Facka, hodnotí Belgičané propadák s Nizozemskem. Možná jsme to potřebovali

„Možná jsme takový výsledek potřebovali, abychom se před světovým šampionátem probudili. Je to rána, ale je jasné, na čem musíme zapracovat. Mistrovství světa začíná až v listopadu, ale s národním týmem máme jen 17 dní na to, abychom se připravili,“ řekl Martínez.

„Začali jsme dobře a nacházeli si místo. Pak to pro hráče začalo být fyzicky náročné,“ uvedl španělský kouč po utkání, ze kterého musel už po necelé půlhodině odstoupit zraněný kanonýr Romelu Lukaku. „Od té chvíle se zápas zlomil. Najednou to bylo otevřené, bylo to fyzicky náročnější a přišly komplikace, protože oni v tomhle ohledu byli lepší,“ řekl trenér, jehož tým vedl tři a půl roku světový žebříček, než ho na jaře předstihla Brazílie.

Také obránce Jan Vertonghen uvedl, že Lukakuův odchod ze hřiště domácí tým rozhodil. „Chyběla nám pak dynamika. Nizozemci měli stejně náročnou sezonu jako my, takže to by neměla být omluva,“ řekl. „Ta porážka hodně bolí a postavila nás nohama na zem. Je jasné, že budeme muset dál tvrdě pracovat,“ prohlásil pětatřicetiletý hráč.

„Je lepší, když taková porážka přijde tady než na mistrovství světa v Kataru. Je to facka, ale musíme se z toho poučit. Teď do toho musíme dát všechno a získat tři body proti Polsku,“ uvedl záložník Axel Witsel k dalšímu zápasu Ligy národů.