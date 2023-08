Náš fotbal je v troskách, teskní Němci. Další ránu mu daly ženy: Nemáme slov

„Náš fotbal je v troskách,“ hlásí titulek nejčtenějšího deníku Bild a připomíná nedávné nezdary favorizovaných národních výběrů.

Muži skončili loni v Kataru už ve skupině.

Jedenadvacítka v červnu v Gruzii skončila už ve skupině.

Ženy ve čtvrtek v Austrálii... Hravě si domyslíte.

Když v Brisbane před téměř čtyřiceti tisíci fanoušky skončil jejich zápas s Jižní Koreou (1:1), byly na trávníku k vidění různé výjevy. Hráčky padaly na kolena, jiné slzely, další šokovaně zíraly kamsi do prázdna. Nevěřily, smutnily.

„Abych byla upřímná, nedokážu to pochopit,“ soukala ze sebe pak kapitánka Alexandra Poppová. Ruce měla složené na temeni hlavy, na tváři nevěřícný výraz. Nafoukla tváře a pokračovala ve stejném duchu. „Já fakt nevím, co bych na to měla říct. Nemám ponětí...“

Němky totiž na takové okamžiky nejsou absolutně zvyklé.

Jsou finalistky Eura 2022, druhé družstvo žebříčku FIFA, dvakrát vítězky mistrovství světa. Na osmi z devíti velkých šampionátů ovládly vlastní skupinu, pokaždé hrály nejhůř čtvrtfinále. Teď se do play off nedostaly navzdory slabé konkurenci Kolumbie, Maroka a Jižní Koreje. Jedna výhra, jedna porážka, jedna remíza.

Schluss, auf wiedersehen.

Německé fotbalistky v čele s kapitánkou Alexandrou Poppovou (uprostřed) na mistrovství světa skončily už ve skupině.

„Nebyly jsme bohužel dost dobré,“ litovala záložnice Lena Oberdorfová. „Musíme přijmout, že jsme zaznamenaly jeden z nejhorších výsledků v dějinách,“ hlesla trenérka Martina Vossová-Tecklenburgová, jejíž pozice nyní povážlivě oslábla.

A německá média nejen do jejích svěřenkyň zhurta šijí.

„Komentář k blamáži na mistrovství světa: Německo je fotbalový trpaslík a celému světu pro smích,“ píše Bild. „Je na čase, aby se německý fotbal probral,“ upozorňuje DW.com. A tak dále.

Žurnalisté připomínají, že mužské áčko vyhučelo ve skupině už před pěti lety. Současný marast srovnávají se začátkem tisíciletí, kdy Německo skončilo nejprve poslední ve skupině na Euru 2000 a o čtyři roky později z ní také neprošlo, když na závěr slavně podlehlo 1:2 Česku, kterému jako už jistému postupujícímu stačila dokonce béčková sestava.

Tehdejší trenéři Erich Ribbeck a Rudi Völler po průšvizích hned rezignovali, zatímco Joachim Löw (2018) a Hansi Flick (2022) ve funkci zůstali.

Po ME 2004 se německý fotbal po několika fackách probral. Občerstvený tým Jürgena Klinsmanna bral bronz na domácím MS 2006, pak na horké křeslo usedl jeho asistent Löw a na velkých turnajích postupně dovedl tým do finále, dvakrát do semifinále, k titulu na MS 2014 a do semifinále Eura 2016. Dařilo se i mládeži. I ženám.

„Zato nyní to vypadá, že muži i ženy jsou stejně zoufalí,“ píše Bild. „Německý fotbal musí změnit myšlení. Musí přehodnotit výchovu talentů, vždyť například v ženské bundeslize na rozdíl od evropské konkurence neexistuje centrum pro rozvoj mládeže.“

Ve frankfurtských svazových kancelářích je nyní dusno, jaké roky nebylo. Němci budou zkoumat, kudy z krize ven, a doufají, že domácí šampionát, který pořádají už příští rok, zase pomůže vzduch pročistit.

Aby mohli být na svůj fussball zase hrdí.