Reijnders stihl svůj hattrick do sítě Řeků už v prvním poločase, čímž přispěl k pětigólové nadílce před přestávkou. Svěřenci Xaviho Hernándeze však ve druhém dějství nikterak neubrali na zápasovém tempu a brankami Timbera a Malena ještě podtrhli debakl největší debakl Řeků od porážky s Maďarskem v roce 1938. Nizozemci ještě nemají matematickou jistotu postupu do play off.
Řekové, kteří dosud v prvních čtyřech kolech inkasovali jen třikrát, se propadli ve skupině A2 na třetí místo o skóre za Německo, jež uspělo v Srbsku 3:1. Tým Jürgena Kloppa šel do vedení už ve 3. minutě vlastním gólem Babiče a o 11 minut později zvýšil Wirtz. Třetí branku přidal Gruda a domácí se zmohli jen na Babičovo snížení. V 77. minutě viděl Dragojevič červenou kartu za tvrdý faul na Kimmicha a v 89. minutě musel předčasně do sprch také Živkovič, jenž z frustrace strčil do rozhodčího.
Slovensko doma pouze remizovalo s Faerskými ostrovy 2:2 a napodobilo tak nerozhodný výsledek 1:1 z prvního vzájemného utkání na začátku října. Přesto si Slováci kolo před koncem zajistili postup do Ligy B. Faeřané v pátém kole skupiny C3 uhráli pátou remízu a drží se dva body za Moldavskem, které dnes porazilo Kazachstán 2:1. Oba celky se v pondělí střetnou v přímém souboji o druhé, barážové místo.
Skotsko doma díky dvěma brankám Johna McGinna porazilo Severní Makedonii 2:1 a udrželo se ve hře o barážovou příčku. Tu aktuálně okupuje s jednobodovým náskokem Slovinsko, které dnes hrálo doma se Švýcarskem bez branek. Fotbalisté ze země helvétského kříže si tak zajistili postup do Ligy A.
Islandský útočník Andri Gudjohnsen hattrickem sestřelil Bulharsko a lvím podílem se zasloužil o vysokou výhru své země 5:0. Islanďané po 5. kole kralují skupině C4 s dvoubodovým náskokem na Estonsko, které dnes zvítězilo v Lucembursku 1:0 gólem Maksima Paskotšiho. Bulhaři a Lucemburčané už nemají šanci postoupit.
Andorra poprvé porazila Gibraltar, v dnešním domácím zápase skupiny D1 jej zdolala 2:0. Ve skupině D2 Ázerbájdžán porazil Lichtenštejnsko 1:0. Liga D po tomto ročníku zanikne a všechny země z ní automaticky postoupí do Ligy C.
6. Summerville
12. Reijnders
18. Reijnders
33. Reijnders
40. J. Timber
59. J. Timber
62. Malen
Verbruggen – Dumfries, van Hecke, van de Ven, J. Timber (75. Maatsen) – Veerman, Reijnders (63. Zechiël), de Jong (C) (46. Koopmeiners) – Summerville (75. Lang), Malen, Gakpo (63. van Bommel).
Tzolakis – Rota, Mavropanos, Retsos, Tsimikas – Karetsas (67. Masouras), Triantis (73. Koutsoupias), Androutsos, Tzolis (73. Vagiannidis) – Pavlidis (C) (65. Bakasetas), Ioannidis (65. Douvikas).
Roefs, Flekken – Geertruida, Q. Timber, Kluivert, Meerdink, Til.
Vlachodimos, Mandas – Koulierakis, Chatzidiakos, Tetteh, Giannoulis, Kourbelis.
Rozhodčí: Saggi (NOR) – Dale (NOR), Haukåsen (NOR)
Počet diváků: 51221
56. Babić
3. Babić (vla.)
14. Wirtz
50. Gruda
V. Milinković-Savić – Nedeljković, S. Gudelj, Milenković, Babić – Samardžić (46. Živković), Džodić (46. Dragojević), S. Milinković-Savić (86. Kostov), Sukačev – Tadić (C) (64. Lučić), Cvetković (71. Mitrović).
ter Stegen – Treu (74. Baku), Thiaw, Tah, Mittelstädt – Kimmich (C), A. Pavlović (74. Bischof) – Gruda (86. El Mala), Wirtz (81. Nmecha), Scherhant – Havertz (74. Füllkrug).
D. Petrović, Rosić – Bukinac, Eraković, Jović, Krpić, Simić.
Nübel, Urbig – Brown, Ebnoutalib, Jeltsch, Karl, Schlotterbeck.
