V nominaci jedenadvacítky na baráž s Islandem chybí Šulc či Heidenreich

Jablonečtí fotbalisté Pavel Šulc a David Heidenreich chybí v nominaci české reprezentace do 21 let na play off kvalifikace o mistrovství Evropy s Islandem. Trenér Jan Suchopárek povolal tři nováčky: brankáře Antonína Kinského z druholigového Vyškova, pardubického obránce Tomáše Vlčka a útočníka Matyáše Kozáka z Liberce.