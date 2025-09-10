Spěchal, i když vedli o devět gólů. Haaland znovu pobláznil Norsko, dovede ho na MS?

Když k novinářům z norské televize přišel nebohý Cristian Avram, vtipně se představil: „Dobrý večer, já jsem brankář Moldavska a právě jsem dostal jedenáct gólů.“ Pět z nich toho úterního večera v Oslu nasázel bijec Erling Haaland, který se do nové sezony vrátil v parádní formě. Mimochodem, norští fotbalisté po vítězství 11:1 dál vedou kvalifikační skupinu před Itálií a sní o účasti na mistrovství světa v Severní Americe.
Erling Haaland zpracovává míč před moldavským brankářem Arturem Craciunem.

Erling Haaland zpracovává míč před moldavským brankářem Arturem Craciunem. | foto: Reuters

Thelo Aasgaard z Norska slaví jeden ze svých gólů.
Izraelští hráči gratulují Norům k vítězství. Erling Haaland se zdraví se...
Erling Haaland posílá do izraelské brány čtvrtý norský gól.
Norský útočník Erling Haaland skóruje v utkání proti Moldavsku.
18 fotografií

A vzhledem k tomu, že v soutěžích FIFA při shodě bodů nerozhodují výsledky vzájemných zápasů, ale skóre, se Norové rozhodli neváhat a slabého soupeře rozcupovali.

„Byla to úplná šílenost,“ zubil se Haaland, který i po sedmém, osmém a devátém gólu spěchal s balonem na půlící čáru, aby soupeř rychle rozehrál.

Takticky.

Norští fotbalisté deklasovali Moldavsko, z jedenácti gólů dal Haaland pět

Je to jednoduché: Když Norové ve zbytku kvalifikace všechno vyhrají, postoupí přímo na světový šampionát. Když jen v posledním zápase padnou s Itálií, rozhodovat bude ono skóre. Norové se pyšní bilancí 24:3 a Italové, kteří mají ještě utkání k dobru, jen 12:7. Severská země má navíc ve zbytku kvalifikace Izrael i Estonsko doma.

V červnu největšího soupeře o přímý postup zničila 3:0. Takže je velmi blízko. Poprvé od roku 1998 může vystoupit na světovém jevišti.

Tabulka kvalifikační skupiny I
1.Norsko550024:315
2.Itálie430112:79
3.Izrael530215:119
4.Estonsko51045:133
5.Moldavsko50053:250

„Pořád ale zbývají tři zápasy. Vím, že jsem s touto odpovědí nudný, ale musíme vyhrát ještě dva. Pak uvidíme,“ mrkl blonďatý hrdina, na nějž při rozhovoru pro norskou TV2 čekaly v ochozech desítky jásajících dětí, které by jednou chtěly být jako on.

Jedním z nejobávanějších střelců na planetě.

„Proč je tak fenomenální?“ ptá se v titulku britská BBC. Jen v národním týmu nasázel 48 branek za 45 zápasů.

„To není špatné,“ reagoval Haaland, který k pěti zásahům přidal i dvě asistence. „Je fajn, že k tomu nějaké mám. Nosíme na bedrech pořádný tlak, takže se jen snažíme uspět.“

On uspěl i navzdory tržnému zranění v obličeji, které si odnesl poté, co ho v pondělí zasáhly dvířka zavazadlového prostoru v autobuse před hotelem. Druhý den už byste žádný šrám nepoznali.

Thelo Aasgaard z Norska slaví jeden ze svých gólů.

Haaland takové představení předvedl v kariéře potřetí, pětkrát se radoval v Lize mistrů proti Lipsku v roce 2023, o rok později rozebral v anglickém poháru Luton. A letos si smlsnul na Moldavsku.

Poslední pětigólový norský reprezentant byl Odd Wang Sörensen v roce 1948. Vítězství 11:1 je navíc historicky druhé nejvyšší v celé kvalifikaci o mistrovství světa. To první už je pořádně vousaté – v roce 1969 Němci vyprovodili Kypr výsledkem 12:0.

„Nikdo z nás se tím příliš nestresoval. Prostě musíme vyhrávat,“ řekl záložník Martin Ödegaard, který měl bilanci 1+2. Mnohem víc zazářil třiadvacetiletý Thelo Aasgaard se čtyřmi góly.

Norský nároďák má zatím parádně našlápnuto. Má na to stabilně konkurovat i evropské elitě? „To nevím, opravdu to zatím nedokážu porovnat,“ zamýšlel se Haaland.

Prvním krokem může být postup na mistrovství světa.

