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Norové v Lize národů tentokrát porazili Wales, odpor soupeře zlomil Haaland

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  20:36
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Erling Haaland se usmívá po brance do sítě Walesu. | foto: AP

Norští fotbalisté v Lize národů oplatili Walesu nedávnou porážku, ve skupině A4 v Oslu vyhráli 3:1 a uchovali si naději na postup do čtvrtfinále. O něj si zahrají v úterý v Kodani s Dánskem, které ještě dnes od 20:45 v Braze vyzve dosud suverénní Portugalsko.

Norové na začátku října prohráli v Cardiffu 1:2 a i tentokrát dlouho marně dobývali waleskou tvrz. První střelu na branku vyslal až v 59. minutě po rohovém kopu Nusa a byl z toho gól. Po Haalandově nezištné přihrávce se pak trefil Schjelderup. Střídající Brooks zápas zdramatizoval, ale jen na chvíli. Haaland si totiž došel pro penaltu a sám ji proměnil.

S 23 brankami je nejlepším střelcem Ligy národů. Ve svém 60. mezistátním zápase to dotáhl na 66 gólů, stejně jako měl legendární německý kanonýr Gerd Müller. Jen Maďar Sándor Kocsis v padesátých letech po šesti desítkách startů měl na kontě ještě o dva góly víc.

Wales klesl na poslední místo, ale tři body mu dávají téměř jistotu, že se vyhne přímému sestupu, který při reorganizaci soutěže čeká jen dva nejhorší týmy ze dna tabulek. Čeští fotbalisté, Turci a Srbové jsou totiž stále bez bodu a mají navíc horší skóre.

Liga národů UEFA - Liga A
Skupina 4 14. 11. 2026 18:00
Norsko Norsko : Wales Wales 3:1 (0:0)
Góly:
59. Nusa
68. Schjelderup
88. Haaland
Góly:
79. Brooks
Sestavy:
Selvik – Ryerson (84. Pedersen), Ajer, Heggem, Wolfe (90+2. Østigaard) – Berge, Aasgaard (65. Berg) – Bobb (65. Schjelderup), Ødegaard (90+2. Myhre), Nusa – Haaland.
Sestavy:
Darlow – Neco Williams (73. Roberts), Davies (C), Dasilva, Ampadu – D. James (73. Brooks), Cullen (73. Colwill) – Johnson, Koumas (64. Harris), Rodon – Wilson.
Náhradníci:
Nyland, Tangvik – Bjørtuft, Botheim, Helland, Sørloth.
Náhradníci:
Ward – Ashford, Lienou, Mepham, Sheehan, Collins.
Žluté karty:
Žluté karty:
16. Ampadu, 86. Roberts, 87. Wilson

Rozhodčí: Děrevinskyj – Myronov, Gruško (UKR).

Liga národů UEFA - Liga A
Skupina 4 14. 11. 2026 20:45
zápas probíhá
Portugalsko Portugalsko : Dánsko Dánsko 0:0 (-:-)
Sestavy:
Costa – A. Costa, Dias, Veiga, Dalot – R. Neves, Vitinha – Neto, Fernandes (C), Félix – Ramos.
Sestavy:
Hermansen – Bah, Provstgaard, Andersen, Maehle – Hjulmand, Damsgaard, Højbjerg (C) – Isaksen, Højlund, Daramy.
Náhradníci:
R. Silva, Soares – A. Silva, Nazinho, Palhinha, Forbs, B. Silva, Quenda, J. Neves, Trincão, F. Silva, Mora.
Náhradníci:
Jungdal, Jörgensen – Nicolaisen, Nelsson, Jensen, Osula, Skov Olsen, Froholdt, Kristensen, Bak, Lindstrøm, Bidstrup.

Rozhodčí: Obrenovič – Prapotnik, Kordež (SVN).

Liga B Gruzie opět nedala gól

Maďaři vyhráli ve skupině B2 v Tbilisi nad Gruzií 2:0 a v posledním kole se střetnou v úterý v Budapešti o přímý postup do „áčka“ se Severním Irskem.

Gruzie v pěti zápasech nedala ani jeden gól a body sbírala jen za dvě bezbrankové remízy. Bez své největší hvězdy Kvaraccheliji, jehož vyřadilo poraněné koleno, neuspěla ani doma proti Maďarsku. Obránce Dvali se sice zapsal mezi střelce, ale jen jako autor vlastní branky, když se v 73. minutě po rohovém kopu odrazil míč od jeho ramene do sítě. Varga třetí maďarskou výhru v řadě pojistil a italský trenér Marco Rossi, který má smlouvu až do roku 2030, dál může hrát o postup mezi elitu.

