Nová éra pro český fotbal. Reprezentace představila dresy od Adidasu

Nový trenér a také zbrusu nové dresy. Poprvé je fotbalisté obléknou v sobotu 26. září v domácím utkání Ligy národů proti Chorvatsku.
Barevně jde o klasiku, minimálně na první pohled. Domácí dresy jsou červené, ty venkovní bílé. Přesto jde o zásadní vizuální proměnu.
Co na ni říkáte?
Od roku 1993 až do letošního mistrovství světa hrálo Česko výhradně v dresech značky Puma. Osm evropských šampionátů, dva světové. Nejvýraznější úspěch? Stříbro na Euru v Anglii před třiceti lety.
„Puma s námi byla u všech důležitých okamžiků, u vítězství, postupů, ale i ve chvílích, kdy se nedařilo a český fotbal musel hledat cestu dál. Pro mě osobně nejsou podobná partnerství nikdy jen o smlouvách nebo logu na dresu,“ loučil se s tradiční značkou šéf českého fotbalu David Trunda.
Nově vítá na dresu tři proužky, které pamětníkům připomenou i dávné československé fotbalové časy. Především bílý venkovní dres s ikonickým logem Adidas Originals a tmavě modrými doplňky má probudit nostalgii.
„Venkovní dres je poctou bohatému dědictví českému fotbalu,“ píše výrobce. A předseda Trunda vzkazuje: „Mám velkou radost, že právě Adidas bude naším partnerem pro další etapu.“
Těšíte se?
Český fotbal v ní poprvé povede cizinec, po neúspěšném mistrovství světa nahradil kouče Miroslava Koubka španělský trenér Santi Denia. Ten od července objíždí ligové stadiony a v hlavě si skládá první nominaci na blížící se zápasy.
České fotbalisty čekají na přelomu září a října v elitní skupině Ligy národů hned čtyři duely: po Chorvatsku navážou domácím zápasem s Anglií, následně je čeká test na půdě mistrů světa ze Španělska a odveta v Anglii.