Zápas s Izraelem vydělá na Gazu. Norsko daruje peníze na humanitární pomoc

  0:18
Norský fotbalový svaz (NFF) věnuje výtěžek z prodeje vstupenek na říjnový zápas kvalifikace mistrovství světa proti Izraeli na humanitární pomoc v Pásmu Gazy, kde od začátku izraelské ofenzivy zemřelo přes 60 tisíc lidí. NFF to oznámil na svém webu.

Norský fotbalista Erling Braut Haaland slaví jeden ze svých tří gólů v zápase s Kazachstánem. | foto: AP

„Ani my, ani jiné organizace nemůžeme zůstat lhostejní k lidskému utrpení a nepřiměřeným útokům, kterým je civilní obyvatelstvo v Gaze dlouhodobě vystaveno,“ uvedla v prohlášení prezidentka NFF Lise Klavenessová.

Izraelský svaz v reakci na to požaduje, aby Norové odsoudili teroristický útok palestinského hnutí Hamás z října 2023, při němž palestinští ozbrojenci na jihu Izraele zabili na 1200 lidí, většinou civilistů, a dalších 251 lidí unesli jako rukojmí.

NFF rovněž oznámil, že ve spolupráci s policií i UEFA chystá na zápas s Izraelem mimořádná bezpečnostní opatření. Kvůli tomu má být kapacita stadionu Ullevaal v Oslu, která na reprezentační zápasy čítá 26 000 diváků, snížená až o tři tisíce.

Výsledky

Nejčtenější

Ararat - Sparta 1:2, postup s kosovským podpisem, v nastavení rozhodl Krasniqi

Od našeho zpravodaje v Arménii Sparťanští fotbalisté mají úspěšně za sebou i třetí předkolo Konferenční ligy. Ararat-Arménii porazili i podruhé, ve čtvrtek večer v Jerevanu těsně 2:1, když v nastavení rozhodl po kličce brankáři...

Austria - Baník 1:1, remíza stačí k postupu dál. Gól hostů vstřelil z penalty Prekop

Ostravští fotbalisté jsou krok od účasti v Konferenční lize. Ve 3. předkole remizovali ve Vídni s domácí Austrií 1:1 a po vítězství 4:3 v prvním utkání postoupili do závěrečného play off, kde narazí...

Liberec - Sparta 0:2, oslabeného soupeře dorazil Birmančevič. Hosté jdou do čela

Sparťanští fotbalisté vyhráli i sedmý soutěžní zápas v řadě. V pátém ligovém kole zvítězili v Liberci 2:0, díky čemuž vedou tabulku s dvoubodovým náskokem na Slavii. Premiérový gól po návratu do...

Jablonec - Slavia 1:1, domácí vedli, mistrovi zajistil bod v nastavení Douděra

Slávističtí fotbalisté byli blízko porážky, ale v úvodu pětiminutového nastavení ji parádní střelou odvrátil Douděra. Jablonec, který po Spartě a Plzni hrál 1:1 i s dalším favoritem ligy, v utkání 5....

Fotbalové přestupy ONLINE: Slavia lovila v druhé lize, Teplice mají Nyarka z Liberce

Sledujeme online

Sezony ve fotbalových ligách už jsou v plném proudu a letní přestupové období, které tradičně trvá od července do září, se pomalu chýlí ke konci. S kým půjdou celky do nové sezony? Kdo posílí na...

21. srpna 2025

Míchá nesmysly a genialitu, zachránil život ve vlaku. Olomoucká naděje Mikulenka

Premium

Od našeho zpravodaje ve Švédsku Vyšponoval se do vzduchu, natáhl nohu a podrážkou dostal míč do sítě. Co si pamatuje pak? Jen absolutní extázi. „Euforie jak sviňa! Každý slavil jak smyslů zbavený,“ zavzpomíná Matěj Mikulenka, objev...

