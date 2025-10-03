Podívejte se i na naše další živé přenosySledovat na iDNES.tv
Pro Čechy nastává čas odvety za potupný červnový debakl 1:5 v Osijeku. A především jde o stěžejní sraz v boji o mistrovství světa.
V kvalifikaci odehrají svůj šestý a sedmý zápas, během nichž se rozhodne, jestli budou mít šanci na první příčku a tím přímý postup, o který se perou s Chorvatskem.
|1.
|Chorvatsko
|4
|4
|0
|0
|17:1
|12
|2.
|Česko
|5
|4
|0
|1
|11:6
|12
|3.
|Faerské ostrovy
|5
|2
|0
|3
|4:5
|6
|4.
|Černá Hora
|5
|2
|0
|3
|4:9
|6
|5.
|Gibraltar
|5
|0
|0
|5
|2:17
|0
Baráž, čili dodatečnou kvalifikaci o šampionát, mají jistou. Ať už jako druhý tým tabulky, nebo vítěz jedné ze skupin loňské Ligy národů.
Pokud by do baráže šli z druhé příčky, mají šanci na to, že semifinálový zápas budou hrát doma. Jako vítěz Ligy národů by ho hráli na hřišti soupeře.
Jistě bude chybět Patrik Schick, útočník číslo jedna před pár dny utrpěl svalové zranění. Dlouhodobě je mimo další útočník Adam Hložek.