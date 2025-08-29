Nominace Chorého? V nároďáku prohřešky neměl, řekl Hašek. Stojí za ním i Nedvěd

Překvapení?
„S Tomášem jsme se sešli. Je mu líto, co se stalo,“ pokračoval Nedvěd. „Uvažovali jsme, jestli ho vzít, nebo ne. Ale Choras je gamechanger, hráč, který je do kolektivu strašně důležitý a může změnit celou hru,“ zdůraznil trenér Ivan Hašek.
Chorý se v jeho výběru objevuje i po měsíci bez ostrého zápasu.
Důležitý duel kvalifikace mistrovství světa v Černé Hoře je na programu v pátek 5. září, Chorý naposledy nastoupil 3. srpna na Slovácku.
Právě tam ve vyhroceném finiši v nepřehledné situaci v pokutovém území vší silou udeřil pěstí do rozkroku slováckého brankáře Milana Heču. Zákeřnost, která se ve fotbale nevidí.
Chorý byl okamžitě vyloučen a po pár dnech dostal stop na šest zápasů; z trestu si odpykal zatím polovinu.
„Jde o jednu z nejvýraznějších osobností ligy, reprezentanta, který by si měl být vědom i svého výchovného vlivu především na nejmladší fanoušky,“ zdůvodnil začátkem srpna svůj verdikt Jiří Matzner, předseda disciplinární komise.
Na konci měsíce je Chorý v národním týmu.
Daníček nepotrestal penaltový faul Chorého a Jindřich Staněk se stává dnešním slávistickým hrdinou 🦸♂️🧤 pic.twitter.com/v4dKGl24E4— Chance Liga (@chanceliga) August 3, 2025
„Kdo byl někdy na hřišti, ví, že tam je spoustu emocí. Bylo to v poslední minutě, to už leckdy ani nevidíte balon. Má naše pochopení, byť ho nechci omlouvat, zvlášť když jde o reprezentanta,“ řekl Nedvěd.
„V nároďáku nikdy žádné prohřešky neměl. Je to atyp, důležitý hráč, potřebujeme ho. Věřím, že disciplínu udrží. A hlavně, že bude zdravý,“ doufá Hašek.
Co vlastně Chorému na jeho zkrat řekl?
„Asi není dobré ventilovat, jakými slovy jsem ho počastoval. Ale stalo se a já věřím, že už se to nebude opakovat.“
Do ofenzivy má Hašek kromě Chorého k dispozici ještě Patrika Schicka, Vasila Kušeje, Jana Kuchtu a navrátilce Matěje Vydru. Ti by na základě aktuální formy a herního vytížení měli mít přednost, ale kdo ví.
„Stojíme si za tím, že jsme ho povolali proto, že bude pro nás platným hráčem,“ doplnil Nedvěd, od konce června nový manažer reprezentací.
Nominační tiskové konference se účastnil poprvé.
„A protože jsem tady novej, rád bych na začátek poděkoval všem lidem, které jsem během dvou měsíců tady na asociaci potkal. Od prezidenta Trundy, přes všechny sekretářky, Jardu Tvrdíka, Ádu Šádka, Zdenu Grygeru a zbytek výkonného výboru. Všichni strašně spolupracují a makají. Chceme být úspěšní,“ prohlásil Nedvěd.
„Bavíme se na každodenní bázi, řešíme spoustu věcí a velké rozpory nemáme,“ řekl Hašek. „Je normální, že u některých věcí se náš názor na věc liší, to platí i o realizáku. Vždycky se ale nakonec dohodneme. Spolupráce probíhá naprosto standardně a velmi dobře,“ ujistil Hašek.
Cítí teď s přítomností Nedvěda a novým vedením asociace zvýšený tlak?
„Bez toho by to nešlo. Tlak je součástí této práce, je to normální, naším cílem je postup na mistrovství světa, od toho nemůžeme utéct,“ reagoval.
A Nedvěd dodal: „Trenér ví, že za ním stojíme.“