21. srpna 2025

Bodö/Glimt je po kanonádě blízko hlavní fázi Ligy mistrů, další zápasy vítěze neměly

Fotbalisté Bodö/Glimt v úvodním utkání závěrečného 4. předkola Ligy mistrů rozdrtili Sturm Štýrský Hradec 5:0. Další tři dnešní zápasy skončily nerozhodně. Basilej remizovala s FC Kodaň 1:1,...

20. srpna 2025  23:49

Sparta oznámila příchod Mannsverka. Norský záložník by mohl hrát už proti Rize

Šestou letní posilou sparťanských fotbalistů je norský záložník Sivert Mannsverk. Na Letnou přichází třiadvacetiletý mládežnický reprezentant z Ajaxu Amsterdam na roční hostování s opcí na přestup....

20. srpna 2025  22:01,  aktualizováno  22:29

Odchod z Girony po jediném roce? O Krejčího se zajímá Wolverhampton

Ve Spartě nosil kapitánskou pásku a patřil k největším oporám, před minulou sezonou odešel díky skvělým výkonům do Girony. A teď má fotbalista Ladislav Krejčí z katalánského celku odejít? Podle...

20. srpna 2025  21:47,  aktualizováno  22:08

Jako finále proti Spartě. S Malmö se popereme o postup, hlásí kapitán Breite

Od našeho zpravodaje ve Švédsku Na začátku středečního tréninku svolává všechny hráče do kolečka a s každým si po jednom plácne. „Atmosféra tady bude bouřlivá. Bude důležité, aby se nám z nerozklepala kolena,“ pronese na Eleda...

20. srpna 2025  20:40

Malmö - Olomouc: kde sledovat Evropskou ligu v TV?

Fotbalisté Olomouce zabojují o postup do ligové fáze Evropské ligy. V play off předkola je čeká švédské Malmö. Kde můžete jejich první souboj sledovat živě i další informace najdete v přehledném...

20. srpna 2025  19:26

Sparta - FC Riga: kde sledovat Konferenční ligu v TV?

Fotbalisté Sparty mají blízko účast v ligové fázi Konferenční ligy. V play off se však musejí vypořádat s lotyšským FC Riga. Ve čtvrtek začnou na domácím hřišti. Kdy a kde můžete první utkání...

20. srpna 2025  18:37

Fotbalové přestupy ONLINE: Slavia lovila v druhé lize, Teplice mají Nyarka z Liberce

Sledujeme online

Sezony ve fotbalových ligách už jsou v plném proudu a letní přestupové období, které tradičně trvá od července do září, se pomalu chýlí ke konci. S kým půjdou celky do nové sezony? Kdo posílí na...

20. srpna 2025  17:16,  aktualizováno  18:24

Zafeiris má jasno. Podzim ve Slavii, pak PAOK Soluň. Našli jsme řešení, řekl Tvrdík

Ještě půl roku a sbohem Slavie. Řecký fotbalový reprezentant Christos Zafeiris přestupuje do PAOK Soluň, ale podzimní část sezony odehraje ještě v dresu českého šampiona na hostování. „Ano, nalezli...

20. srpna 2025  17:18

Slavia vítá posilu z druhé ligy. Zaujal ji senegalský obránce Mbodji z Jihlavy

V jihlavském dresu odehrál pouhých šest zápasů a už se stěhuje na jednu z největších adres v Česku. Ke slávistickým fotbalistům se přidává jedenadvacetiletý senegalský obránce Youssoupha Mbodji, ...

20. srpna 2025  17:11

Zkuste mého bratrance, je fakt dobrý! Jak si největší podfukář zahrál Premier League

Možná teď opravdu oslaví šedesátiny. A možná taky ne. Co vlastně můžete věřit člověku, který díky drzé lsti přes noc proklouzl z osmé ligy do Premier League a když všechno prasklo, vypařil se? Ali...

20. srpna 2025  16:33

