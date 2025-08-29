Děti, do lavic! A přijde uličník Chorý! Jak vznikla netradiční nominace do repre

„Tohle je Láďa Krejčí. Je tam i znak vlka podle jeho nového anglického klubu,“ vysvětluje jedno z dětí svůj obrázek, který se objevuje ve videu se jmény nominovaných fotbalistů. V závěru najdete i fotky Schicka, Holeše, Černého a spol. z jejich prvních školních dní.
Vyrostli z nich fotbalisté národního týmu a příští týden je čekají dva zápasy: nejprve v pátek 5. září v Černé Hoře kvalifikace na mistrovství světa 2026, poté v pondělí 8. září v Hradci Králové příprava se Saúdskou Arábií.
K pondělnímu zápisu se dostaví tito reprezentanti! 👇🇨🇿#backtoschool #backtowork pic.twitter.com/7ZNYJE0349— Česká fotbalová reprezentace (@ceskarepre_cz) August 29, 2025
Jména brankářů Jaroše, Staňka a Jaroše mají tři žáčkové na svém batohu. Obránci se odtajní coby dětské kresby, záložníci jsou na tabuli a útočníky oznámí ředitel do školního rozhlasu: „Pozor pozor, hlášení školního rozhlasu. Do ředitelny se dostaví tito uličníci, pardon, útočníci: Chorý, Kuchta, Vydra, Schick.“
„Chtěli jsme pojmout nominaci trochu jinak, nejen jako seznam hráčů. Letos to vyšlo tak, že reprezentační sraz připadá na první školní den. Proto jsme přišli s kampaní #backtoschool & #backtowork, která bude propojovat celý zářijový sraz a vyvrcholí domácím přátelským zápasem v Hradci Králové proti Saúdské Arábii,“ vysvětluje Michael Marek, od září nový marketingový ředitel FAČR.
Ve fotbalovém, potažmo sportovním prostředí, se Marek pohybuje přes deset let. V roce 2021 stál třeba za jedním z nejlepších uvítacích videí v Česku, kdy Theo Gebre Selassie dorazil do Slovanu Liberec ve stylu seriálu Fresh Prince.
Vítej zpátky, Theo! #TGS23 pic.twitter.com/EO9szz3ulf— FC Slovan Liberec (@FCSlovanLiberec) June 26, 2021
Děti si navzájem vyprávějí, proč je baví fotbal, který klub či hráče mají nejvíc v oblibě... „Já jsem brankář jako můj děda. Fandíme Dukle, kde hrál Ivo Viktor. A taky fandím Slavii!“ říká blonďáček David, který dorazil ze středočeské obce Kačice.
S dalšími dvěma malými „herci“ si střihá o to, jakého gólmana bude ve videu představovat. Nakonec nasazuje na záda batoh se jmenovkou Kovář.
A co přejí děti českým fotbalistům? „Dejte hodně gólů a vyhrajte. Budeme koukat.“