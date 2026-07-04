Klopp je připravený vést Němce. Národní tým se musí od základu proměnit, říká

Jeho jméno se v souvislosti s německou reprezentací spojuje dlouhodobě.
Klopp mimochodem spekulace, prý nevědomky, přiživil v jednom z rozhovorů během turnaje, kde řekl, že národní tým zatím vede Nagelsmann. Zdůraznil při tom právě slovíčko „zatím“, za což se pak omlouval.
Po ostudném vypadnutí s Paraguayí na probíhajícím mistrovství světa a následném odvolání kouče Nagelsmanna je to však reálná varianta.
„Bylo to celkem rychlé. Nagelsmann skončil, reprezentace začala hledat nástupce a oslovila mě. Přijde mi rozumné, abych se k tomu vyjádřil,“ řekl Klopp ve studiu televize Magenta, pro níž šampionát hodnotí jako jeden z expertů.
Tak zaprvé, měl by vůbec zájem?
„Načasování teď asi není ideální, ale pro mě je lepší než kdy dřív. Jsem víc než dostatečně odpočatý, jsem připravený! Německá reprezentace se potřebuje od základu proměnit,“ zdůraznil.
Před dvěma lety skončil po devíti sezonách v anglickém Liverpoolu a od té doby si dával od trénování pauzu. Už nějakou dobu se však hovoří o jeho návratu, jen nebylo jisté, kam zamíří. Spekulovalo se třeba o Realu Madrid, nakonec to ale vypadá na německý národní tým.
„Mám zaměstnavatele, pro něhož pracuju rád. Mám své blízké kolegy, ke kterým jsem si vytvořil vztah. A něčeho takového se jen tak vzdát nechcete. Na druhou stranu se mi nabízí opravdu atraktivní a důležitý úkol. A nemůžu si pomoct, ale zkrátka musím říct, že mě to láká,“ pokračoval Klopp.
|
Němci jsou bez trenéra, Nagelsmann končí. Asociace potvrdila, že jedná s Kloppem
Asociace se nicméně bude muset dohodnout s Red Bullem, kde má Klopp smlouvu až do roku 2029.
Podle německých médií však obsahuje výstupní klauzuli. Šéf Oliver Mintzlaff prý navíc nemá problém ho pustit, jen bude požadovat finanční náhradu.
„Red Bull s tím musí souhlasit, musím se o tom s Oliverem pobavit. Už jsme si párkrát psali a předpokládám, že mi nebude stát v cestě, ale to už hodně předbíhám,“ vysvětlil Klopp.
Patří k nejuznávanějším trenérům posledních let. Začínal v Mohuči, kde dřív působil i jako hráč, ale jméno si udělal zejména v Dortmundu a pak v Liverpoolu. Kdo jiný by měl nastartovat národní tým než on?
|
Připravili sudí Německo o gól? Je to obří skandál, zuřil kouč. Experti souhlasí
Němci se od výhry na mistrovství světa v roce 2014 trápí, v Rusku i v Kataru ani nepostoupili ze skupiny, letos ji sice vyhráli, ale pak nestačili na Paraguay. A v uplynulých letech zvlášť nevynikali ani na posledních evropských šampionátech.
„Nečekal jsem, že podobná nabídka přijde a že se vůbec něco takového bude řešit. Držel jsem Němcům palce a doufal jsem, že si povedou lépe,“ přiznal Klopp.
Příště už výkon národního týmu možná bude moct sám ovlivnit.