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Legenda Barcelony nahradí Koemana. Nizozemské fotbalisty povede trenér Xavi

Autor: ,
  22:21

Trenér Xavi Hernández | foto: AP

Novým trenérem fotbalové reprezentace Nizozemska je Xavi Hernández. Španělský mistr světa a Evropy a jedna z legend Barcelony nahradil Ronalda Koemana a podepsal smlouvu do světového šampionátu v roce 2030. Oznámil to nizozemský svaz.

Koeman skončil po vyřazení „oranje“ v prvním kole play off mistrovství světa na penalty s Marokem. Šestačtyřicetiletý Xavi si odbude na nizozemské lavičce premiéru 24. září v Lize národů proti Německu, které také bude mít nového trenéra, Jürgena Kloppa.

„Být trenérem Nizozemska je velká čest. Jako odchovanec akademie Barcelony silně ovlivněné mimo jiné Johanem Cruyffem a Rinusem Michelsem cítím k nizozemskému fotbalu mimořádné pouto,“ uvedl Xavi.

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„Dá se říct, že jsem svým způsobem synem nizozemského fotbalu. V mém rozvoji hráli roli také další skvělí trenéři jako Louis van Gaal, pod nímž jsem v Barceloně debutoval, a Frank Rijkaard.“

Xavi zahájil trenérskou kariéru v roce 2019 katarském Al Sáddu, kde předtím po odchodu z Barcelony hrál. Do svého osudového klubu se vrátil v roce 2021 a vedl ho do roku 2024, získal s ním jeden mistrovský titul.

Jako hráč vybojoval Xavi s Barcelonou osm ligových prvenství a čtyři triumfy v Lize mistrů. V dresu španělské reprezentace slavil v letech 2008-2012 titul mistra světa a dva triumfy na mistrovství Evropy.

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