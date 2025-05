Překvapením Zorvan, vrací se Hložek i Bořil. Česko narazí na Č. Horu a Chorvatsko

V nominaci naopak scházejí zraněný střelec Jan Kliment, další útočník Jan Kuchta ze Sparty či ostravský Matěj Šín, který po dohodě trenérů pojede na malé Euro s výběrem do 21 let.

„Pro Matějův další vývoj a růst je lepší, že bude na Euru. U nás by neměl velké vytížení,“ vysvětlil Ivan Hašek.

V týmu není ani Šínův spoluhráč Jiří Boula z Baníku, který byl na posledních dvou reprezentačních srazech pokaždé nevyužitým náhradníkem. Mimo zůstal také David Jurásek, hráč na levý kraj, jenž si po konci hostování v německém Hoffenheimu hledá nové angažmá. Na jeho pozici dostali přednost Bořil, Jaroslav Zelený a Václav Jemelka.

Červnový program reprezentace kvalifikace o MS 2026 Česko - Černá Hora

v pátek 6. června od 20:45 v Plzni Chorvatsko - Česko

v pondělí 9. června od 20:45 v Osijeku

V týmu je čtyřiadvacet jmen, z nichž to Zorvanovo zaujalo nejvíc. Záložník Sigmy dotáhl tým k zisku domácího poháru, v lize dal pět gólů a deset jich připravil.

„Není tady jen na základě úspěchů Olomouce, ale především díky své formě. Sledovali jsme ho delší čas, umí připravit góly, má čísla, byl sehraný s Honzou Klimentem, ale věřím, že mu to půjde i s útočníky, které tady máme,“ řekl Hašek.

Ten bude spoléhat i na výbornou formu slávistů, čerstvých mistrů. V závěru sezony se rozjel hlavně Vasil Kušej, který od dubna nastřílel deset ligových branek.

„Brali jsme ho i v době, kdy tolik nehrál. Hodně mu věříme, má trochu jinou než českou typologii. Pro nás je to gamechanger player, kluk, který dokáže rozhodovat zápasy,“ poznamenal Hašek.

Česko kvalifikaci o postup na světový šampionát, který příští rok hostí společně Spojené státy, Kanada a Mexiko, rozjelo dvěma výhrami. Doma nejdřív přetlačilo Faerské ostrovy (2:1) a pak zvítězilo i v Portugalsku nad outsiderem z Gibraltaru (4:0).

Tentokrát ho ovšem čekají mnohem náročnější prověrky. „Chorvatsko je jeden z top světových týmů. Máme obrovskou příležitost ukázat, že se i s takovým soupeřem můžeme rovnat,“ podotkl Hašek.

„V první řadě ale musíme zvládnout Černou Horu, to je první zápas, na ten se soustředíme. I ona měla v poslední době velmi dobré výsledky.“

Češi proti Černé Hoře nastoupí v pátek 6. června na stadionu v Plzni, s Chorvatskem, bronzovým a stříbrným týmem z posledních dvou světových šampionátů, hrají o tři dny později v třináctitisícové Opus Areně v Osijeku.

Kvalifikace o MS, kam se Češi snaží probojovat po dlouhých dvaceti letech, bude následně pokračovat na podzim. V září čeká výběr trenéra Haška utkání v Černé Hoře, v říjnu domácí odveta s Chorvatskem i duel na Faerských ostrovech a v listopadu poslední zápas se slaboučkým Gibraltarem.

Národní mužstvo se sejde v pondělí 2. června v Praze, ale už od středy 28. května realizační tým připravil pro hráče dobrovolné tréninky. Na první dorazilo deset hráčů a tři brankáři.

„Mělo to slušnou úroveň. Vidíme, jak jsou kluci nadšení. Věřím, že si to přenesou i na oficiální sraz a že jim to pomůže,“ poznamenal generální sportovní manažer národního mužstva Tomáš Hübschman.

Vedení reprezentace tu variantu zvolilo proto, že červnový termín s sebou nese specifika. Každému z hráčů končí klubová sezona jindy. Někdo má volno tři týdny, někdo dva, jiný zase jen týden, další vůbec.

Například vedení Slavie dalo volno reprezentantům ještě během ligové soutěže, protože už měl tým jistý titul.

Nominace fotbalové reprezentace na červnové zápasy s Č. Horou a Chorvatskem BRANKÁŘI JMÉNO MUŽSTVO NAROZEN Z G Martin Jedlička Plzeň 24. ledna 1998 0 0 Matěj Kovář Leverkusen 17. května 2001 11 0 Jindřich Staněk Slavia 27. dubna 1996 13 0 OBRÁNCI Jan Bořil Slavia 11. ledna 1991 31 0 Vladimír Coufal West Ham 22. srpna 1992 53 1 David Douděra Slavia 31. května 1998 11 1 Tomáš Holeš Slavia 31. března 1993 35 2 Václav Jemelka Plzeň 23. června 1995 10 0 Ladislav Krejčí Girona 20. dubna 1999 18 3 Martin Vitík Sparta 21. ledna 2003 5 0 Jaroslav Zelený Sparta 20. srpna 1992 14 0 David Zima Slavia 8. listopadu 2000 21 1 ZÁLOŽNÍCI Václav Černý Rangers 17. října 1997 24 7 Lukáš Červ Plzeň 10. dubna 2001 8 1 Alex Král Espaňol 19. května 1998 45 2 Lukáš Provod Slavia 23. říjen 1996 30 3 Michal Sadílek Twente 31. května 1999 25 1 Tomáš Souček West Ham 27. února 1995 79 14 Pavel Šulc Plzeň 29. prosince 2000 12 4 Filip Zorvan Olomouc 7. dubna 1996 0 0 ÚTOČNÍCI Adam Hložek Hoffenheim 25. července 2002 40 3 Tomáš Chorý Slavia 26. ledna 1995 12 4 Vasil Kušej Slavia 24. května 2000 2 0 Patrick Schick Leverkusen 24. ledna 1996 44 23