40
  • 5.80
Hradec Kr. vs. SpartaFotbal - 7. kolo - 6. 9. 2026:Hradec Kr. vs. Sparta //www.idnes.cz/sport
Živě0:0
  • 3.20
  • 3.70
  • 2.10
Program a výsledky
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Výsledky

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