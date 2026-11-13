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Řekové koušou nejvyšší porážku za 88 let. Nizozemci je deklasovali 7:0

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  23:37
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Tijjani Reijnders (vlevo) z Nizozemska uniká řeckému sokovi Dinosi...

Tijjani Reijnders (vlevo) z Nizozemska uniká řeckému sokovi Dinosi Mavropanosovi. | foto: MAURICE VAN STEENReuters

Derry Scherhant (vlevo) z Německa hraje míč v zápase se Srbskem, atakuje ho...
Breel Embolo (vlevo) ze Švýcarska a Jaka Bijol ze Slovinska v souboji
Nico Elvedi ze Švýcarska hlavičkuje v zápase se Slovinskem, bojuje s ním...
Německý fotbalista Maximilian Mittelstadt (vlevo) a srbský konkurent Nemanja...
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Nizozemští fotbalisté v Lize národů i díky hattricku Tijjaniho Reijnderse rozstříleli Řecko 7:0 a uštědřili mu nejvyšší porážku za 88 let. Německo zvítězilo v Srbsku 3:1 a zůstalo ve hře o postup do play off, domácí dohrávali v devíti. Slovensko pouze remizovalo s Faerskými ostrovy 2:2, přesto si zajistilo postup do Ligy B.

Reijnders stihl svůj hattrick do sítě Řeků už v prvním poločase, čímž přispěl k pětigólové nadílce před přestávkou. Svěřenci Xaviho Hernándeze však ve druhém dějství nikterak neubrali na zápasovém tempu a brankami Timbera a Malena ještě podtrhli debakl největší debakl Řeků od porážky s Maďarskem v roce 1938. Nizozemci ještě nemají matematickou jistotu postupu do play off.

Řekové, kteří dosud v prvních čtyřech kolech inkasovali jen třikrát, se propadli ve skupině A2 na třetí místo o skóre za Německo, jež uspělo v Srbsku 3:1. Tým Jürgena Kloppa šel do vedení už ve 3. minutě vlastním gólem Babiče a o 11 minut později zvýšil Wirtz. Třetí branku přidal Gruda a domácí se zmohli jen na Babičovo snížení. V 77. minutě viděl Dragojevič červenou kartu za tvrdý faul na Kimmicha a v 89. minutě musel předčasně do sprch také Živkovič, jenž z frustrace strčil do rozhodčího.

Slovensko doma pouze remizovalo s Faerskými ostrovy 2:2 a napodobilo tak nerozhodný výsledek 1:1 z prvního vzájemného utkání na začátku října. Přesto si Slováci kolo před koncem zajistili postup do Ligy B. Faeřané v pátém kole skupiny C3 uhráli pátou remízu a drží se dva body za Moldavskem, které dnes porazilo Kazachstán 2:1. Oba celky se v pondělí střetnou v přímém souboji o druhé, barážové místo.

Skotsko doma díky dvěma brankám Johna McGinna porazilo Severní Makedonii 2:1 a udrželo se ve hře o barážovou příčku. Tu aktuálně okupuje s jednobodovým náskokem Slovinsko, které dnes hrálo doma se Švýcarskem bez branek. Fotbalisté ze země helvétského kříže si tak zajistili postup do Ligy A.

Islandský útočník Andri Gudjohnsen hattrickem sestřelil Bulharsko a lvím podílem se zasloužil o vysokou výhru své země 5:0. Islanďané po 5. kole kralují skupině C4 s dvoubodovým náskokem na Estonsko, které dnes zvítězilo v Lucembursku 1:0 gólem Maksima Paskotšiho. Bulhaři a Lucemburčané už nemají šanci postoupit.

Andorra poprvé porazila Gibraltar, v dnešním domácím zápase skupiny D1 jej zdolala 2:0. Ve skupině D2 Ázerbájdžán porazil Lichtenštejnsko 1:0. Liga D po tomto ročníku zanikne a všechny země z ní automaticky postoupí do Ligy C.

