Bez sparťanů se trenér Santi Denia obejde v nadcházejících zápasech Ligy národů proti Španělsku a v Chorvatsku.
„Mně se moc líbí jejich herní model, mají výborného trenéra,“ tvrdí kouč Denia. „Ale prostě jsme vybrali jiné hráče.“
|
Nováčky Hopi a Kozel, k národnímu týmu se vrací Souček. Denia povolal i Gabriela
Tenkrát v listopadu 2022 Jaroslav Šilhavý neměl ve výběru spoustu elitních hráčů, počítal omluvenky. Šlo o termín krátce před startem mistrovství světa v Kataru, kam se Česko neprobojovalo, proto o „přáteláky“ proti Faerským ostrovům a v Turecku nebyl zájem.
To Denia je nyní v jiné situaci. Musí vzít to nejlepší, aby Česko aspoň jednou vyhrálo a v elitní úrovni Ligy národů se zachránilo. To by s sebou přineslo i výhodnější nasazení při prosincovém losu kvalifikace o postup na mistrovství Evropy.
Proti jeho předchozí nominaci v září chybí ze Sparty levý obránce či záložník Ryneš a středopolař Karabec. Oba se zranili právě na reprezentačním srazu. Jinak by v nominaci nejspíš byli. Další středopolař Macek je zdravý, ale nevešel se.
„Že nemáme nikoho ze Sparty, je pro nás samozřejmě problém,“ řekl Nedvěd.
„Ale když se podíváte na její poslední zápasy, kolik Čechů bylo v základní sestavě, tak i tohle je odpověď,“ upozornil Nedvěd.
Když Sparta před necelými dvěma týdny smetla v lize Slovácko (5:1), z Čechů hrál od začátku jen Vydra. Naposled ve čtvrtek v Evropské lize proti Bournemouthu (1:3) měli ze základní sestavy český pas jen Suchomel s Mackem.
„Národní mužstvo potřebuje, aby ve Spartě hráli český kluci. Co jsem mluvil s vedením, tak i jejich myšlenkou je, že chtějí základ vybudovat z českých hráčů, abychom se pak o ně mohli opřít,“ podotkl Nedvěd.
Před několika lety, kdy Sparta lize dominovala, byla hlavním dodavatelem hráčů pro reprezentaci. Vždyť i Nedvěd, nejlepší fotbalista planety za rok 2003, ve Spartě hrával.
Ale postupně výsadní postavení ztratila, ostatní české kluby si své nejlepší hráče prodávaly do zahraničí přímo samy a ne přes Spartu jako kdysi.
V poslední době elitní čeští hráči nejsou k mání. Většinu těch nejlepších má pod smlouvou Slavia, Sparta tak za kvalitou musí jít do zahraničí.
V lednu koupila z Mladé Boleslavi útočníka Matyáše Vojtu za přibližně sto milionů korun, jenže ten se zatím v týmu neprosadil. Na reprezentační úrovni nastupuje jen za jedenadvacítku stejně jako teprve osmnáctiletý Hugo Sochůrek, účastník červnového mistrovství světa.
|
Denia apeluje na ligové kluby: Ať hrají mladí kluci, chceme je mít v kabině
V létě Sparta přivedla Matěje Juráska, který patřil k českým objevům na mistrovství Evropy 2024, ale po odchodu ze Slavie do Norwiche strádal, nehrál, také ho provázela zranění. Ve Spartě se třiadvacetiletý křídelník pokouší kariéru zase nastartovat. Víc adeptů reprezentačního dresu na sparťanské soupisce momentálně není.
„Na seznamu několik sparťanů máme, ale i kvůli zraněním a pak našim rozhodnutím prostě momentálně v týmu nejsou,“ podotkl španělský kouč české reprezentace.
Na úkor sparťanů jsou v nominaci hráči z Teplic, z Mladé Boleslavi či z Jablonce, což také nebývalo.
„Mluvíme o Spartě, ale nám se úroveň české ligy líbí celkově. Slavia hraje Champions League, málem obrala Arsenal. Líbí se nám, jak hraje Mladá Boleslav a jak tam trenér tým buduje. Líbí se nám Teplice. Plzeň má dobrý tým a pod novým trenérem se zlepšuje. Viděli jsme v pohárech Jablonec,“ vypočítával Denia.
„V reprezentaci skoro nemáme čas na trénink, tak musíme vybrat hráče, kteří nám pro nejbližší zápasy přijdou nejvhodnější.“