Fotbalisté Kosova hráli ve skupině B3 v Prištině s Izraelem 0:0. Po třetí remíze v řadě se jim premiérový přímý postup mezi elitu z prvního místa hodně vzdálil a v úterý budou v Dublinu hrát s Irskem o účast v baráži. Také Izrael si připsal třetí nerozhodný výsledek a zůstává bez vítězství ve skupině poslední. Domácí měli převahu a Rashica trefil břevno, ale v 67. minutě přišli o vyloučeného Hodžu. Ani Muriqi, nejlepší střelec týmu z Fenerbahce Istanbul, se neprosadil. Utkání tak skončilo stejně jako první vzájemný duel na začátku října na neutrálním hřišti v maďarském Debrecínu.

Liga národů UEFA - Liga B
Skupina 2 14. 11. 2026 18:00
Gruzie Gruzie : Maďarsko Maďarsko 0:2 (0:0)
Góly:
Góly:
73. Dvali (vla.)
85. Varga
Sestavy:
Mamardašvili – Kakabadze, Gogličidze, Dvali (77. Azarovi), Ločošvili – Čakvetadze (77. Zivzivadze), Mekvabišvili – Kvernadze (90. Guliašvili), Gagnidze (77. Jegojan), Citaišvili (63. Davitašvili) – Mikautadze.
Sestavy:
B. Tóth – Osváth (70. Bolla), Orbán, Csinger, Kerkez – Schäfer, Szoboszlai – Sallai (86. Pető), Vitális (70. R. Tóth), Nagy (61. Csongvai) – Varga (86. Szendrei).
Náhradníci:
Gugešašvili, Kaličava – Lominadze, Sazonov, Tabidze, Maisuradze, Moistsrapišvili.
Náhradníci:
Gundel-Takács, Pécsi – Jurek, Markgraf, Styles, Szalai, Urblík.
Žluté karty:
60. Citaišvili
Žluté karty:
19. Orbán, 52. Vitális

Rozhodčí: Berka – Vlček, Hájek (CZE)

Liga národů UEFA - Liga B
Skupina 3 14. 11. 2026 20:45
zápas probíhá
Rakousko Rakousko : Irsko Irsko 0:0 (-:-)
Sestavy:
A. Schlager – Posch, Lienhart, Danso, Mwene – Laimer (C), Seiwald – Schmid, Baumgartner, Lang – Gregoritsch.
Sestavy:
Kelleher – O'Shea, Collins (C), Scales – Abankwah, Moylan, Molumby, Azaz, Manning – Parrott, Idah.
Náhradníci:
Jungwirth, Wiegele – Adamu, Affengruber, Bacher, Florucz, Horvath, Kalajdžić, Svoboda, Spalt, Weinhandl, Demir.
Náhradníci:
O'Leary, Travers – Cannon, Coventry, Egan, Kitching, Knight, B. Lawal, O'Brien, Ogbene, Vale, Vata.

Rozhodčí: Peljto – Ibrišimbegović, Beljo (BIH)

Liga národů UEFA - Liga B
Skupina 2 14. 11. 2026 20:45
zápas probíhá
Severní Irsko Severní Irsko : Ukrajina Ukrajina 0:0 (-:-)
Sestavy:
P. Charles – Devlin, Atcheson, McConville, Brown – Hume (C), S. Charles, Devenny – Price, Donley, Galbraith.
Sestavy:
Trubin – Zabarnyj, Sarapij, Matvijenko (C), Mykolenko – Kaščuk, Jarmoljuk, Očeretko, Sudakov – Sikan, Jaremčuk.
Náhradníci:
Hazard, Mee – Thompson, Marshall, Morrison, Smyth, B. Graham, P. Kelly, McNair, Forbes, Spencer, Magennis.
Náhradníci:
Jermakov, Riznyk – Mychavko, Krupskij, Varfolomejev, Vanat, Nazaryna, Krasnopir, Dovbyk, Synčuk, Andrijevsyj, Krušynskyj.