Liga národů UEFA - Liga A
Skupina 2 13. 11. 2026 20:45
Nizozemsko Nizozemsko : Řecko Řecko 7:0 (5:0)
Góly:
6. Summerville
12. Reijnders
18. Reijnders
33. Reijnders
40. J. Timber
59. J. Timber
62. Malen
Góly:
Sestavy:
Verbruggen – Dumfries, van Hecke, van de Ven, J. Timber (75. Maatsen) – Veerman, Reijnders (63. Zechiël), de Jong (C) (46. Koopmeiners) – Summerville (75. Lang), Malen, Gakpo (63. van Bommel).
Sestavy:
Tzolakis – Rota, Mavropanos, Retsos, Tsimikas – Karetsas (67. Masouras), Triantis (73. Koutsoupias), Androutsos, Tzolis (73. Vagiannidis) – Pavlidis (C) (65. Bakasetas), Ioannidis (65. Douvikas).
Náhradníci:
Roefs, Flekken – Geertruida, Q. Timber, Kluivert, Meerdink, Til.
Náhradníci:
Vlachodimos, Mandas – Koulierakis, Chatzidiakos, Tetteh, Giannoulis, Kourbelis.

Rozhodčí: Saggi (NOR) – Dale (NOR), Haukåsen (NOR)

Počet diváků: 51221

Liga národů UEFA - Liga A
Skupina 2 13. 11. 2026 20:45
Srbsko Srbsko : Německo Německo 1:3 (0:2)
Góly:
56. Babić
Góly:
3. Babić (vla.)
14. Wirtz
50. Gruda
Sestavy:
V. Milinković-Savić – Nedeljković, S. Gudelj, Milenković, Babić – Samardžić (46. Živković), Džodić (46. Dragojević), S. Milinković-Savić (86. Kostov), Sukačev – Tadić (C) (64. Lučić), Cvetković (71. Mitrović).
Sestavy:
ter Stegen – Treu (74. Baku), Thiaw, Tah, Mittelstädt – Kimmich (C), A. Pavlović (74. Bischof) – Gruda (86. El Mala), Wirtz (81. Nmecha), Scherhant – Havertz (74. Füllkrug).
Náhradníci:
D. Petrović, Rosić – Bukinac, Eraković, Jović, Krpić, Simić.
Náhradníci:
Nübel, Urbig – Brown, Ebnoutalib, Jeltsch, Karl, Schlotterbeck.
Žluté karty:
62. Babić, 87. Sukačev, 89. Živković
Žluté karty:
41. Gruda
Červené karty:
77. Dragojević, 89. Živković
Červené karty:

Rozhodčí: Alberola – Rodríguez, Álvarez (ESP)

Tabulka:

1.Nizozemsko532014:511
2.Německo52216:38
3.Řecko52215:108
4.Srbsko50054:110
Liga národů UEFA - Liga B
Skupina 1 13. 11. 2026 20:45
Skotsko Skotsko : Makedonie Makedonie 2:1 (0:0)
Góly:
54. McGinn
74. McGinn
Góly:
57. Rastoder
Sestavy:
Gunn – Tierney, L. Graham, Welsh – Robertson (C), Gilmour (76. Christie), L. Ferguson, Gannon-Doak (76. Hickey) – McGinn – Adams (66. McBurnie), McTominay.
Sestavy:
Dimitrievski – Alioski, Musliu, Mladenovski, Ilievski – Elmas (78. Stankovski), Gaštarov (64. Elezi), Bardhi (C) – Doriev (85. Nikolov), Rastoder (78. Omeragić), Čurlinov (64. Maleski).
Náhradníci:
Bain, L. Kelly – Bowie, Curtis, Hendry, Montgomery, McPake, Patterson, Miller.
Náhradníci:
Šiškovski, Taleski – Despotovski, Kostadinov, Zajkov, Herrera, Gjorgjievski, Meliqi.
Žluté karty:
89. L. Ferguson
Žluté karty:

Rozhodčí: Očenáš (SVK)

