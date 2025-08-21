Zápas s Izraelem vydělá na Gazu. Norsko daruje peníze na humanitární pomoc

„Ani my, ani jiné organizace nemůžeme zůstat lhostejní k lidskému utrpení a nepřiměřeným útokům, kterým je civilní obyvatelstvo v Gaze dlouhodobě vystaveno,“ uvedla v prohlášení prezidentka NFF Lise Klavenessová.
Izraelský svaz v reakci na to požaduje, aby Norové odsoudili teroristický útok palestinského hnutí Hamás z října 2023, při němž palestinští ozbrojenci na jihu Izraele zabili na 1200 lidí, většinou civilistů, a dalších 251 lidí unesli jako rukojmí.
NFF rovněž oznámil, že ve spolupráci s policií i UEFA chystá na zápas s Izraelem mimořádná bezpečnostní opatření. Kvůli tomu má být kapacita stadionu Ullevaal v Oslu, která na reprezentační zápasy čítá 26 000 diváků, snížená až o tři tisíce.