Politika není pro nás. Německý kapitán Kimmich lituje gest na MS v Kataru

Pamatujete? Když němečtí fotbalisté nastupovali k úvodnímu zápasu mistrovství světa v Kataru proti Japonsku, protestně si na týmové fotografii všichni zakryli ústa. Upozorňovali na to, že pořádající FIFA zakázala nošení kapitánských pásek v duhových barvách na podporu menšin, jejichž práva jsou v arabské zemi potlačována. „Byla to chyba, do politických gest bychom se neměli pouštět,“ litoval s odstupem reprezentant Joshua Kimmich.