Liga národů UEFA - Liga B
Skupina 1 13. 11. 2026 20:45
Slovinsko Slovinsko : Švýcarsko Švýcarsko 0:0 (0:0)
Sestavy:
Oblak (C) – Zaletel, Drkušić, Bijol, Kuzmić – Karničnik, Gnezda Čerin, Zabukovnik, Šturm – Matko (80. Begić), Vipotnik (80. Celar).
Sestavy:
Kobel – Athekame (59. Schmidt), Elvedi, Akanji (C), Britschgi – Aebischer (87. Sow), Zakaria, Freuler – Rieder (90+2. Rodríguez), Embolo (59. Amdouni), Ndoye (87. Ballet).
Náhradníci:
Vidovšek, Vekič – Urbančič, Verbič, Lovrić, Šporar, Zeljković, Obrić, Horvat, Brekalo.
Náhradníci:
Mvogo, Keller – Bajrami, A. Jashari, Cömert, Itten, Sanches.
Žluté karty:
50. Kuzmić, 83. Bijol
Žluté karty:

Rozhodčí: Vergoote – Seeldraeyers, Tiesters (BEL).

Tabulka:

1.Švýcarsko541011:113
2.Slovinsko52215:38
3.Skotsko52125:67
4.Severní Makedonie50051:120
Liga národů UEFA - Liga C
Skupina 4 13. 11. 2026 20:45
Bulharsko Bulharsko : Island Island 0:5 (0:2)
Góly:
Góly:
17. D. Gudjohnsen
22. Óskarsson
52. Cenov (vla.)
68. D. Gudjohnsen
79. D. Gudjohnsen
Sestavy:
Naumov – J. Stojanov, Velkov, Cenov, Petrov – Krajev, Grujev (C) (84. Pankov) – L. Petkov (84. Velkovski), Rusev (63. Čočev), Balov (46. M. Petkov) – A. Iliev (63. Lazarov).
Sestavy:
Valdimarsson – Pálsson, S. Thórdarson (8. Magnússon), Grétarsson (71. G. Sigurdsson), Tómasson – Haraldsson, Jóhannesson (71. Gunnarsson), Ingason (29. A. Sigurdsson) – D. Gudjohnsen, Óskarsson (C) (46. B. Willumsson), Ellertsson.
Náhradníci:
Andrejev, Božev – Božinov, Čandarov, T. Ivanov, Turicov, Kovačev.
Náhradníci:
Einarsson, Rúnarsson – Anderson, Helgason, Hlynsson, Thorsteinsson, Thórvaldsson.
Žluté karty:
45+4. Balov, 55. Krajev
Žluté karty:
39. Magnússon, 66. Haraldsson

Rozhodčí: Meler – Uyarcan, Özkara (TUR)

Liga národů UEFA - Liga C
Skupina 4 13. 11. 2026 20:45
Lucembursko Lucembursko : Estonsko Estonsko 0:1 (0:1)
Góly:
Góly:
43. Paskotši
Sestavy:
Moris – Jans (C), Selimovic, Hall (58. Mahmutović), Bohnert (79. Macedo) – V. Thill (79. Videira), Olesen, Moreira, Kadamani – S. Thill (58. Duarte), Dardari (58. Natami).
Sestavy:
Hein – Schjønning-Larsen, Mets (C), Tõugjas, Paskotši, Peetson – Shein (79. Mustmaa), Palumets, Käit, Kristal – Männilaan (69. Paalberg).
Náhradníci:
Pereira Cardoso, Fox – Džogović, Rupil, F. Ikene, Veiga, Gonçalves.
Náhradníci:
Igonen, Vallner – Kolobov, Ainsalu, Skvorcov, Tammik, Miller, Kreida, Liivak, Saliste.
Žluté karty:
61. Natami, 81. Videira, 90+5. Jans
Žluté karty:

Rozhodčí: Barbara – Portelli, Spencer (MLT)

Tabulka:

