Trenér fotbalistů Hašek oznamuje nominaci na Chorvatsko a Faerské ostrovy

Trenér fotbalové reprezentace Ivan Hašek zveřejní nominaci na klíčové zápasy o postup na mistrovství světa 2026. Příští čtvrtek v Praze národní mužstvo hostí Chorvatsko, v neděli se představí na Faerských ostrovech. Tiskovou konferenci můžete od 14.00 sledovat v přímém přenosu.

Pro Čechy nastává čas odvety za potupný červnový debakl 1:5 v Osijeku. A především jde o stěžejní sraz v boji o mistrovství světa.

V kvalifikaci odehrají svůj šestý a sedmý zápas, během nichž se rozhodne, jestli budou mít šanci na první příčku a tím přímý postup, o který se perou s Chorvatskem.

Tabulka skupiny L
1.Chorvatsko440017:112
2.Česko540111:612
3.Faerské ostrovy52034:56
4.Černá Hora52034:96
5.Gibraltar50052:170

Baráž, čili dodatečnou kvalifikaci o šampionát, mají jistou. Ať už jako druhý tým tabulky, nebo vítěz jedné ze skupin loňské Ligy národů.

Pokud by do baráže šli z druhé příčky, mají šanci na to, že semifinálový zápas budou hrát doma. Jako vítěz Ligy národů by ho hráli na hřišti soupeře.

Jistě bude chybět Patrik Schick, útočník číslo jedna před pár dny utrpěl svalové zranění. Dlouhodobě je mimo další útočník Adam Hložek.

Výsledky
Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. SlovenskoSlovensko 2 2 0 0 3:0 6
2. Severní IrskoSev. Irsko 2 1 0 1 4:4 3
3. NěmeckoNěmecko 2 1 0 1 3:3 3
4. LucemburskoLucembursko 2 0 0 2 1:4 0

1. : Postup, 2. : Baráž o postup

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. ŠvýcarskoŠvýcarsko 2 2 0 0 7:0 6
2. KosovoKosovo 2 1 0 1 2:4 3
3. ŠvédskoŠvédsko 2 0 1 1 2:4 1
4. SlovinskoSlovinsko 2 0 1 1 2:5 1

1. : Postup, 2. : Baráž o postup

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. DánskoDánsko 2 1 1 0 3:0 4
2. SkotskoSkotsko 2 1 1 0 2:0 4
3. ŘeckoŘecko 2 1 0 1 5:4 3
4. BěloruskoBělorusko 2 0 0 2 1:7 0

1. : Postup, 2. : Baráž o postup

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. FrancieFrancie 2 2 0 0 4:1 6
2. IslandIsland 2 1 0 1 6:2 3
3. UkrajinaUkrajina 2 0 1 1 1:3 1
4. ÁzerbájdžánÁzerbájdžán 2 0 1 1 1:6 1

1. : Postup, 2. : Baráž o postup

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. ŠpanělskoŠpanělsko 2 2 0 0 9:0 6
2. GruzieGruzie 2 1 0 1 5:3 3
3. TureckoTurecko 2 1 0 1 3:8 3
4. BulharskoBulharsko 2 0 0 2 0:6 0

1. : Postup, 2. : Baráž o postup

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. PortugalskoPortugalsko 2 2 0 0 8:2 6
2. ArménieArménie 2 1 0 1 2:6 3
3. MaďarskoMaďarsko 2 0 1 1 4:5 1
4. IrskoIrsko 2 0 1 1 3:4 1

1. : Postup, 2. : Baráž o postup

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. NizozemskoNizozemsko 4 3 1 0 14:3 10
2. PolskoPolsko 5 3 1 1 8:4 10
3. FinskoFinsko 5 2 1 2 6:8 7
4. LitvaLitva 5 0 3 2 5:7 3
5. MaltaMalta 5 0 2 3 1:12 2

1. : Postup, 2. : Baráž o postup

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. Bosna a HercegovinaBosna 5 4 0 1 11:3 12
2. RakouskoRakousko 4 4 0 0 9:2 12
3. RumunskoRumunsko 5 2 1 2 10:6 7
4. KyprKypr 5 1 1 3 5:7 4
5. San MarinoSan Marino 5 0 0 5 1:18 0

1. : Postup, 2. : Baráž o postup

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. NorskoNorsko 5 5 0 0 24:3 15
2. ItálieItálie 4 3 0 1 12:7 9
3. IzraelIzrael 5 3 0 2 15:11 9
4. EstonskoEstonsko 5 1 0 4 5:13 3
5. MoldavskoMoldavsko 5 0 0 5 3:25 0

1. : Postup, 2. : Baráž o postup

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. MakedonieS. Makedonie 5 3 2 0 11:2 11
2. BelgieBelgie 4 3 1 0 17:4 10
3. WalesWales 5 3 1 1 11:6 10
4. KazachstánKazachstán 5 1 0 4 3:11 3
5. LichtenštejnskoLichtenštejnsko 5 0 0 5 0:19 0

1. : Postup, 2. : Baráž o postup

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. AnglieAnglie 5 5 0 0 13:0 15
2. AlbánieAlbánie 5 2 2 1 5:3 8
3. SrbskoSrbsko 4 2 1 1 4:5 7
4. LotyšskoLotyšsko 5 1 1 3 2:6 4
5. AndorraAndorra 5 0 0 5 0:10 0

1. : Postup, 2. : Baráž o postup

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. ChorvatskoChorvatsko 4 4 0 0 17:1 12
2. ČeskoČesko 5 4 0 1 11:6 12
3. Faerské ostrovyFaerské ostrovy 5 2 0 3 4:5 6
4. Černá HoraČerná Hora 5 2 0 3 4:9 6
5. GibraltarGibraltar 5 0 0 5 2:17 0

1. : Postup, 2. : Baráž o postup

Fiorentina - Olomouc 2:0, domácí si zápas pohlídali, pojistku ale přidali až v závěru

Poprvé v klubové historii hráli ve skupinové fázi některého z evropských pohárů. Olomoučtí fotbalisté v úvodním duelu Konferenční ligy padli 0:2 na Fiorentině. S nulou vydrželi půl hodiny, než skóre...

2. října 2025  23:17

Kouč Malmö kritizoval rozhodčího v Plzni: Jako by domácí měli o hráče navíc

Ke konci už mu v poli zbylo po dvou červených kartách jen devět svěřenců. Dva musel navíc vynuceně střídat už v úvodu. Není divu, že byl kouč švédského Malmö po porážce 0:3 v Plzni rozladěný....

2. října 2025  23:12