62. Babić, 87. Sukačev, 89. Živković
41. Gruda
77. Dragojević, 89. Živković
Rozhodčí: Alberola – Rodríguez, Álvarez (ESP)
Tabulka:
|1.
|Nizozemsko
|5
|3
|2
|0
|14:5
|11
|2.
|Německo
|5
|2
|2
|1
|6:3
|8
|3.
|Řecko
|5
|2
|2
|1
|5:10
|8
|4.
|Srbsko
|5
|0
|0
|5
|4:11
|0
54. McGinn
74. McGinn
57. Rastoder
Gunn – Tierney, L. Graham, Welsh – Robertson (C), Gilmour (76. Christie), L. Ferguson, Gannon-Doak (76. Hickey) – McGinn – Adams (66. McBurnie), McTominay.
Dimitrievski – Alioski, Musliu, Mladenovski, Ilievski – Elmas (78. Stankovski), Gaštarov (64. Elezi), Bardhi (C) – Doriev (85. Nikolov), Rastoder (78. Omeragić), Čurlinov (64. Maleski).
Bain, L. Kelly – Bowie, Curtis, Hendry, Montgomery, McPake, Patterson, Miller.
Šiškovski, Taleski – Despotovski, Kostadinov, Zajkov, Herrera, Gjorgjievski, Meliqi.
89. L. Ferguson
Rozhodčí: Očenáš (SVK)
Oblak (C) – Zaletel, Drkušić, Bijol, Kuzmić – Karničnik, Gnezda Čerin, Zabukovnik, Šturm – Matko (80. Begić), Vipotnik (80. Celar).
Kobel – Athekame (59. Schmidt), Elvedi, Akanji (C), Britschgi – Aebischer (87. Sow), Zakaria, Freuler – Rieder (90+2. Rodríguez), Embolo (59. Amdouni), Ndoye (87. Ballet).
Vidovšek, Vekič – Urbančič, Verbič, Lovrić, Šporar, Zeljković, Obrić, Horvat, Brekalo.
Mvogo, Keller – Bajrami, A. Jashari, Cömert, Itten, Sanches.
50. Kuzmić, 83. Bijol
Rozhodčí: Vergoote – Seeldraeyers, Tiesters (BEL).
Tabulka:
|1.
|Švýcarsko
|5
|4
|1
|0
|11:1
|13
|2.
|Slovinsko
|5
|2
|2
|1
|5:3
|8
|3.
|Skotsko
|5
|2
|1
|2
|5:6
|7
|4.
|Severní Makedonie
|5
|0
|0
|5
|1:12
|0
17. D. Gudjohnsen
22. Óskarsson
52. Cenov (vla.)
68. D. Gudjohnsen
79. D. Gudjohnsen
Naumov – J. Stojanov, Velkov, Cenov, Petrov – Krajev, Grujev (C) (84. Pankov) – L. Petkov (84. Velkovski), Rusev (63. Čočev), Balov (46. M. Petkov) – A. Iliev (63. Lazarov).
Valdimarsson – Pálsson, S. Thórdarson (8. Magnússon), Grétarsson (71. G. Sigurdsson), Tómasson – Haraldsson, Jóhannesson (71. Gunnarsson), Ingason (29. A. Sigurdsson) – D. Gudjohnsen, Óskarsson (C) (46. B. Willumsson), Ellertsson.
Andrejev, Božev – Božinov, Čandarov, T. Ivanov, Turicov, Kovačev.
Einarsson, Rúnarsson – Anderson, Helgason, Hlynsson, Thorsteinsson, Thórvaldsson.
45+4. Balov, 55. Krajev
39. Magnússon, 66. Haraldsson
Rozhodčí: Meler – Uyarcan, Özkara (TUR)
43. Paskotši
Moris – Jans (C), Selimovic, Hall (58. Mahmutović), Bohnert (79. Macedo) – V. Thill (79. Videira), Olesen, Moreira, Kadamani – S. Thill (58. Duarte), Dardari (58. Natami).
Hein – Schjønning-Larsen, Mets (C), Tõugjas, Paskotši, Peetson – Shein (79. Mustmaa), Palumets, Käit, Kristal – Männilaan (69. Paalberg).
Pereira Cardoso, Fox – Džogović, Rupil, F. Ikene, Veiga, Gonçalves.
Igonen, Vallner – Kolobov, Ainsalu, Skvorcov, Tammik, Miller, Kreida, Liivak, Saliste.
61. Natami, 81. Videira, 90+5. Jans
Rozhodčí: Barbara – Portelli, Spencer (MLT)
Tabulka:
|1.
|Island
|5
|3
|2
|0
|12:1
|11
|2.
|Estonsko
|5
|2
|3
|0
|3:1
|9
|3.
|Bulharsko
|5
|1
|1
|3
|3:10
|4
|4.
|Lucembursko
|5
|1
|0
|4
|2:8
|3
39. Popescu
77. Popescu
51. Česnokov
Celeadnic – Revenco (65. Forov), Baboglo (C) (83. Ștefan), Iovu, Gherasimencov, Reabciuk – Fratea (58. Moțpan), Rață (65. Bogaciuc), Perciun – Cleșcenco (58. Bețivu), Popescu.
