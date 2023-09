Německo hledá šéfa reprezentační lavičky: Nejsme tak dobří, jak si myslíme

Měl veškerou podporu, taky veskrze ideální podmínky, ale zklamal. Z pětadvaceti zápasů víc nevyhrál, než vyhrál. Zimní mistrovství světa v Kataru pokazil. A jakmile se v neděli ztrapnil přípravnou porážkou 1:4 s Japonskem, šel od válu.

Řečí čísel druhý nejhorší Hansi Flick stihl od září 2021 v roli hlavního trenéra Německa 25 duelů a rozloučil se s bilancí 12 výher, 7 remíz a 6 porážek, což představuje průměrný zisk 1,72 bodu na zápas. V historii si vedl hůř už jen Erich Ribbeck v letech 1998–2000, jemuž statistici během 24 utkání u německého výběru vypočítali průměr 1,50 bodu.

Německo pochopilo, že s Flickem se dál nehne. Devět měsíců před mistrovstvím Evropy, které pořádá, nehodlalo riskovat, že se krize ještě prohloubí.

Znavený Flick může už jen vzpomínat na dva roky, kdy byl pod palbou. Začal sice skvostným podzimem 2021, kdy sestřelil každého soupeře, který se mu postavil, pak ovšem mužstvo povážlivě vadlo. Ztratilo vášeň, přestalo poslouchat.

Viděli jste, jak stoper Rüdiger v závěrečných minutách proti Japoncům sabotoval své úkoly? Než by po hloupé ztrátě spoluhráče Gosense sprintoval zpátky, jen se loudal. Dva soupeři si pak v sólovém nájezdu od půlící čáry pohráli s brankářem Stegenem a trapnost byla dokonána. Flick se vzápětí napil minerálky a musel tušit, že tohle neustojí. „Občas se prostě očekávání a realita míjejí. Musíme se smířit s tím, že momentálně nejsme tak dobří, jak si myslíme,“ prohlásil kapitán Ilkay Gündogan.

Julian Nagelsmann patří mezi ty trenéry, o nichž se v souvislosti s novým koučem německé reprezentace hovoří.

Ještě v pátek přitom trenér Flick zdůrazňoval, jak je hrdý a vděčný, že může vést takovou partu fotbalistů. V sobotu průšvih, v neděli konec. Parta, kterou opakovaně hájil, mu zlomila vaz. Od roku 1926 se nestalo, aby Němci vyhodili trenéra před koncem smlouvy. Až Flicka. Přípravu na dnešní přátelský šlágr proti Francii už nachystal provizorní kouč Rudi Völler a jeho nový štáb.

Vlastně se není čemu divit, že to tak dopadlo. Jestli patříte k těm, kdo vyčítá české reprezentaci, že pod trenérem Šilhavým nedrží konstantně vysokou úroveň, pak u německého týmu byste museli vzteky rudnout. Die Mannschaft, čtyřnásobní světoví šampioni, nevyhráli jediný z posledních pěti zápasů. Dokonce čtyřikrát prohráli, dostali u toho třináct gólů, a přestože mají vstupenku na svoje Euro gratis, spadli do obrovského marastu. Mužstvo je nabité personami, ale taky nepohodou, malým elánem, napnelismem a sportovní depresí.

Zkušený Rudi Völler bude členem trenérského týmu v úterní přípravě Německa s Francií.

„Někdy si musíte projít potížemi, abyste se mohli zase odrazit,“ říkal trenér Flick, než dostal padáka. Končí se škaredou bilancí, jako druhý nejhorší reprezentační trenér po Erichu Ribbeckovi.

Otázkou zůstává co dál. Do mistrovství Evropy zbývá necelý rok. Němci určitě turnaj načančají, stadiony jsou krásné, organizace bude bezvadná. Ale co reprezentace? Kdo ji probudí?

Pochopitelně se nejčastěji skloňuje jméno Jürgen Klopp, ale ten má do roku 2026 smlouvu v Liverpoolu. Bez práce je naopak Julian Nagelsmann, kterému se nepovedlo angažmá v Bayernu Mnichov, avšak unesl by v šestatřiceti tíhu národního týmu? Na reprezentaci si spíš myslí direktivní šéf Matthias Sammer.

Anebo všechno vyřeší Rudi Völler, legendární útočník, jenž dělá na svazu ředitele? Zatím si mužstvo bere jen pro úterní přípravu s Francií, ale u něj nikdy nevíte.