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Němec místo Schicka, v obraně Angličan. Nová éra reprezentace, koho zvolí Denia?

Jiří Čihák
  7:00

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Ryan Naderi z Glasgow Rangers dává gól v utkání závěrečného předkola Konferenční ligy s Jabloncem. | foto: Reuters

Potkají se Němec, Angličan, a jednou třeba i Nizozemec s Italem, aby společně oblékli reprezentační dres. Může to znít jako začátek tuctového vtipu, ale co když se už zanedlouho promění v realitu fotbalového Česka?

Klidně se to může stát, protože národní tým vstupuje do zcela nové éry. Na první pohled možná potichu a opatrně. Už v poledne ovšem španělský kouč Santi Denia ve čtyřiadvacátém patře luxusního hotelu na pražském Vyšehradě představí svou premiérovou nominaci.

Padesát dnů po svém jmenování.

Osm dnů před ostrým vstupem do elitní skupiny Ligy národů proti Chorvatsku. Češi na přelomu září a října přivítají ještě Anglii, s níž se rovnou utkají i v odvetě přímo v londýnském Wembley, a mezitím v Oviedu narazí i na čerstvé mistry světa ze Španělska.

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Ďábelský rozjezd!

A těsně před ním také spoustu otázek. Spustí Denia s kolegy revoluci hned, nebo na změny dojde postupně? Bude vycházet z výběrů svých předchůdců, nebo se spolehne čistě na to, co posledních sedm týdnů (nejen) na českých stadionech na vlastní oči viděl? Kolik pozve nováčků? A opravdu osvěží mužstvo i neokoukanými posilami ze zahraničí?

Třeba Ryan Naderi, útočník skotských Rangers, jenž se narodil za hranicemi v Drážďanech, už měl na nabídku ze Strahova kývnout. Když se před měsícem v kvalifikaci Konferenční ligy trefil proti Jablonci, takřka bezchybnou češtinou novinářům líčil: „Mamka je z Česka, babička tam bydlí, a když jsem měl prázdniny, často jsem tam byl.“

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Jak osvěžit českou DNA?

O jeho rozhodnutí v týdnu psal německý deník Bild, podle kterého Naderi už začátkem roku odmítl nabídku z Bulharska, odkud pochází jeho tatínek. A možnost zahrát si v české reprezentaci se mu zalíbila víc než nejistý boj o místo v silné domácí konkurenci.

Zvykejte si, protože podobných příběhů může ve fotbalové reprezentaci přibývat.

Manažer českých fotbalových reprezentací Pavel Nedvěd (vpravo) v debatě s trenérem národního týmu Santim Deniou.

Už po neúspěšném Euru 2024 přece tehdejší technický ředitel Erich Brabec opakovaně mluvil o osvěžení české fotbalové DNA: „Inspiraci hledáme třeba u Poláků, Chorvatů nebo Bosňanů. Ti to mají vyloženě postavené na tom, že skautují zahraničí trh a hledají možnosti, jak své národní týmy okysličit.“

I proto se v posledních dvou letech v nominacích mládežnických reprezentací objevovala jména jako Buffon, Eduardo či Akindileni a další napříč kategoriemi přibývají: Hendericks (U19), Aibangbee, Katsell, Pammenter, Kolodziejczyk (U18), Lawandi (U16).

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Podobný příběh píše i Naderi, jehož rodiče v Dráždanech provozovali hotel pojmenovaný po Bedřichu Smetanovi a on sám letos v zimě odešel v přepočtu za 130 milionů z třetiligové Hansy Rostock do Skotska. A protože ho u sousedů všechny reprezentační pozvánky míjely, aktuální zájem z Česka, které navíc pod novým vedením začíná de facto od nuly, ho podle všeho zahřál. Reprezentaci by mohl pomoct zacelit kráter po Patriku Schickovi, který konec v národním týmu oznámil krátce po mistrovství světa. Když se pak ke svému rozhodnutí před pár týdny vracel v podcastu sázkové kanceláře Fortuna, stál si za svým: „S novým trenérem jsem nemluvil. A i kdyby přijel, upřímně si nemyslím, že by to něco změnilo.“

Třiadvacetiletý Naderi je podobný typ útočníka s pestrobarevnou paletou zakončení. Přes metr devadesát, navíc poctivka a dříč, který má v Rangers od února bilanci 6+6.

Dědeček z Barbadosu

Jiný případ je původem anglický obránce Filip Lissah, ročník 2004, kterého si ve dvou zápasech vyzkoušel v jedenadvacítce trenér Michal Bílek. Prošel akademií Chelsea, do Česka jezdí za matčinou rodinou v Mostech u Jablunkova a reprezentovat by teoreticky mohl také Barbados, ostrovní ráj v Karibiku, odkud pochází jeho dědeček.

Filip Lissah v dresu Swansea:

V češtině prý slušně zvládá základy a rozumí, ale lépe se samozřejmě cítí v angličtině, kterou mluví denně. Coby pravý bek pravidelně nastupuje ve Swansea, druhém týmu druhé anglické ligy (ve stejné soutěži působí i kapitán Ladislav Krejčí a bývalý kapitán Tomáš Souček). A Deniovi by se na kraji mohl hodit i proto, že Vladimír Coufal má před sebou ve čtyřiatřiceti letech možná poslední reprezentační cyklus a David Douděra od mistrovství světa nehraje.

Čili jasná volba?

Vždyť i Pavel Nedvěd, ještě během nepovedeného šampionátu v Americe, zmiňoval: „V budoucnu budeme muset zapracovat mladší hráče a následovat trend, jinak se ztratíme úplně a nebudeme konkurenceschopní vůbec.“

Proto by v Deniově novém týmu neměl scházet například Lukáš Ambros, dlouho přehlížený šikula, jenž v létě vyměnil polský Górnik za belgický Anderlecht, defenzivní univerzál Ondřej Kričfaluši, který se v dresu St. Gilloise představil v Evropské lize v Plzni, či osmnáctiletý sparťan Hugo Sochůrek, který už do týmu nakoukl v létě.

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Z ligových jmen se kromě stálic ze Slavie nabízí Václav Sejk, někdejší kapitán jedenadvacítky, který parádně rozjel sezonu v dresu Olomouce, možná sparťanský držák Roman Macek, pokud kouče Deniu neodradí, že mu bude na jaře už třicet, či neokoukaní adepti z Liberce, Boleslavi a brněnské Zbrojovky, kteří do nového ročníku vstoupili nad očekávání.

Bude to zajímavý a v lecčems jistě nezvyklý mix.

Tak šťastnou ruku, trenére!

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