1.Island532012:111
2.Estonsko52303:19
3.Bulharsko51133:104
4.Lucembursko51042:83
Liga národů UEFA - Liga C
Skupina 3 13. 11. 2026 18:00
Moldavsko Moldavsko : Kazachstán Kazachstán 2:1 (1:0)
Góly:
39. Popescu
77. Popescu
Góly:
51. Česnokov
Sestavy:
Celeadnic – Revenco (65. Forov), Baboglo (C) (83. Ștefan), Iovu, Gherasimencov, Reabciuk – Fratea (58. Moțpan), Rață (65. Bogaciuc), Perciun – Cleșcenco (58. Bețivu), Popescu.
Sestavy:
Pokatilov – Žagorov (46. Vorogovskij), Kasym, Jerlanov, Alip (C) – Orazov (69. Kuat), Amir (69. Kenžebek), Karaman (78. Abiken) – Mrynskij, Samorodov, Česnokov (78. Žaxylykov).
Náhradníci:
Timbur, Cojuhar – Negru, Stînă, Marandici, David, Dumbravanu.
Náhradníci:
Šajzada, Zaruckij – Aširbek, Islamchan, Tujakbajev, Tapalov, Žumachanov.
Žluté karty:
73. Iovu, 90+3. Popescu
Žluté karty:
90+4. Samorodov
Červené karty:
Červené karty:
90+4. Samorodov

Rozhodčí: Colombo – Bindoni, Baccini (ITA)

Počet diváků: 6783

Liga národů UEFA - Liga C
Skupina 3 13. 11. 2026 20:45
Slovensko Slovensko : Faerské ostrovy Faerské ostrovy 2:2 (1:1)
Góly:
17. Prekop
74. Haraslín
Góly:
30. Davidsen
48. Samuelsen
Sestavy:
Greif – Valjent (63. Mesík), Šatka, Škriniar (C), Hancko – Reis (84. Bero), Rusnák (63. Boženík), Duda – Prekop (90+2. Bobček), Strelec (84. Marcelli), Haraslín.
Sestavy:
Lamhauge – Faerø, Vatnhamar, Edmundsson – Danielsen, Andreasen, Turi (65. Bjartalíd), Davidsen (C) – Samuelsen (65. Kallsberg), Knudsen (80. Olsen), Sørensen.
Náhradníci:
Rodák, Surovčík – Pališčák, Pokorny, M. Sauer, Kaprálik, Rigo.
Náhradníci:
Petersen, á Reynatrød – Chukwudi, Svensson, Dam, Hellisdal, Justinussen, A. Benjaminsen, J. Benjaminsen.
Žluté karty:
56. Valjent, 66. Greif
Žluté karty:
63. Knudsen, 69. Danielsen, 82. Edmundsson

Rozhodčí: Al-Emara – Valjakka, Lamppu (FIN)

Tabulka:

1.Slovensko532011:411
2.Moldavsko52125:97
3.Faerské ostrovy50507:75
4.Kazachstán50236:92
Liga národů UEFA - Liga D
Skupina 1 13. 11. 2026 20:45
Andorra Andorra : Gibraltar Gibraltar 2:0 (2:0)
Góly:
24. López
35. Rosas
Góly:
Sestavy:
Álvarez – San Nicolás (C), Olivera (83. Pomares), Llovera, Borra – Rodrigo, de las Heras (65. Guillén), Remolins, Linares (73. Aláez) – López (73. Ferreira), Rosas (65. Solà).
Sestavy:
Hankins – Valarino (78. Britto), Lopes, Bent, Jolley (33. Annesley) – Scanlon, Pozo (46. Mason), Ronan (78. Jessop), Richards – Borge (46. Stevens), De Barr (C).
Náhradníci:
de Castro, Ruiz – Cornella, C. García, M. García, Babot, R. Fernández.
Náhradníci:
Banda, Victor – Garro, Gomes, Schofield, Perera, Del Rio.
Žluté karty:
53. de las Heras, 77. Aláez
Žluté karty:
19. De Barr, 55. Richards, 56. Valarino, 58. Annesley, 79. Bent

Rozhodčí: Rob Hennessy

Tabulka:

