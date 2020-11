Dočkal před Německem a o přidávání zápasů. Každý si hlídá svůj zájem, i UEFA

Abyste pochopili, přípravné mezistátní utkání v Lipsku není pro Dočkala na obtíž. Naopak.

Spíš se ve svých odpovědích zamyslel nad tím, že se v současné době, kdy fotbalisté musí neustále a před každým utkáním podstupovat testy na koronavirus a kdy je podzimní program velmi nabitý, přidává utkání navíc.

V pondělí se český tým scházel v Praze, ale hráči místo tréninku celý den čekají v izolacích na hotelových pokojích na výsledky testů, jestli nejsou pozitivní na covid-19. V úterý cestovali do Německa a ve středu hrají.

V neděli je čeká duel proti Izraeli a příští středu proti Slovensku. A za další dva dny se už zase hraje liga.

„Říkám to obecně. Doba je taková, že hráči prožívají extrémně náročné období. Souhlasím s tím, co o víkendu říkali trenéři anglických klubů,“ připomněl slova Solskjaera z United či liverpoolského Kloppa kvůli nabitému programu týmů po pohárových zápasech.

„Každý se stará o sebe a má svůj zájem. Stejně tak si UEFA hledí svého a kvůli prodeji televizních práv přidává zápasy. Jen si myslím, že tím to komplikuje trenérům, hráčům i asociacím,“ podotkl Dočkal.

ANKETA: Kdo by měl v Německu nastoupit Vyberte hráče pro mezistátní přípravný duel v Lipsku

První trojutkání během srazu absolvovali Češi v říjnu. Po přípravě na Kypru mělo několik hráčů pozitivní test na koronavirus, dalším výsledky vyšly nejasně.

K následnému souboji do Izraele tak nejdřív cestovala jen část mužstva, druhý den zbytek po přetestování. A hráče s pozitivním testem, mezi nimiž byl právě i Dočkal, bylo složité dostat z Kypru zpátky do Česka.

Listopadová reprezentační akce je však pro Česko mnohem přívětivější. Nemusí cestovat daleko, po duelu v Lipsku hraje dvakrát doma. Navíc souboj proti světové fotbalové velmoci je pro Čechy spíš odměnou.

„A taky už je všechno klidnější proti minulým srazům. Už jsme na leccos zvyklí, už s tím žijeme delší dobu, už to všechno tolik neprožíváme jako dřív,“ přemítal Dočkal.

„Dřív po testech byly obavy, jak to dopadne. Obezřetnost byla větší. Teď přijedeme na sraz a víme, co nás čeká. Ale k normální situaci to má pořád daleko.“

Za normální situace by Češi přípravu s Němci těžko domluvili, o utkání „direktivně“ rozhodla právě Evropská fotbalová unie (UEFA).

Proti Česku soupeř nenasadí tým, který obvykle nastupuje. Jde o hráče Bayernu (Neuer, Gnabry, Goretxka, Sané), Krosse z Realu Madrid, Wernera z Chelsea či Gintera z Mönchengladbachu. Naopak nastoupí například Gündogan z Manchesteru City.

„Přes všechny absence mají Němci pořád obrovský výběr. Každý tým se potýká s absencemi. A jestli někdo má kam sáhnout, tak právě Němci,“ podotkl Dočkal.

Listopadovým srazem české národní mužstvo zakončí dvouletý cyklus pod trenérem Šilhavým. Němci poukazovali na to, že Češi za tu dobu získali velké sebevědomí.

„Sebevědomí nepřichází samo, ale dlouhodobou prací, s výkony, s výsledky. Sebevědomí se nabírá postupně. Myslím si, že tým ušel kus cesty,“ přemítal Dočkal.

„Reprezentace je specifická v tom, že když se jeden zápas nepovede, čekáte měsíc, abyste to mohli napravit. Proto je tam vedle sebevědomí taky pokora.“