Rozhodčí: Letexier – Mugnier, Rahmouni

Liga národů UEFA - Liga B
Skupina 3 14. 11. 2026 15:00
Kosovo Kosovo : Izrael Izrael 0:0 (0:0)
Sestavy:
Saipi – Vojvoda, Kamberi, I. Krasniqi, Gallapeni – Hajrizi – Avdullahu, Zhegrova (82. Kacuri), Hodža, Rashica (68. Zabërgja) – Muriqi (C) (68. Asllani).
Sestavy:
Daniel Peretz – Dasa (C) (62. Gandelman), Šlomo, Turiel, Nachmias (76. Šua), Stojnov – Abada, Dor Peretz, Azulay (69. Turgeman), Gloukh – Toklomati (62. Feingold).
Náhradníci:
Murić, Bekaj – Raçi, Fazliji, Rrahmani, Emërllahu, Avdyli, Kurtulus, Rexhbeçaj.
Náhradníci:
Glazer, Tzur – Revivo, Levi, Štaifman, Mizrahi, Gorno, Kanichowsky.
Žluté karty:
20. Hodža
Žluté karty:
27. Dasa, 63. Feingold, 74. Gandelman, 90+2. Šlomo
Červené karty:
67. Hodža
Červené karty:

Rozhodčí: Kružliak – Hancko, Pozor

Počet diváků: 13980

Liga národů UEFA - Liga B
Skupina 4 14. 11. 2026 20:45
zápas probíhá
Švédsko Švédsko : Bosna a Hercegovina Bosna a Hercegovina 2:0 (-:-)
Góly:
5. Svensson
11. Gyökeres
Góly:
Sestavy:
Johansson – Svensson, Lagerbielke, Lindelöf (C), Gudmundsson – Elanga, Larsson, Ayari, Nanasi – Gyökeres, Isak.
Sestavy:
Zlomislić – Radeljić, Katić, Kolašinac (C) – Dedić, Gigović, Alajbegović, Demirović, Bašić – Tabaković, Bajraktarević.
Náhradníci:
Zetterström, Törnqvist – Smith, Beijmo, Stroud, Nygren, Bernhardsson, Ekdal, Antwi, Karlström, Kulusevski, Njie.
Náhradníci:
Hamzić, Jurkas – Mujakić, Malić, Smajlović, Tahirović, Baždar, Šunjić, Memić, Mahmić, Burnić, Deket.

Rozhodčí: Sozza (ITA) – Alassio (ITA), Imperiale (ITA)

Liga národů UEFA - Liga B
Skupina 4 14. 11. 2026 20:45
zápas probíhá
Rumunsko Rumunsko : Polsko Polsko 0:0 (-:-)
Sestavy:
Hindrich – Rațiu, Coubis, Drăgușin, Eissat – Cicâldău, Băluță, Dragomir – Hagi (C) – Coman, Man.
Sestavy:
Drągowski – Cash, Potulski, Kiwior, Kubiak – Reguła, Szymański, Nowak, Zalewski – Lewandowski (C), Świderski.
Náhradníci:
Târnovanu, Popescu – Ghiță, Bîrligea, Bancu, Ilie, Stoica, Screciu, Cirjan, Corbu, Moruțan, Strata.
Náhradníci:
Kochalski, Abramowicz – Piątkowski, Kędziora, Mazurek, Benedyczak, Urbański, Pyrka, Żukowski, Puchacz, Skóraś, Poreba.
Žluté karty:
2. Drăgușin
Žluté karty:

Rozhodčí: Gishamer – Riedel, Schreiner

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Fotbal v sezoně 2026/27

Fotbalová Chance liga odstartovala 25. července 2026. V evropských pohárech hrají čtyři české týmy. Reprezentace pod koučem Santim Deniou bojuje v elitní skupině Ligy národů.

Tipsport - partner programu
Portugalsko vs. DánskoFotbal - Skupina 4 - 14. 11. 2026:Portugalsko vs. Dánsko //www.idnes.cz/sport
Živě0:0
  • 1.80
  • 3.70
  • 4.40
Rumunsko vs. PolskoFotbal - Skupina 4 - 14. 11. 2026:Rumunsko vs. Polsko //www.idnes.cz/sport
Živě0:0
  • 5.80
  • 3.60
  • 1.60
Švédsko vs. BosnaFotbal - Skupina 4 - 14. 11. 2026:Švédsko vs. Bosna //www.idnes.cz/sport
Živě2:0
  • 1.02
  • 15.00
  • 45.00
Sev. Irsko vs. UkrajinaFotbal - Skupina 2 - 14. 11. 2026:Sev. Irsko vs. Ukrajina //www.idnes.cz/sport
Živě0:0
  • 3.00
  • 2.50
  • 3.00
Rakousko vs. IrskoFotbal - Skupina 3 - 14. 11. 2026:Rakousko vs. Irsko //www.idnes.cz/sport
Živě0:0
  • 1.65
  • 3.30
  • 5.80
Havířov vs. BlanskoFotbal - 16. kolo - 15. 11. 2026:Havířov vs. Blansko //www.idnes.cz/sport
15. 11. 10:15
  • 2.30
  • 3.39
  • 2.29
Program a výsledky
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Výsledky

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