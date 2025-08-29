Děti, do lavic! A přijde uličník Chorý! Jak vznikla netradiční nominace do repre

Kluci oblékli košili či triko s límečkem, holky šaty. Prostě jako v první školní den. Skupinka dětí dorazila takto vyšňořená do školy v pražských Nuslích. Přitom byl teprve srpen, konec prázdnin. Ale natáčelo se tu nominační video české reprezentace na první zápasy této sezony.
Sraz české fotbalové reprezentace začíná ve stejný den jako první školní den. FAČR tak přichystala speciální nominaci.

„Tohle je Láďa Krejčí. Je tam i znak vlka podle jeho nového anglického klubu,“ vysvětluje jedno z dětí svůj obrázek, který se objevuje ve videu se jmény nominovaných fotbalistů. V závěru najdete i fotky Schicka, Holeše, Černého a spol. z jejich prvních školních dní.

Vyrostli z nich fotbalisté národního týmu a příští týden je čekají dva zápasy: nejprve v pátek 5. září v Černé Hoře kvalifikace na mistrovství světa 2026, poté v pondělí 8. září v Hradci Králové příprava se Saúdskou Arábií.

Jména brankářů Jaroše, Staňka a Jaroše mají tři žáčkové na svém batohu. Obránci se odtajní coby dětské kresby, záložníci jsou na tabuli a útočníky oznámí ředitel do školního rozhlasu: „Pozor pozor, hlášení školního rozhlasu. Do ředitelny se dostaví tito uličníci, pardon, útočníci: Chorý, Kuchta, Vydra, Schick.“

Cedidla s Beranem v reprezentaci, Hašek na Černou Horu povolal i Chorého s Vydrou

„Chtěli jsme pojmout nominaci trochu jinak, nejen jako seznam hráčů. Letos to vyšlo tak, že reprezentační sraz připadá na první školní den. Proto jsme přišli s kampaní #backtoschool & #backtowork, která bude propojovat celý zářijový sraz a vyvrcholí domácím přátelským zápasem v Hradci Králové proti Saúdské Arábii,“ vysvětluje Michael Marek, od září nový marketingový ředitel FAČR.

Ve fotbalovém, potažmo sportovním prostředí, se Marek pohybuje přes deset let. V roce 2021 stál třeba za jedním z nejlepších uvítacích videí v Česku, kdy Theo Gebre Selassie dorazil do Slovanu Liberec ve stylu seriálu Fresh Prince.

Děti si navzájem vyprávějí, proč je baví fotbal, který klub či hráče mají nejvíc v oblibě... „Já jsem brankář jako můj děda. Fandíme Dukle, kde hrál Ivo Viktor. A taky fandím Slavii!“ říká blonďáček David, který dorazil ze středočeské obce Kačice.

S dalšími dvěma malými „herci“ si střihá o to, jakého gólmana bude ve videu představovat. Nakonec nasazuje na záda batoh se jmenovkou Kovář.

Sport není jen o výkonech. Marketingový expert představuje svět za míčem

A co přejí děti českým fotbalistům? „Dejte hodně gólů a vyhrajte. Budeme koukat.“