1.Malta32104:27
2.Andorra41123:34
3.Gibraltar30211:32
Liga národů UEFA - Liga D
Skupina 2 13. 11. 2026 20:45
Lichtenštejnsko Lichtenštejnsko : Ázerbájdžán Ázerbájdžán 0:1 (0:1)
Góly:
Góly:
26. Emreli
Sestavy:
B. Büchel (C) – Zünd, Meier, Hofer, Schlegel (89. Malin), Göppel – Sele, M. Büchel (89. Netzer), A. Hasler (73. Kranz) – Notaro (62. Poitner), A. Lo Russo (73. Saglam).
Sestavy:
Balajev – G. Alijev, R. Mammadov (62. R. Abdullazade), B. Hüsejnov (C), Dašdamirov – O. Mammadov, Chajbulajev – T. Bajramov (89. C. Alijev), Isajev, Abbasov (90+5. Mutallimov) – Emreli.
Náhradníci:
J. Ospelt, Oehri – N. Beck, P. Ospelt, Abidi, Allgäuer, Mikus.
Náhradníci:
Magomedalijev, A. Bajramov – Gurbanli, Badalov, Ahmadov, Mahmudov, Mustafajev, Saljanskij.
Žluté karty:
43. Zünd, 47. M. Büchel
Žluté karty:
90+2. Balajev

Rozhodčí: Tohver – Koiv, Saga (EST)

Tabulka:

1.Ázerbájdžán42203:18
2.Litva31113:24
3.Lichtenštejnsko30120:31
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Fotbal v sezoně 2026/27

Fotbalová Chance liga odstartovala 25. července 2026. V evropských pohárech hrají čtyři české týmy. Reprezentace pod koučem Santim Deniou bojuje v elitní skupině Ligy národů.

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Pardubice B vs. VarnsdorfFotbal - 15. kolo - 14. 11. 2026:Pardubice B vs. Varnsdorf //www.idnes.cz/sport
14. 11. 10:15
  • 1.51
  • 3.95
  • 4.11
Neratovice vs. Velké HamryFotbal - 15. kolo - 14. 11. 2026:Neratovice vs. Velké Hamry //www.idnes.cz/sport
14. 11. 10:15
  • 1.52
  • 4.09
  • 3.77
Horní Ředice vs. ZápyFotbal - 15. kolo - 14. 11. 2026:Horní Ředice vs. Zápy //www.idnes.cz/sport
14. 11. 10:15
  • 4.62
  • 4.18
  • 1.40
Aritma Praha vs. DomažliceFotbal - 15. kolo - 14. 11. 2026:Aritma Praha vs. Domažlice //www.idnes.cz/sport
14. 11. 10:15
  • 3.34
  • 3.58
  • 1.70
Chrudim vs. Jablonec BFotbal - 15. kolo - 14. 11. 2026:Chrudim vs. Jablonec B //www.idnes.cz/sport
14. 11. 11:00
  • 3.77
  • 4.08
  • 1.52
Česko vs. ChorvatskoFotbal - - 14. 11. 2026:Česko vs. Chorvatsko //www.idnes.cz/sport
14. 11. 12:00
  • 2.99
  • 3.12
  • 2.20
Program a výsledky
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Výsledky

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Zdravé zuby nejsou jen o tom, jak často navštívíte zubaře. Vaše dítě by si mělo vytvořit správné návyky ideálně už od malička. V našem článku...

Oulehla: Tlak fanoušků i hejtrů je velký, ale neklepu se, jestli mě vyhodí

Ústí nad Labem, 6.11. 2026, FK Viagem Ústí - Viktoria Žižkov, 2. fotbalová...

Poznal to snad každý trenér, teď i David Oulehla. Po dominantním rozjedu fotbalového Ústí nad Labem do druhé ligy ho málem nosili na ramenou, po pěti zápasech bez výhry se řeší, jak pevná je jeho...

13. listopadu 2026  13:17

Kovář: Červené nám nepomáhají, ale nic Krejdovi nevyčítám. Teď půjde o všechno

Český reprezentační brankář Matěj Kovář během utkání se Španělskem.

O tom, že se ve čtvrtek večer na Letné postaví do brány, rozhodla podle trenéra Denii jeho kvalitní hra nohama. Od španělských mistrů světa i Evropy nakonec fotbalový brankář Matěj Kovář inkasoval...

13. listopadu 2026  12:30

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