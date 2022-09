Porážka s Maďarskem? Je to pro nás budíček! řekl německý kouč Flick

„Jsme šťastní, že jsme v pěti zápasech získali s takovými soupeři deset bodů. Před začátkem skupiny tomu nikdo nevěřil. V utkání s Itálií to můžeme celé korunovat, pro mě to bude výjimečný zápas,“ řekl Rossi po utkání v Lipsku.

Zápas rozhodl v 17. minutě kapitán Ádám Szalai, jenž se po centru z rohového kopu prodral k míči a efektní patičkou překonal brankáře Ter Stegena.

„Ádám Szalai si za ten gól zaslouží veškerý obdiv,“ ocenil Rossi. „V první půli jsme hráli opravdu dobře, v té druhé už jsme se museli zaměřit hlavně na obranu,“ zhodnotil osmapadesátiletý Ital, jenž převzal maďarskou reprezentaci v roce 2018.

Maďaři zaskočili dalšího favorita, už v červnu si připsali historické vítězství 4:0 na půdě Anglie. Němci jsou ve skupině A3 třetí a nemohou skončit lépe než na druhém místě.

„První poločas byl z naší strany velkým zklamáním, dělali jsme příliš mnoho chyb. Bylo cítit, že někteří hráči neprožívají v klubech nejlepší období,“ řekl útočník Thomas Müller.

Německý kapitán narážel i na fakt, že čtyři hráči základní sestavy včetně něj hrají za Bayern Mnichov, který se v úvodu sezony trápí.

„Po změně stran jsme se zlepšili, i tak jsme si ale nevytvořili moc gólových šancí,“ uvedl Flick.

„Na druhou stranu je lepší zažít zklamání teď, než aby nás to potkalo za dva měsíce na mistrovství světa. Každopádně je to pro nás budíček a pro hráče další motivace nejen do závěrečné přípravy před světovým šampionátem, ale i před pondělním utkáním proti Anglii,“ řekl Flick směrem k prestižnímu duelu ve Wembley.