Pokatilov – Žagorov (46. Vorogovskij), Kasym, Jerlanov, Alip (C) – Orazov (69. Kuat), Amir (69. Kenžebek), Karaman (78. Abiken) – Mrynskij, Samorodov, Česnokov (78. Žaxylykov).
Timbur, Cojuhar – Negru, Stînă, Marandici, David, Dumbravanu.
Šajzada, Zaruckij – Aširbek, Islamchan, Tujakbajev, Tapalov, Žumachanov.
73. Iovu, 90+3. Popescu
90+4. Samorodov
90+4. Samorodov
Rozhodčí: Colombo – Bindoni, Baccini (ITA)
Počet diváků: 6783
17. Prekop
74. Haraslín
30. Davidsen
48. Samuelsen
Greif – Valjent (63. Mesík), Šatka, Škriniar (C), Hancko – Reis (84. Bero), Rusnák (63. Boženík), Duda – Prekop (90+2. Bobček), Strelec (84. Marcelli), Haraslín.
Lamhauge – Faerø, Vatnhamar, Edmundsson – Danielsen, Andreasen, Turi (65. Bjartalíd), Davidsen (C) – Samuelsen (65. Kallsberg), Knudsen (80. Olsen), Sørensen.
Rodák, Surovčík – Pališčák, Pokorny, M. Sauer, Kaprálik, Rigo.
Petersen, á Reynatrød – Chukwudi, Svensson, Dam, Hellisdal, Justinussen, A. Benjaminsen, J. Benjaminsen.
56. Valjent, 66. Greif
63. Knudsen, 69. Danielsen, 82. Edmundsson
Rozhodčí: Al-Emara – Valjakka, Lamppu (FIN)
Tabulka:
|1.
|Slovensko
|5
|3
|2
|0
|11:4
|11
|2.
|Moldavsko
|5
|2
|1
|2
|5:9
|7
|3.
|Faerské ostrovy
|5
|0
|5
|0
|7:7
|5
|4.
|Kazachstán
|5
|0
|2
|3
|6:9
|2
24. López
35. Rosas
Álvarez – San Nicolás (C), Olivera (83. Pomares), Llovera, Borra – Rodrigo, de las Heras (65. Guillén), Remolins, Linares (73. Aláez) – López (73. Ferreira), Rosas (65. Solà).
Hankins – Valarino (78. Britto), Lopes, Bent, Jolley (33. Annesley) – Scanlon, Pozo (46. Mason), Ronan (78. Jessop), Richards – Borge (46. Stevens), De Barr (C).
de Castro, Ruiz – Cornella, C. García, M. García, Babot, R. Fernández.
Banda, Victor – Garro, Gomes, Schofield, Perera, Del Rio.
53. de las Heras, 77. Aláez
19. De Barr, 55. Richards, 56. Valarino, 58. Annesley, 79. Bent
Rozhodčí: Rob Hennessy
Tabulka:
|1.
|Malta
|3
|2
|1
|0
|4:2
|7
|2.
|Andorra
|4
|1
|1
|2
|3:3
|4
|3.
|Gibraltar
|3
|0
|2
|1
|1:3
|2
26. Emreli
B. Büchel (C) – Zünd, Meier, Hofer, Schlegel (89. Malin), Göppel – Sele, M. Büchel (89. Netzer), A. Hasler (73. Kranz) – Notaro (62. Poitner), A. Lo Russo (73. Saglam).
Balajev – G. Alijev, R. Mammadov (62. R. Abdullazade), B. Hüsejnov (C), Dašdamirov – O. Mammadov, Chajbulajev – T. Bajramov (89. C. Alijev), Isajev, Abbasov (90+5. Mutallimov) – Emreli.
J. Ospelt, Oehri – N. Beck, P. Ospelt, Abidi, Allgäuer, Mikus.
Magomedalijev, A. Bajramov – Gurbanli, Badalov, Ahmadov, Mahmudov, Mustafajev, Saljanskij.
43. Zünd, 47. M. Büchel
90+2. Balajev
Rozhodčí: Tohver – Koiv, Saga (EST)
Tabulka:
|1.
|Ázerbájdžán
|4
|2
|2
|0
|3:1
|8
|2.
|Litva
|3
|1
|1
|1
|3:2
|4
|3.
|Lichtenštejnsko
|3
|0
|1
|2
|0:3
|1